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Γενική Συνέλευση Bally’s Intralot: Πράσινο φως για ΑΜΚ έως €135 εκατ.
Ανακοινώσεις
18:10 - 18 Σεπ 2026

Γενική Συνέλευση Bally’s Intralot: Πράσινο φως για ΑΜΚ έως €135 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Bally’s Intralot Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018, ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 18.9.2026 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 102 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 1.361.379.872 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 1.867.802.694 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 72,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 22.998.878 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4548/2018, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

1. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1(β) του Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) Ν. 4548/2018:

(α) όπως αποφασίζει και προβαίνει, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, στο πλαίσιο μίας ή περισσοτέρων συναλλαγών, άπαξ ή και κατ’ επανάληψη, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν δύναται να υπερβεί συνολικά τα €135.000.000 (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση έως και 450.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με εισφορές σε χρήμα ή/και σε είδος, να καθορίζει τους ειδικότερους όρους της αύξησης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και μη αποκλειστικά, του χρονοδιαγράμματος και της δομής της αύξησης, με δημόσια προσφορά ή/και με ιδιωτική τοποθέτηση, της τιμής έκδοσης ή/και διάθεσης των νέων μετοχών, την επιλογή επενδυτών και τα κριτήρια κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών, τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, επιθυμητή ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια, δήλωση και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας και της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και

(β) όπως περιορίζει ή και να καταργεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (α) εξουσιοδότηση. Επίσης θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης και επίσης να θέτει σχετικούς όρους προς τούτο. Η ανωτέρω εξουσία θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας (“Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου”)

Εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας (“Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου”), προκειμένου να χορηγηθεί δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018, διορισμού ενός μέλους στο Δ.Σ., σε συγκεκριμένη οικογένεια επικείμενων μετόχων της Εταιρείας, νυν μετόχων της evoke plc.

3. Κωδικοποίηση του Καταστατικού.

Εγκρίθηκε η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας. Σχέδιο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intralot.com. Η Γενική Συνέλευση χορήγησε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων.

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