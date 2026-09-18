Κουρσκ: Drone χτύπησε πύργο ψύξης πυρηνικού σταθμού – Συναγερμός για την πυρηνική ασφάλεια

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα ανησυχία για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων προκαλεί περιστατικό στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ στη Ρωσία, όπου πύργος ψύξης σε μονάδα αντιδραστήρα φέρεται να επλήγη από drone.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, ενώ ο αντιδραστήρας βρισκόταν σε λειτουργία.

Δεν επηρεάστηκε η λειτουργία του αντιδραστήρα

Παρά την πρόσκρουση, ο ΔΟΑΕ αναφέρει ότι, με βάση τις πληροφορίες που είχε λάβει, δεν καταγράφηκε αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας.

Παράλληλα, δεν αναφέρθηκε εκδήλωση πυρκαγιάς στον πύργο ψύξης.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η συνεχιζόμενη πολεμική ένταση στην περιοχή εντείνει τις ανησυχίες για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από στρατιωτικές δραστηριότητες γύρω από πυρηνικές εγκαταστάσεις.

{https://x.com/iaeaorg/status/2100961872467918888}

Γκρόσι: «Απαράδεκτη οποιαδήποτε επίθεση»

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, υπογράμμισε τη σοβαρότητα του περιστατικού και απηύθυνε έκκληση για στρατιωτική αυτοσυγκράτηση.

Όπως τόνισε, οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων είναι απαράδεκτη, ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο πραγματοποιείται.