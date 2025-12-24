«Εορταστική» Μελόνι: Η χρονιά ήταν δύσκολη, μην ανησυχείτε, η επόμενη θα είναι χειρότερη

«Σας αγαπώ. Είμαστε μια οικογένεια, παλεύουμε όλο το χρόνο», ανέφερε η Μελόνι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους εργαζομένους στο πρωθυπουργικό γραφείο και συνέχισε λέγοντας: «Η χρονιά που πέρασε ήταν δύσκολη για όλους μας, αλλά μην ανησυχείτε, η επόμενη θα είναι ακόμα χειρότερη».
«Σας συμβουλεύω λοιπόν να ξεκουραστείτε καλά αυτές τις διακοπές, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε απαντήσεις για αυτή την εξαιρετική χώρα», ήταν η τελική ευχή της Πρωθυπουργού, που παρεμπιπτόντως, ηγείται μίας από τις σταθερότερες κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών στην Ιταλία...
{https://x.com/clashreport/status/2003579382422749369}