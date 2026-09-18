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Πρέσβης Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ: Η παροχή βοήθειας εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των συμμάχων του Κιέβου
Ειδήσεις
17:46 - 18 Σεπ 2026

Πρέσβης Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ: Η παροχή βοήθειας εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των συμμάχων του Κιέβου

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, όμως οι σύμμαχοί της αρχίζουν να αμφιβάλλουν για το κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν το Κίεβο να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη κλίμακα των ρωσικών επιθέσεων, δήλωσε την Παρασκευή (18/9) στο POLITICO η πρέσβης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, Αλιόνα Γκέτμαντσουκ.

«Η λογική τους είναι απλή: μπορούμε πραγματικά να είμαστε αποτελεσματικοί απέναντι σε αυτό το επίπεδο τρόμου, όταν η πιο επείγουσα ανάγκη της Ουκρανίας είναι οι αναχαιτιστές Patriot και δεν διαθέτουμε αρκετούς, καθώς τα αποθέματα έχουν εξαντληθεί και οι ρυθμοί παραγωγής παραμένουν ανεπαρκείς;» ανέφερε η Γκέτμαντσουκ σε γραπτή δήλωσή της.

Όπως σημείωσε, οι σύμμαχοι του Κιέβου θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η παροχή βοήθειας στην Ουκρανία εξυπηρετεί και τα δικά τους συμφέροντα.

«Πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τη βοήθεια που επιτρέπει στην Ουκρανία να αμυνθεί ως μια καθαρά υπόθεση στήριξης της Ουκρανίας. Είναι επίσης προς το ίδιο το συμφέρον του ΝΑΤΟ... όσο περισσότερα drones και πυραύλους μπορεί να καταστρέψει η Ουκρανία στον δικό της εναέριο χώρο, τόσο λιγότερα θα διασχίσουν τα σύνορα των γειτονικών χωρών του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε η Ουκρανή αξιωματούχος.

Η Γκέτμαντσουκ υπογράμμισε ότι οι δυτικές χώρες εξακολουθούν να διαθέτουν αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης που μπορούν να δωρίσουν, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων που πλησιάζουν στο τέλος της επιχειρησιακής τους ζωής.

«Σχεδόν δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να αποσυρθούν από την υπηρεσία από το να χρησιμοποιηθούν στον ουκρανικό ουρανό», δήλωσε η Γκέτμαντσουκ.

Το Κίεβο προτείνει μια λύση: οι σύμμαχοι να παραδώσουν τώρα αναχαιτιστές από τα υφιστάμενα αποθέματά τους και η Ουκρανία να τους αντικαταστήσει αργότερα με πυραύλους που έχει ήδη παραγγείλει.

«Πρόκειται για ανταλλαγή - όχι για δωρεά. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να περάσουμε αυτόν τον χειμώνα», δήλωσε η Γκέτμαντσουκ.

Σε αυτό το φόντο, να σημειωθεί ότι οι Ουκρανία έχει προχωρήσει σε σημαντικές παραγγελίες, αξιοποιώντας τόσο χρηματοδότηση από εταίρους όσο και το δάνειο στήριξης της Ουκρανίας ύψους 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ. Οι συμβάσεις αυτές αφορούν όχι μόνο εκατοντάδες αναχαιτιστές Patriot — τόσο PAC-2 όσο και PAC-3 — αλλά και ευρωπαϊκά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των SAMP/T και των πυραύλων Aster 30, των IRIS-T και άλλων.

Όλο και περισσότεροι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι περνούν πλέον λόγω της έλλειψης αναχαιτιστών από την πλευρά της Ουκρανίας. Το Κίεβο χρειάζεται επίσης άλλα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αναχαίτιση των ρωσικών drones που κινούνται με κινητήρες τζετ.

«Ως εκ τούτου, ο σύντομος κατάλογος των επειγουσών αναγκών μας στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας περιλαμβάνει τρεις βασικές κατηγορίες και όχι μία: αναχαιτιστές Patriot, πυραύλους αέρος-αέρος και όλους τους τύπους MANPADS και πυραύλων για αυτά», δήλωσε.

Πέρα από τις άμεσες δωρεές, η Γκέτμαντσουκ κάλεσε τις χώρες να αυξήσουν τη χρηματοδότησή τους στο πρόγραμμα PURL υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του οποίου οι σύμμαχοι αγοράζουν αμερικανικά όπλα για να τα παραδώσουν στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, το PURL παρέχει πλέον το 90% των πυραύλων αναχαίτισης Patriot που διαθέτει η Ουκρανία.

Η πρέσβης υπογράμμισε ότι η παροχή βοήθειας στην Ουκρανία τώρα θα εξοικονομήσει χρήματα και για τους συμμάχους όταν τελειώσει ο πόλεμος.

«Όσο περισσότερα μπορούμε να προστατεύσουμε σήμερα, τόσο λιγότερα θα χρειαστεί να ανοικοδομήσουμε αύριο», δήλωσε.

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