Χρηματιστήριο: Πάνω από €4,2 δισ. ο τζίρος στο ιστορικό rebalancing

Με ελαφριές απώλειες έκλεισε σήμερα, Παρασκευή (18/9), ο Γενικός Δείκτης, μία ημέρα ορόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο στο εξής θα κινείται σε ρυθμούς ανεπτυγμένων αγορών, ενώ η αναβάθμιση έφερε πρωτοφανείς ροές κεφαλαίων που οδήγησαν τη συναλλακτική δραστηριότητα στα κολοσσιαία μεγέθη των 4,26 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, ολοκληρώθηκε στις σημερινές δημοπρασίες η μετάβαση από τις αναδυόμενες αγορές, η οποία θα τεθεί επίσημα σε ισχύ στη συνεδρίαση της ερχόμενης Δευτέρας (21/9).

Ο τζίρος άγγιξε τα 4,26 δισ. ευρώ, που αποτελούν νέο ιστορικό υψηλό. Από αυτά, τα 1,07 δισ.. αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Σημειώνεται πως το προηγούμενο ρεκόρ τζίρου εντοπίζεται στον Μάιο του 2008, όταν είχε διαμορφωθεί στα 3,03 δισ. ευρώ.

Στο ταμπλό, ο ΓΔ έκλεισε με απώλειες 0,99% (ή 26,61 μονάδες) στις 2.661,30 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης καθορίστηκε στις 44 μονάδες με το ημερήσιο χαμηλό στις 2.650,38 μονάδες και υψηλό στις 2.694,81 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο ΓΔ υποχώρησε κατά 2,39%, διακόπτοντας το ανοδικό σερί των οκτώ συνεχόμενων εβδομάδων. Παράλληλα, πέρασε σε αρνητικό έδαφος τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας απώλειες 0,6% από τις αρχές του μήνα, ενώ από την αρχή του έτους εξακολουθεί να σημειώνει ισχυρά κέρδη, της τάξης του 25,49%.

Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό

Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 0,96% στις 6.833,850 μονάδες.

Στις κερδισμένες βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Cenergy (+2,58%), Viohalco (+2,17%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,79%), ΔΑΑ (+8,87%).

Στον αντίποδα, απώλειες σημείωσε οι Motor Oil (-3,15%), ΔΕΗ (-2,03%), AKTOR (-0,98%), Aegean (-0,54%), ΤΙΤΑΝ (-2,58%), HelleniQ Energy (-4,28%).

Μεγάλες απώλειες (-5,77%) σημείωσε και η Coca Cola HBC μετά από τα ανησυχητικά σήματα από τη Ρωσία, με τα μέτρα του Πούτιν κατά της Nestlé.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,05% στις 3.205,510 μονάδες, με στήριξη από τις Credia (+4,32%), Optima (+3,46%), ETE (+0,52%), ενώ στα «κόκκινα» έκλεισαν οι Πειραιώς (-0,92%), Alpha Bank (-0,71%) και Eurobank (-0,24%).

Η κρισιμότητα της σημερινής συνεδρίασης

Η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων, καθώς ολοκληρώθηκε η τριπλή ανακατάταξη των ελληνικών μετοχών από τους διεθνείς οίκους FTSE Russell, Stoxx και S&P Dow Jones Indices. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Αθήνα αφήνει πίσω της, έπειτα από 13 χρόνια, την κατηγορία των αναδυόμενων αγορών και επιστρέφει στις developed markets.

Η συνεδρίαση, πέρα από τις αναπροσαρμογές στους δείκτες, πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την τριπλή λήξη των τριμηνιαίων συμβολαίων στην αγορά παραγώγων, το λεγόμενο triple witching. Πρόκειται για μια εξέλιξη που παραδοσιακά συνοδεύεται από αυξημένη μεταβλητότητα και σημαντική ενίσχυση του όγκου των συναλλαγών.

Με δεδομένο τον εξαιρετικά υψηλό όγκο εντολών και προσυμφωνημένων συναλλαγών που έπρεπε να διεκπεραιωθούν, η διοίκηση της Euronext Athens προχώρησε σε παράταση κατά 10 λεπτά της διαδικασίας των δημοπρασιών. Ως αποτέλεσμα, η ολοκλήρωσή τους μετατέθηκε στις 17:30, αντί για τις 17:20.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στο τελευταίο σκέλος της συνεδρίασης, καθώς εκεί συγκεντρώθηκε ο μεγαλύτερος όγκος των διεθνών αναπροσαρμογών χαρτοφυλακίων που συνδέονταν με τις αλλαγές των δεικτών.

