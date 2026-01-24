Μητσοτάκης: Στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων, διαφήμισε το καφέ στην κορυφή της Στύγας

Στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/01) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με την επίσκεψη του αυτή είχε την ευκαιρία να δει από κοντά και τα έργα εκσυγχρονισμού που έχουν γίνει στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων, το οποίο είναι δημοτική επιχείρηση. Πρόκειται για έργα άνω των 20 εκατ. ευρώ με αναβάθμιση των αναβατήρων και των πιστών, που το καθιστούν ένα από τα πιο σύγχρονα χιονοδρομικά στην Ελλάδα.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός ανέβηκε και στον υψηλότερο αναβατήρα του βουνού, τη Στύγα, και μέσα από ένα βίντεο στα social media του χιονοδρομικού κέντρο παρουσίασε το νέο καφέ που στεγάζεται εκεί.

Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός παρουσίασε το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας.

«Μου ζήτησαν να παρουσιάσω το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας στα Καλάβρυτα. Αυτό… είναι το καφέ. Έχει και σόμπα. Και αυτός είναι ο αναβατήρας», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.