Χρηματιστήριο Αθηνών: Η ώρα του μεγάλου rebalancing και η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές

Η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα των τελευταίων ετών για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς στο κλείσιμο πραγματοποιούνται οι αναδιαρθρώσεις των διεθνών δεικτών που συνδέονται με την αλλαγή κατηγορίας της ελληνικής αγοράς. Οι αλλαγές των FTSE Russell και STOXX τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή της Ελλάδας από την κατηγορία της Προηγμένης Αναδυόμενης στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών.

Η αναδιάρθρωση αναμένεται να προκαλέσει αυξημένες συναλλαγές στο τέλος της συνεδρίασης, καθώς τα παθητικά κεφάλαια που παρακολουθούν τους συγκεκριμένους δείκτες καλούνται να προσαρμόσουν τις θέσεις τους στις νέες σταθμίσεις. Παράλληλα, οι αλλαγές στους δείκτες της S&P Dow Jones Indices συμπίπτουν χρονικά με το rebalancing, με την Εθνική Τράπεζα να προστίθεται στους S&P Europe 350, S&P Euro Plus και S&P Euro από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Δεκάλεπτη παράταση στο κλείσιμο

Για τη διαχείριση του αυξημένου όγκου εντολών στο τέλος της συνεδρίασης, η διαδικασία εκτέλεσης εντολών στις τιμές κλεισίματος στο Euronext Athens έχει παραταθεί κατά 10 λεπτά. Η προσαρμογή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς μεγάλο μέρος των συναλλαγών που συνδέονται με τις αλλαγές των δεικτών αναμένεται να συγκεντρωθεί στις δημοπρασίες κλεισίματος.

Η αγορά έχει ήδη δώσει ένδειξη για την αυξημένη κινητικότητα. Ο τζίρος ξεπέρασε τα 420 εκατ. ευρώ την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και πλησίασε τα 550 εκατ. ευρώ την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, με τις τράπεζες και την ενέργεια να συγκεντρώνουν σημαντικό μέρος των συναλλαγών.

Τι αλλάζει για την ελληνική αγορά

Η μετάβαση στις ανεπτυγμένες αγορές δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή ονομασίας στην κατάταξη. Με την ένταξη της Ελλάδας στους δείκτες των developed markets διευρύνεται το σύνολο των διεθνών δεικτών στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν ελληνικές μετοχές και, κατ’ επέκταση, η βάση των θεσμικών επενδυτών που έχουν τη δυνατότητα να τις συμπεριλάβουν στα χαρτοφυλάκιά τους.

Η FTSE Russell έχει επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα πληροί τις προϋποθέσεις για τη μετάβαση από την κατηγορία Advanced Emerging στην Developed Market και ότι η αλλαγή θα εφαρμοστεί σε μία φάση, από το άνοιγμα της αγοράς τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Αντίστοιχα, η STOXX ανακοίνωσε ότι η επαναταξινόμηση των ελληνικών μετοχών σε Developed Market status θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου. Η αλλαγή ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη ελληνικών εταιρειών στον STOXX Europe 600 και σε συναφείς δείκτες ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών αγορών.

Η σημασία της εξέλιξης αφορά επομένως κυρίως το επενδυτικό σύμπαν στο οποίο εντάσσεται πλέον η Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι όλα τα κεφάλαια που επενδύουν στις ανεπτυγμένες αγορές θα κατευθυνθούν στην Αθήνα, αλλά ότι περιορίζεται ένας θεσμικός φραγμός για επενδυτές και χαρτοφυλάκια που έχουν εντολές να επενδύουν αποκλειστικά σε developed markets.

Οι εννέα μετοχές στον STOXX Europe 600

Σημαντικό μέρος των αλλαγών αφορά τις εννέα ελληνικές εισηγμένες που εισέρχονται στον STOXX Europe 600 από τις 21 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τις Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Motor Oil, ΔΕΗ και Metlen.

Οι ίδιες εννέα εταιρείες θα ενταχθούν και στον ευρύ EURO STOXX. Η STOXX έχει επιβεβαιώσει την ένταξή τους στους σχετικούς δείκτες, με τις αλλαγές να ενεργοποιούνται με το άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών τη Δευτέρα.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την παρουσία ελληνικών μετοχών στα διεθνή ευρωπαϊκά benchmarks και δημιουργεί νέες ανάγκες αναπροσαρμογής για τα funds που παρακολουθούν τους συγκεκριμένους δείκτες.

Ο νέος χάρτης της FTSE Russell

Παράλληλα, σημαντικές είναι οι αλλαγές στο οικοσύστημα των δεικτών της FTSE Russell. Στον FTSE Mid Cap εντάσσονται 10 ελληνικές μετοχές: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Allwyn, Cenergy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Viohalco.

