Πιερρακάκης για επιστροφή Χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές: Η αξιοπιστία αποτελεί κεφάλαιο για το επόμενο μεγάλο βήμα

Και συνεχίζει ο κ. Πιερρακάκης: «Μέσα σε αυτά τα χρόνια, η Ελλάδα πέρασε από την αμφισβήτηση στην αξιοπιστία και από την αποεπένδυση στην προσέλκυση κεφαλαίων. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext και τώρα η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές, είναι διαφορετικοί σταθμοί της ίδιας πορείας.
Το σημαντικότερο, όμως, είναι τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για την επόμενη ημέρα. Η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές διευρύνει την επενδυτική βάση στην οποία απευθύνεται η χώρα και ενισχύει τη δυνατότητά της να προσελκύει διεθνή κεφάλαια. Παράλληλα, μια ισχυρότερη και βαθύτερη κεφαλαιαγορά ανοίγει περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις.
Αυτό είναι το πραγματικό ζητούμενο: η αξιοπιστία που κερδίσαμε να γίνει κεφάλαιο για το επόμενο μεγάλο βήμα. Για νέες επενδύσεις, ισχυρότερες και πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές.
Η αναβάθμιση δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Ανεβάζει τον πήχη για τη συνέχεια. Για μια μεγαλύτερη, βαθύτερη και πιο εξωστρεφή κεφαλαιαγορά, που θα χρηματοδοτεί πιο ουσιαστικά την ανάπτυξη της χώρας».