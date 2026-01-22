Γιατί «έκαψε» το Νταβός ο Μητσοτάκης

Η ματαίωση (τελικά) της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Νταβός πιθανότατα δεν οφείλεται μόνο στην κακοκαιρία της Τετάρτης.

Θα ήταν ούτως ή άλλως εξαιρετικά δύσκολο να συνδυάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την μετάβαση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και στη συνέχεια την παρουσία του στις Βρυξέλλες την ίδια ημέρα, για τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ.

Δεδομένης όμως της έντασης μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, λόγω των σχεδίων του Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, της ενιαίας ευρωπαϊκής θέσης για το θέμα, αλλά και επειδή ο Τραμπ έχει μετατρέψει το Νταβός σε one man show, φαίνεται ότι προτιμήθηκε να μην παραστεί καν στο Φόρουμ ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να μην υπάρξουν και ανεπιθύμητες συναντήσεις…