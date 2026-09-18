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Πιερρακάκης για επιστροφή Χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές: Η αξιοπιστία αποτελεί κεφάλαιο για το επόμενο μεγάλο βήμα
Οικονομία
18:30 - 18 Σεπ 2026

Πιερρακάκης για επιστροφή Χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές: Η αξιοπιστία αποτελεί κεφάλαιο για το επόμενο μεγάλο βήμα

Reporter.gr Newsroom
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Με το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, το Χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε και επίσημα, ύστερα από 13 χρόνια, στις ανεπτυγμένες αγορές.  Είναι μια σημαντική εξέλιξη για την οικονομία και μια ακόμη έμπρακτη αναγνώριση της τεράστιας προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα, αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Και συνεχίζει ο κ. Πιερρακάκης: «Μέσα σε αυτά τα χρόνια, η Ελλάδα πέρασε από την αμφισβήτηση στην αξιοπιστία και από την αποεπένδυση στην προσέλκυση κεφαλαίων. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext και τώρα η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές, είναι διαφορετικοί σταθμοί της ίδιας πορείας.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για την επόμενη ημέρα. Η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές διευρύνει την επενδυτική βάση στην οποία απευθύνεται η χώρα και ενισχύει τη δυνατότητά της να προσελκύει διεθνή κεφάλαια. Παράλληλα, μια ισχυρότερη και βαθύτερη κεφαλαιαγορά ανοίγει περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις.

Αυτό είναι το πραγματικό ζητούμενο: η αξιοπιστία που κερδίσαμε να γίνει κεφάλαιο για το επόμενο μεγάλο βήμα. Για νέες επενδύσεις, ισχυρότερες και πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές.

Η αναβάθμιση δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Ανεβάζει τον πήχη για τη συνέχεια. Για μια μεγαλύτερη, βαθύτερη και πιο εξωστρεφή κεφαλαιαγορά, που θα χρηματοδοτεί πιο ουσιαστικά την ανάπτυξη της χώρας».

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