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Πειραιάς: Άλμα 18% στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων τον Αύγουστο
Ναυτιλία
19:30 - 18 Σεπ 2026

Πειραιάς: Άλμα 18% στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων τον Αύγουστο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Ισχυρό σήμα ανάκαμψης έστειλε τον Αύγουστο το λιμάνι του Πειραιά, καθώς η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της ΣΕΠ – Piraeus Container Terminal αυξήθηκε κατά 18% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Cosco Shipping Ports, τον Αύγουστο του 2026 διακινήθηκαν 372.100 TEU, έναντι 315.500 TEU τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πρόκειται για τη δεύτερη υψηλότερη μηνιαία επίδοση από τις αρχές της περασμένης χρονιάς, μετά τα 380.600 TEU του Ιουνίου του 2025.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο, όταν είχαν διακινηθεί 351.500 TEU, η κίνηση αυξήθηκε κατά 5,9%. Η επίδοση του Αυγούστου ήταν επίσης κατά 23,5% υψηλότερη από εκείνη του Ιανουαρίου, όταν η διακίνηση είχε περιοριστεί στα 301.400 TEU.

Ο ισχυρός Αύγουστος κάλυψε ουσιαστικά τις απώλειες που είχαν συσσωρευτεί στο πρώτο επτάμηνο. Στο τέλος Ιουλίου, η συνολική διακίνηση ανερχόταν σε 2,3467 εκατ. TEU, έναντι 2,4002 εκατ. TEU την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας πτώση 2,2%.

Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, ωστόσο, η κίνηση ανήλθε σε 2,7188 εκατ. TEU, έναντι 2,7157 εκατ. TEU πέρυσι. Η μεταβολή πέρασε έτσι οριακά σε θετικό έδαφος, στο 0,1%.

Η βελτίωση συμπίπτει με τη σταδιακή επιστροφή μεγάλων εταιρειών τακτικών γραμμών στην Ερυθρά Θάλασσα και στη Διώρυγα του Σουέζ. Maersk και Hapag-Lloyd έχουν αρχίσει να επαναφέρουν υπηρεσίες του δικτύου Gemini στη συγκεκριμένη διαδρομή, ενώ ανάλογες κινήσεις πραγματοποιούν, με διαφορετική ταχύτητα, η MSC, η Cosco, η OOCL και η CMA CGM.

Η επιστροφή μέσω Σουέζ έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Πειραιά. Το λιμάνι αποτελεί τον πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό κόμβο που συναντούν τα πλοία από την Ασία μετά τη διέλευση της Διώρυγας.

Αντίθετα, η παράκαμψη της Αφρικής μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας ευνόησε λιμάνια της Δυτικής Μεσογείου και της Βόρειας Ευρώπης, αφαιρώντας από τον Πειραιά σημαντικά φορτία μεταφόρτωσης.

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