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ΚΕΚΡΟΨ: Περιορίστηκαν στα 148 χιλ. ευρώ οι ζημιές προ φόρων στο α’ εξάμηνο
Ανακοινώσεις
19:59 - 18 Σεπ 2026

ΚΕΚΡΟΨ: Περιορίστηκαν στα 148 χιλ. ευρώ οι ζημιές προ φόρων στο α’ εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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H ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. (ATHEX: ΚΕΚΡ) δημοσίευσε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01/01/ – 30/06/2026. 

Ακολουθούν τα κύρια χρηματοοικονομικά μεγέθη για την περίοδο του Α εξαμήνου του 2026 και την συγκρίσιμη περίοδο:

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Κύκλος εργασιών: Οι πωλήσεις για το Α’ εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν σε € 17 χιλ. έναντι € 2.065 χιλ. στις 30/06/2025. Στη συγκρίσιμη περίοδο είχε πραγματοποιηθεί η πώληση ενός στρέμματος του οικοπέδου στο ΟΤ 133 ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο δεν πραγματοποιήθηκε κάποια πώληση περιουσιακού στοιχείου.

Κέρδη/ (Ζημία) προ φόρων: Η ζημία προ φόρων για το Α’ εξάμηνο του 2026 ανέρχεται σε € 148 χιλ. έναντι ζημίων € 674 χιλ. της προηγούμενης περιόδου και είναι μειωμένη κατά € 526 χιλ. Η συγκρίσιμη περίοδος είχε επηρεαστεί αρνητικά από πρόβλεψη απομείωσης των ακινήτων προς διάθεση ποσού € 388 χιλ. Χωρίς την επίδραση από την αναγνώριση της απομειώσεων, τα αποτελέσματα προ φόρων της συγκρίσιμης περιόδου θα ήταν ζημιογόνα κατά € 286 χιλ. και η μείωση στις ζημίες στις συγκρίσιμες περιόδους θα ήταν € 138 χιλ.

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