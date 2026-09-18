Επίτροπος Μετανάστευσης: Η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα ενισχύει την ακροδεξιά στην Ευρώπη

Οι εικόνες από τη μαζική είσοδο μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική έχουν ενισχύσει τη στήριξη προς ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, παρά τη σημαντική μείωση των παράτυπων αφίξεων, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Μάγκνους Μπρούνερ.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Μπρούνερ υποστήριξε ότι οι συνολικοί αριθμοί των παράτυπων αφίξεων στην Ευρώπη έχουν μειωθεί, ωστόσο η εικόνα που μεταδίδεται από τη Θέουτα επισκιάζει, όπως είπε, τα συγκεκριμένα στοιχεία και τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό.

Περισσότεροι από 72.000 άνθρωποι πέρασαν στον ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου, ενώ η πλειονότητα έχει πλέον αποχωρήσει. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περίπου 12.000 μετανάστες παραμένουν στη Θέουτα, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος εκτίμησε ότι οι εικόνες από τη μαζική είσοδο μεταναστών «τροφοδοτούν την ακροδεξιά» και υπογράμμισε τη σημασία της επιτάχυνσης των επιστροφών, προκειμένου, όπως ανέφερε, να καταδειχθεί ότι οι ευρωπαϊκές αρχές διατηρούν τον έλεγχο της κατάστασης.

Το σχέδιο της Κομισιόν για τις έκτακτες ροές

Ο Μπρούνερ αναφέρθηκε και στην πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τη δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης».

Το πλαίσιο, σύμφωνα με τη φον ντερ Λάιεν, θα μπορεί να ενεργοποιείται μόνο υπό αυστηρά καθορισμένες προϋποθέσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στις ευρωπαϊκές διαδικασίες σε περιπτώσεις μαζικών και, όπως τις χαρακτήρισε, «εργαλειοποιημένων» μεταναστευτικών ροών.

Ο Μπρούνερ δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες της πρότασης αναμένεται να συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου της ΕΕ. Παράλληλα, τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η εφαρμογή του υφιστάμενου ευρωπαϊκού συστήματος για το οποίο έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία.

Η συζήτηση για αυστηρότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών παραμένει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, ενώ τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης δείχνουν ότι οι αφίξεις μεταναστών και προσφύγων διά θαλάσσης στην Ευρώπη έχουν μειωθεί κατά 39% το 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων διαδρομών έχει αυξηθεί.

Η συζήτηση για τις επιστροφές Αφγανών

Ο Ευρωπαίος επίτροπος υπερασπίστηκε επίσης τη διευκόλυνση των συνομιλιών μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ και εκπροσώπων των Ταλιμπάν, καθώς ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν τρόπους επιστροφής Αφγανών που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα στην Ευρώπη.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει την πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές αυτές ενδέχεται να προσδώσουν νομιμοποίηση στις αρχές των Ταλιμπάν και να δημιουργήσουν κινδύνους για τους Αφγανούς που επιστρέφονται στη χώρα.

Απαντώντας στις σχετικές ανησυχίες, ο Μπρούνερ υποστήριξε ότι πρόκειται για πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα και ότι οι επιστροφές τους συνδέονται, κατά την άποψή του, με την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της.