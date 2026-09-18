ΚΕΚΡΟΨ: Περιορίστηκαν στα 148 χιλ. ευρώ οι ζημιές προ φόρων στο α’ εξάμηνο

H ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. (ATHEX: ΚΕΚΡ) δημοσίευσε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01/01/ – 30/06/2026.

Ακολουθούν τα κύρια χρηματοοικονομικά μεγέθη για την περίοδο του Α εξαμήνου του 2026 και την συγκρίσιμη περίοδο:

Κύκλος εργασιών: Οι πωλήσεις για το Α’ εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν σε € 17 χιλ. έναντι € 2.065 χιλ. στις 30/06/2025. Στη συγκρίσιμη περίοδο είχε πραγματοποιηθεί η πώληση ενός στρέμματος του οικοπέδου στο ΟΤ 133 ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο δεν πραγματοποιήθηκε κάποια πώληση περιουσιακού στοιχείου.

Κέρδη/ (Ζημία) προ φόρων: Η ζημία προ φόρων για το Α’ εξάμηνο του 2026 ανέρχεται σε € 148 χιλ. έναντι ζημίων € 674 χιλ. της προηγούμενης περιόδου και είναι μειωμένη κατά € 526 χιλ. Η συγκρίσιμη περίοδος είχε επηρεαστεί αρνητικά από πρόβλεψη απομείωσης των ακινήτων προς διάθεση ποσού € 388 χιλ. Χωρίς την επίδραση από την αναγνώριση της απομειώσεων, τα αποτελέσματα προ φόρων της συγκρίσιμης περιόδου θα ήταν ζημιογόνα κατά € 286 χιλ. και η μείωση στις ζημίες στις συγκρίσιμες περιόδους θα ήταν € 138 χιλ.