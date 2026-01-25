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Μητσοτάκης στα Καλάβρυτα και… «τερματίσαμε το trend»
Ανεμοδείκτης
22:34 - 25 Ιαν 2026

Μητσοτάκης στα Καλάβρυτα και… «τερματίσαμε το trend»

Reporter.gr Newsroom
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«Μου ζήτησαν να διαφημίσω…», είπε, στο περίπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης απ’ την κορυφή της Στύγας και δεν άργησε να γίνει viral.  

Για όσους δεν γνωρίζουν, το νέο trend του TikTok συνίσταται στο να παρουσιάζει κάποιος με deadpan ύφος (δηλαδή όσο πιο άχρωμα κι άνευρα μπορεί) τα επιμέρους χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες μίας επιχείρησης.

Βασικό: ο «διαφημιστής» συνήθως δεν είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, αλλά κάποιος που του έχει ανατεθεί το έργο αυτό. Εξ ου και η επίπλαστη απροθυμία…

Βέβαια, εν προκειμένω, ο πρωθυπουργός έβαλε λίγο νερό στο κρασί του· έσκασε ένα μειδίαμα και προτίμησε το ρήμα «παρουσιάζω» που ίσως θεώρησε πιο safe, ακόμη και για όσους τυχόν πιάνονταν «αδιάβαστοι».

Όπως και να ’χει, πάντως, ακόμη κι αν οι κανόνες δεν τηρήθηκαν απόλυτα, η δουλειά έγινε και το video κέρδισε πάνω από χίλια likes μόνο μέσα στην πρώτη ώρα της προβολής του.

Και μάθαμε κιόλας ότι το αναψυκτήριο της Στύγας έχει και σόμπα…

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