Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι εν μέσω πιέσεων στα «δεξιά» της

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εξετάζει το ενδεχόμενο να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές ακόμη και τον Απρίλιο του 2027, αρκετούς μήνες πριν από την ολοκλήρωση της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, η Μελόνι εκτιμά ότι η πολιτική της δυναμική ενδέχεται να εξασθενήσει όσο παρατείνεται η παραμονή της κυβέρνησης στην εξουσία χωρίς προσφυγή στις κάλπες.

Παράλληλα, εκφράζει ανησυχίες για το ενδεχόμενο μια νέα κυβέρνηση που θα προέκυπτε από εκλογές προς το τέλος του 2027 να μην διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο για την κατάρτιση, συζήτηση και έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός έχει ήδη εξετάσει το σενάριο των πρόωρων εκλογών, καθώς και άλλες πολιτικές επιλογές, σε επαφές που είχε με το περιβάλλον του προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα. Ο πρόεδρος είναι ο θεσμικά αρμόδιος για τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εθνικών εκλογών.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, η Μελόνι βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες πολιτικές πιέσεις από τον περασμένο Μάρτιο, όταν υπέστη σημαντική πολιτική ήττα σε δημοψήφισμα που αφορούσε μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύτηκε από την αποχώρηση τριών κυβερνητικών στελεχών, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω το πολιτικό κλίμα για την κυβέρνησή της.

Την ίδια στιγμή, το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον» (Futuro Nationale) ενισχύει σταδιακά την εκλογική του επιρροή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ασκώντας κριτική στη Μελόνι ότι έχει μετακινηθεί προς πιο μετριοπαθείς και κεντρώες πολιτικές θέσεις σε σχέση με τις αρχικές της δεσμεύσεις.