Στον FTSE Small Cap εντάσσονται 22 τίτλοι, μεταξύ των οποίων οι Aegean Airlines, AKTOR, ΔΑΑ, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, AVAX, Bally’s Intralot, Τράπεζα Κύπρου, CrediaBank, Ελλάκτωρ, ElvalHalcor, Euronext Athens, HELLENiQ ENERGY, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Jumbo, Lamda Development, Motor Oil, Optima Bank, ΟΛΠ, Quest Συμμετοχών, Σαράντης και Titan. Παράλληλα, σειρά ελληνικών εταιρειών κατατάσσεται στην κατηγορία Micro Cap.

Η FTSE Russell έχει διευκρινίσει ότι η αναταξινόμηση της Ελλάδας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας αναθεώρησης του FTSE Global Equity Index Series για τον Σεπτέμβριο του 2026 και τίθεται σε ισχύ από το άνοιγμα της αγοράς στις 21 Σεπτεμβρίου.

Οι ροές στο επίκεντρο

Το ύψος των κεφαλαίων που θα κινηθούν λόγω του rebalancing αποτελεί το βασικό σημείο ενδιαφέροντος για την αγορά. Οι εκτιμήσεις που έχουν διατυπωθεί από παράγοντες και αναλυτές διαφέρουν σημαντικά, καθώς το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τις σταθμίσεις, τις κινήσεις των παθητικών funds και τις παράλληλες τοποθετήσεις των ενεργητικών διαχειριστών.

Προβλέψεις κάνουν λόγο ακόμη και για καθαρές ροές κεφαλαίων της τάξης του 1 δισ. δολαρίων, οι οποίες θα προέλθουν από παθητικά funds που θα ακολουθήσουν τις αλλαγές των FTSE Russell και Stoxx. Οι προβλέψεις αυτές ακολουθούν και από ανάλογες εκτιμήσεις για τζίρο ρεκόρ, με τους επαγγελματίες της αγοράς να αναμένουν να φτάσεις μεταξύ 5 και 6 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής το ρεκόρ τζίρου στο ΧΑ έχει καταγραφεί το 2008 όταν ο ημερήσιος τζίρος, στις 15 Μαΐου, είχε φτάσει στα 3,03 δισ. ευρώ.

Το βέβαιο είναι ότι οι μεγαλύτερες ελληνικές μετοχές και ιδιαίτερα οι τίτλοι με υψηλή κεφαλαιοποίηση και εμπορευσιμότητα βρίσκονται στο επίκεντρο των αναπροσαρμογών. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες —Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς— αποτελούν σημαντικό μέρος των νέων τοποθετήσεων, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης μεγάλοι μη χρηματοοικονομικοί όμιλοι.

Το rebalancing, πάντως, δεν συνεπάγεται μόνο εισροές. Η μετάβαση από τους δείκτες αναδυόμενων σε δείκτες ανεπτυγμένων αγορών δημιουργεί ταυτόχρονα αναγκαστικές αναδιαρθρώσεις σε funds που παρακολουθούν αποκλειστικά τους δείκτες των emerging markets. Έτσι, οι τελικές ροές προκύπτουν από τον συνδυασμό νέων τοποθετήσεων και εκροών από χαρτοφυλάκια που δεν μπορούν πλέον να διατηρούν την ίδια έκθεση στην Ελλάδα.

Η σημερινή συνεδρίαση και η επόμενη ημέρα

Το rebalancing δεν αποτελεί το τέλος της διαδικασίας αλλά την έναρξη μιας νέας περιόδου για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Η αλλαγή κατηγορίας μπορεί να διευρύνει τη διεθνή επενδυτική βάση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όμως η διατήρηση του ενδιαφέροντος θα εξαρτηθεί από την πορεία των εισηγμένων, την κερδοφορία, τη ρευστότητα και την εμπορευσιμότητα της αγοράς.

Παράλληλα, η Ελλάδα δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την πορεία της προς την επανακατάταξη σε όλους τους μεγάλους παρόχους δεικτών. Η MSCI έχει αποφασίσει να μεταφέρει την Ελλάδα από τις Emerging στις Developed Markets σε μία φάση, κατά την αναθεώρηση του Μαΐου 2027.

Στο μεταξύ, η STOXX έχει ήδη προβλέψει ότι οι ελληνικές μετοχές θα είναι επιλέξιμες για τον STOXX DM World από τον Ιούνιο του 2027.

Έτσι, η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί το κρίσιμο σημείο εφαρμογής μιας διαδικασίας που αλλάζει το διεθνές επενδυτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι ελληνικές εισηγμένες. Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στις τελικές ροές, στον τζίρο της συνεδρίασης και, κυρίως, στο κατά πόσο η νέα θέση της Αθήνας στους δείκτες των ανεπτυγμένων αγορών θα μεταφραστεί σε διατηρήσιμη παρουσία περισσότερων διεθνών επενδυτών.