«Εορταστική» Μελόνι: Η χρονιά ήταν δύσκολη, μην ανησυχείτε, η επόμενη θα είναι χειρότερη

Η ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει δείξει με πολλές αφορμές ότι διαθέτει χιούμορ και το έκανε για μία ακόμη φορά μιλώντας στους συνεργάτες της λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

«Σας αγαπώ. Είμαστε μια οικογένεια, παλεύουμε όλο το χρόνο», ανέφερε η Μελόνι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους εργαζομένους στο πρωθυπουργικό γραφείο και συνέχισε λέγοντας: «Η χρονιά που πέρασε ήταν δύσκολη για όλους μας, αλλά μην ανησυχείτε, η επόμενη θα είναι ακόμα χειρότερη».

«Σας συμβουλεύω λοιπόν να ξεκουραστείτε καλά αυτές τις διακοπές, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε απαντήσεις για αυτή την εξαιρετική χώρα», ήταν η τελική ευχή της Πρωθυπουργού, που παρεμπιπτόντως, ηγείται μίας από τις σταθερότερες κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών στην Ιταλία...

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