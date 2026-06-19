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Politico: «Μετωπική» Μελόνι - Σάντσεθ για το μεταναστευτικό
Ειδήσεις
16:28 - 19 Ιουν 2026

Politico: «Μετωπική» Μελόνι - Σάντσεθ για το μεταναστευτικό

Reporter.gr Newsroom
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Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, σχετικά με την απόφαση της Μαδρίτης να νομιμοποιήσει περίπου 500.000 αιτούντες άσυλο, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν Ευρωπαίο αξιωματούχο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Politico, κατά τη διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη (18/6) , η Μελόνι φέρεται να αμφισβήτησε την επιλογή της ισπανικής κυβέρνησης, ζητώντας να διεξαχθεί συζήτηση για το μεταναστευτικό, ώστε οι Ευρωπαίοι ηγέτες να εξετάσουν τις πιθανές συνέπειες της ισπανικής απόφασης για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Αυτό ανέφεραν διπλωματικές πηγές που είχαν ενημερωθεί για όσα διαδραματίστηκαν στη συνεδρίαση.

Από τη δική του πλευρά, ο Σάντσεθ απάντησε ότι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες δε θα πρέπει να ανησυχούν, καθώς οι περισσότεροι από τους μετανάστες που απέκτησαν καθεστώς νομιμότητας στην Ισπανία προέρχονται από χώρες της Νότιας Αμερικής και όχι από την Αφρική, σύμφωνα με δύο από τους διπλωμάτες που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της εμπιστευτικότητας των συνομιλιών.

Εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η θέση της Μαδρίτης στο μεταναστευτικό είναι «ευρέως γνωστή» και επιβεβαίωσε ότι ο Σάντσεθ την υπερασπίστηκε κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής. Όπως ανέφερε, η Ισπανία είναι «περισσότερο από πρόθυμη» να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για τη μεταναστευτική πολιτική. Ωστόσο, δεν σχολίασε τις αναφορές περί διάκρισης μεταξύ μεταναστών από τη Νότια Αμερική και την Αφρική.

Από την ιταλική πλευρά, κυβερνητικός αξιωματούχος υποβάθμισε το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι δεν επρόκειτο για «σύγκρουση», αλλά για μια «απλή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ηγετών».

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω διαφωνία σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση νέας νομοθεσίας που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να δημιουργούν κέντρα επιστροφών μεταναστών σε τρίτες χώρες, στο πλαίσιο των προσπαθειών για αποτελεσματικότερη απομάκρυνση όσων απορρίπτονται οι αιτήσεις ασύλου τους.

Παρότι παραμένει ασαφές πόσες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα αξιοποιήσουν τη νέα δυνατότητα, 19 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ υπέγραψαν κοινή επιστολή της Δανίας και της Ιταλίας, η οποία ζητά την άμεση εφαρμογή μέτρων για την επιτάχυνση των απελάσεων.

«Οι χώρες εργάζονται ήδη για την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κέντρων σε τρίτες χώρες. Θα ηγηθούμε προσωπικά αυτής της προσπάθειας, ώστε οι προτάσεις μας να γίνουν πραγματικότητα», αναφέρεται στην επιστολή που κυκλοφόρησε την Παρασκευή.

Επισημαίνεται ότι η Ισπανία αντιτίθεται στα σχέδια της ΕΕ για τη δημιουργία υπεράκτιων κέντρων απέλασης, υποστηρίζοντας ότι εγείρουν σοβαρά νομικά και ανθρωπιστικά ζητήματα. Αντίθετα, χώρες όπως η Ιταλία και η Δανία θεωρούν ότι τα συγκεκριμένα κέντρα αποτελούν βασικό εργαλείο για την αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης και την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής.

Η αντιπαράθεση της Πέμπτης σημειώθηκε αφού ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι η μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας διαφέρει από εκείνη πολλών άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη μείωση των παράτυπων αφίξεων από την Αφρική. Επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι παράτυπες μεταναστευτικές αφίξεις στην Ισπανία μειώθηκαν αισθητά κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε επίσης μετά τη δημόσια τοποθέτηση της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία συνεχάρη την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, για τον ρόλο της στην προώθηση σχεδίου νόμου που διευκολύνει την απέλαση μεταναστών των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το μεταναστευτικό εντάχθηκε επισήμως στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου έπειτα από πρωτοβουλία της Δανής πρωθυπουργού, η οποία έχει αναδειχθεί σε μία από τις βασικές υποστηρίκτριες μιας πιο αυστηρής ευρωπαϊκής πολιτικής στο ζήτημα της μετανάστευσης.

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