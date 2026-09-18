ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Πολωνία

Η ΔΕΗ Α.Ε. («ΔΕΗ») ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την ενσωμάτωση χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ στη Πολωνία, στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας που υπεγράφη την 7η Αυγούστου 2026 για την απόκτηση των θυγατρικών εταιρειών της ABO Energy σε Πολωνία και Ουγγαρία, με συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος άνω των 2 GW.

Η ΔΕΗ απέκτησε από τη γερμανική ABO Energy GmbH & Co. KGaA, δεκαεπτά (17) θυγατρικές της στην Πολωνία, οι οποίες κατέχουν χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος έως 1,2 GW (φωτοβολταϊκά, αιολικά και μπαταρίες). Από τα έργα αυτά, ένας φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 17 MW βρίσκεται ήδη υπό κατασκευήενώ το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο βρίσκεται σε διάφοραστάδια ανάπτυξης.Επιπλέον, μέσω της συναλλαγής εντάσσεται στον Όμιλο και η τοπική ομάδα ανάπτυξης έργων, με σημαντική εξειδίκευση και βαθιά γνώση της πολωνικής αγοράς.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής για το χαρτοφυλάκιο της Ουγγαρίας, συνολικής ισχύος περίπου 1,1 GW,τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης ορισμένων συνήθων αιρέσεων για συναλλαγές αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και αναμένεται εντός του τετάρτου τριμήνου του 2026.