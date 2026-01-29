Ο Μητσοτάκης «φτιάχνει κλίμα»

Η ατμόσφαιρα φαίνεται ότι το σηκώνει, αφού έχουν μαζευτεί πολλά νέα στοιχεία στην πολιτική ζωή και σε συνδυασμό με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, δίνουν την ευκαιρία στον Πρωθυπουργό να κάνει κάποιες κινήσεις.

Πρώτη μεταξύ αυτών θα είναι η εξ αναβολής συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, που επρόκειτο να προβληθεί την Πέμπτη (29/1), αλλά αποφασίστηκε αλλιώς λόγω των δυστυχημάτων στα Τρίκαλα και στην Τιμισοάρα και πάει για τη Δευτέρα (2/2).

Είναι μία από τις κλασικές κινήσεις τακτικής του Πρωθυπουργού, ο οποίος βλέπει από τη μία την συστημική αντιπολίτευση διαλυμένη και από την άλλη την ανάδειξη ενός ακραίου πόλου, που αμφιταλαντεύεται μεταξύ των (ανύπαρκτων ακόμη) κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού και της Πλεύσης Ελευθερίας. Όλα αυτά δίνουν στον Μητσοτάκη ερείσματα για να «φτιάξει κλίμα», καθώς σιγά-σιγά πλησιάζουμε και στην έναρξη μίας μακράς προεκλογικής περιόδου…