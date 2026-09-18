ΗΠΑ: «Καμπανάκι» από τη βιομηχανία – Απρόσμενη πτώση της παραγωγής τον Αύγουστο

Απρόσμενη υποχώρηση κατέγραψε τον Αύγουστο η βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ, για πρώτη φορά από την αρχή του έτους, καθώς η παραγωγή εξοπλισμού για επιχειρήσεις επιβραδύνθηκε, ενώ οι βιομηχανίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με αυξημένο κόστος εισροών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Federal Reserve, η μεταποιητική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,3% τον Αύγουστο, ενώ οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στις προβλέψεις ανέμεναν αύξηση κατά 0,3%.

Ο συνολικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής, ο οποίος περιλαμβάνει τη μεταποίηση, την εξορυκτική δραστηριότητα και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, παρέμεινε αμετάβλητος. Η παραγωγή στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας αυξήθηκε κατά 1,8%, καθώς ενισχύθηκε η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η εξορυκτική δραστηριότητα σημείωσε οριακή άνοδο.

Υψηλότερο κόστος και προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες

Η πτώση της εργοστασιακής παραγωγής τον Αύγουστο έρχεται μετά τη θετική πορεία που είχε καταγράψει η αμερικανική μεταποίηση κατά τη διάρκεια του έτους, η οποία είχε στηριχθεί κυρίως στις ισχυρές επενδύσεις κεφαλαίου και την ανθεκτική καταναλωτική ζήτηση.

Οι παραγωγοί, ωστόσο, αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος για το πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες, ενώ παράλληλα καταγράφονται διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες που συνδέονται με τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

«Έχουμε επισημάνει τους καθοδικούς κινδύνους για τον μεταποιητικό τομέα από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας και τους γεωπολιτικούς κινδύνους, και η έκθεση για τη βιομηχανική παραγωγή του Αυγούστου μπορεί να αποτελεί την πρώτη ένδειξη ότι αυτοί οι κίνδυνοι υλοποιούνται», ανέφεραν οικονομολόγοι της Morgan Stanley, με επικεφαλής τον Μάικλ Γκάπεν, σε σημείωμά τους.

Πτώση σε εξοπλισμό και διαρκή αγαθά

Τα στοιχεία της Federal Reserve έδειξαν ότι η παραγωγή εξοπλισμού επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,5%, ενώ η παραγωγή αμυντικού και διαστημικού εξοπλισμού υποχώρησε κατά 1,2%, μετά τις ισχυρές επιδόσεις των προηγούμενων μηνών.

Μειωμένη ήταν επίσης η παραγωγή κατασκευαστικών υλικών, ηλεκτρονικών ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών.

Παρά την υποχώρηση του Αυγούστου, η παραγωγή εξοπλισμού επιχειρήσεων, καθώς και αμυντικού και διαστημικού εξοπλισμού, παραμένει σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα.

«Ένας αδύναμος μήνας δεν αρκεί για να ανατρέψει την ιστορία των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, η ευρεία πτώση στην παραγωγή διαρκών αγαθών έρχεται σε αντίθεση με άλλες πρόσφατες εκθέσεις», σημείωσε ο Άντριου Σάχερ του Bloomberg Economics.

Όπως πρόσθεσε, εάν η τάση αυτή συνεχιστεί, η Federal Reserve ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με την εκτίμηση ότι η νομισματική πολιτική έγινε πιο περιοριστική σε μια περίοδο κατά την οποία μια σημαντική πηγή ισχύος για την αμερικανική οικονομία άρχισε να εξασθενεί.

Πτώση στην αυτοκινητοβιομηχανία

Σε επίπεδο επιμέρους κλάδων, η παραγωγή προϊόντων πληροφορικής και ηλεκτρονικών, επίπλων και βασικών μετάλλων μειώθηκε τον Αύγουστο. Αντίθετα, αυξήθηκε η παραγωγή μηχανημάτων, ειδών ένδυσης και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Η παραγωγή αυτοκινήτων υποχώρησε κατά 1,2% σε μηνιαία βάση. Εξαιρουμένων των οχημάτων, η μεταποιητική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,2%.

Παράλληλα, η χρησιμοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας στα εργοστάσια υποχώρησε στο 75,7%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών. Ο δείκτης αποτυπώνει το ποσοστό των διαθέσιμων παραγωγικών δυνατοτήτων που βρίσκεται σε χρήση.

Σε επίπεδο συνολικής βιομηχανίας, ωστόσο, η χρησιμοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας παρέμεινε αμετάβλητη.