Ο Αβραμόπουλος κάνει... έκκληση για το αγροτικό

Οσο εξελίσσεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – αγροτών, έχει ενδιαφέρον και η παρατήρηση των πολιτικών συμπεριφορών. Ειδικά των βουλευτών της ΝΔ, γιατί η στάση της αντιπολίτευσης είναι δεδομένη και αναμενόμενη. Υπό αυτό το πρίσμα, αξίζει να δει κανείς το σχόλιο του βουλευτή, πρώην υπουργού και Επιτρόπου στην ΕΕ, Δημήτρη Αβραμόπουλου («Παραπολιτικά») για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.



«Κάνω πραγματικά έκκληση προς την κυβέρνηση να δώσει ένα ουσιαστικό τέλος στην αντιπαράθεση με τους αγρότες. Η συνέχιση της σύγκρουσης και η επίδειξη ισχύος όχι μόνο δεν αποδίδουν, αλλά αντιστρέφουν τους όρους της δημόσιας εικόνας και εκλαμβάνονται από την κοινωνία ως ένδειξη αδυναμίας της πολιτείας να διαχειριστεί αποτελεσματικά ένα κρίσιμο κοινωνικό και παραγωγικό ζήτημα. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι διάλογος, ψυχραιμία και συγκεκριμένες λύσεις, όχι επικοινωνιακές εντάσεις. Οι αγρότες δεν είναι αντίπαλοι. Είναι μέρος της εθνικής οικονομίας και της παραγωγικής μας βάσης», ανέφερε ο πρώην υπουργός και βουλευτής Ηλείας και προσέθεσε:

« Μόνο με θεσμική σοβαρότητα και πραγματική διάθεση συνεννόησης μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να βρεθεί μια βιώσιμη διέξοδος». Αν διακρίνει κανείς αντικυβερνητικές αιχμές και υπονοούμενα, μάλλον δεν κάνει λάθος, άλλωστε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εκλέγεται σε αγροτικό νομό…