Το ιδιαίτερα σημαντικό χρηματιστηριακό σκηνικό θα συμπληρωθεί αργά απόψε, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο μέτωπο της ελληνικής οικονομίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους οίκους Moody’s και Scope Ratings.

Οι δύο αξιολογήσεις αναμένεται να προσθέσουν ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο στην αποτίμηση της θέσης της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, την ώρα που το Χρηματιστήριο Αθηνών εισέρχεται σε μια νέα φάση μετά την επιστροφή του στην κατηγορία των developed markets, με αυξημένη πλέον διεθνή επενδυτική ορατότητα.

Το μεγαλύτερο rebalancing της ιστορίας

Η σημερινή συνεδρίαση σηματοδότησε τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων στην ιστορία του ΧΑ.

Την ολοκλήρωση της συνεδρίασης ακολούθησε η εκτέλεση μαζικών εισροών και εκροών στις δημοπρασίες, στο πλαίσιο της επίσημης ένταξης της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Η αναβάθμιση της Ελλάδας στην κατηγορία των developed markets από τους οίκους Stoxx και FTSE Russell έφερε σημαντικές αλλαγές στις σταθμίσεις και την εκπροσώπηση των ελληνικών μετοχών στους διεθνείς δείκτες.

Ειδικότερα, στον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx Europe 600 εντάσσονται πλέον 9 μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης. Στη σύνθεση του δείκτη περιλαμβάνονται οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, δηλαδή η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank, καθώς και οι όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Motor Oil, ΔΕΗ και Metlen. Παράλληλα, οι ίδιοι εννέα τίτλοι εντάσσονται και στον ευρύτερο δείκτη Euro Stoxx.

Σημαντικές είναι και οι αλλαγές στους δείκτες της FTSE Russell, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας αναθεώρησης του FTSE All World. Στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE Mid Cap προστίθενται πλέον 10 ελληνικές επιχειρήσεις. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Allwyn, η Cenergy, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ και η Viohalco.

Παράλληλα, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης FTSE Small Cap διευρύνεται με την ένταξη 22 εισηγμένων εταιρειών. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Aegean, Aktor, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), ΕΥΔΑΠ, Autohellas, ΑΒΑΞ, Bally’s Intralot, Τράπεζα Κύπρου, CrediaBank, Ελλάκτωρ, ElvalHalcor, Euronext Athens, HELLENiQ ENERGY, ΑΔΜΗΕ, Jumbo, Lamda Development, Motor Oil, Optima Bank, ΟΛΠ, Quest, Σαράντης και Titan.

Επιπλέον, 30 ακόμη εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατατάσσονται στην κατηγορία Micro Cap, ολοκληρώνοντας τη νέα δομή εκπροσώπησης της ελληνικής αγοράς στους διεθνείς επενδυτικούς δείκτες και, κατ’ επέκταση, στα χαρτοφυλάκια των διεθνών επενδυτών.

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο αναμένεται να δημοσιοποιήσουν σήμερα η Ελλάκτωρ και η Κέκροψ.

Το πρόγραμμα ανακοινώσεων για την επόμενη εβδομάδα διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα 21/9: Alter Ego Media

Alter Ego Media Τρίτη 22/9: Πλαστικά Θράκης, Alumil

Πλαστικά Θράκης, Alumil Τετάρτη 23/9: ΑΔΜΗΕ, Κρι Κρι, AS Company, Έλτον, ΛΑΝΑΚΑΜ

ΑΔΜΗΕ, Κρι Κρι, AS Company, Έλτον, ΛΑΝΑΚΑΜ Πέμπτη 24/9: Jumbo, Aktor, ΕΥΔΑΠ, ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική

Jumbo, Aktor, ΕΥΔΑΠ, ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική Παρασκευή 25/9: ΟΛΘ, ΕΥΑΘ, Quality and Reliability, Alpha Real Estate Services, Βιοκαρπέτ, Εβροφάρμα, Interlife.

Παράλληλα, από σήμερα ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 242.785 νέων μετοχών της Fourlis. Οι νέες μετοχές προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της έκδοσης νέων δωρεάν μετοχών (stock awards) προς στελέχη της.

Στο διεθνές μέτωπο, η Wall Street άνοιξε με μεικτά πρόσημα, με τον Dow Jones να σημειώνει απώλειες 0,25% και τον Nasdaq να κερδίζει 0,3% μετά το χθεσινό του ράλι άνω του 1% λόγω των ομολόγων και του πετρελαίου. Την ίδια ώρα, οι τιμές πετρελαίου συνεχίζουν να κινούνται πτωτικά με το Brent στα 96 δολάρια το βαρέλι.