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Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών για ασφάλεια ρυμουλκήσεων: Φωνάζει ο Κλέφτης για να φοβηθεί ο Νοικοκύρης
Ναυτιλία
14:42 - 17 Ιουλ 2026

Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών για ασφάλεια ρυμουλκήσεων: Φωνάζει ο Κλέφτης για να φοβηθεί ο Νοικοκύρης

Reporter.gr Newsroom
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«Η συζήτηση για την Επίκαιρη Ερώτηση του πρώην, πλέον, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ.Μεϊκόπουλου σχετικά με τον Κανονισμό ρυμούλκησης του Οργανισμού Λιμένα Βόλου την προηγούμενη Δευτέρα στην Βουλή είχε πολύ ενδιαφέρον, ενώ μας έδωσε την ευκαιρία να εξάγουμε και ένα βέβαιο συμπέρασμα», αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση (17/7) η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών.      

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Από την πλευρά του ερωτώντος Βουλευτή δεν αναμέναμε κάτι περισσότερο από όσα γράφτηκαν και ειπώθηκαν από αυτόν. Δηλαδή, στο όνομα μιας απροσδιόριστης ασφάλειας και μιας δήθεν προάσπισης της ανταγωνιστικότητας, να διατηρηθούν στο λιμάνι του Βόλου μουσειακά ρυμουλκά 50 και 60 ετών, ακόμη και μονοπρόπελα, που δεν υπάρχουν ούτε στην Αφρική.

Όμως, η πραγματική, δυστυχώς, έκπληξη ήρθε από την απάντηση του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος με έναν εντελώς απολογητικό τρόπο, δεν ανέφερε τίποτε ουσιαστικό, αρκέστηκε μάλιστα να κρυφτεί πίσω από το γεγονός ότι ο Κανονισμός είναι ακόμη σχέδιο και μπορεί να αλλάξει.

Δεν γίνεται κατανοητός ο λόγος και ο σκοπός για τον οποίο ο κ. Γκίκας δεν ανέφερε τουλάχιστον ότι:

1. το σχέδιο Κανονισμού ρυμούλκησης του ΟΛΒ έχει καταρτιστεί με βάση μελέτη Καθηγητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και δεν αποτελεί έμπνευση του Οργανισμού Λιμένα Βόλου,
2. το 2025, οι Πλοηγοί του Πλοηγικού Σταθμού Βόλου με επίσημη αναφορά τους προς τον ΟΛΒ και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου τόνισαν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και δυνατότητες των υφιστάμενων ρυμουλκών «…δεν επαρκούν για την ασφαλή και καθοριστική υποστήριξη των υπό πλοήγηση πλοίων των οποίων οι διαστάσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνατότητες των ρυμουλκών»,
3. με την υπ. αριθμ. 418/2013 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και την υπ. αριθμ. 63/2018 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένα έχει κριθεί θετικά η δυνατότητα της θέσπισης αυξημένων απαιτήσεων ασφαλείας πέραν των ελάχιστων απαιτήσεων που θέτει η εθνική και διεθνής νομοθεσία,
4. το έγγραφο της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του ΥΝΑΝΠ αφορά, όπως έχει διευκρινιστεί από την ίδια την Υπηρεσία, το όριο ηλικίας των 20 ετών για την αρχική αδειοδότηση των ρυμουλκών και δεν έχει καμία σχέση με την πρόσθετη απαίτηση του ηλικιακού ορίου του σχεδίου Κανονισμού, όπως παραπλανητικά αναφέρθηκε στην Επίκαιρη Ερώτηση και στην Βουλή.
5. το λιμάνι του Βόλου, με εγκαταστάσεις εντός του αστικού ιστού, στο οποίο διακινούνται και επικίνδυνα εμπορεύματα, στερείται δικτύου πυρόσβεσης και, επομένως, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς το μοναδικό μέσο που να μπορεί να δώσει βοήθεια είναι τα ρυμουλκά.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων κ. Παύλος Ξηραδάκης τόνισε: «Η συζήτηση στην Βουλή για τον Κανονισμό ρυμούλκησης στο λιμάνι του Βόλου με όσα ειπώθηκαν και από τις δυο πλευρές, μας δίνει την ευκαιρία να καταλήξουμε σε ένα ασφαλές, αλλά λυπηρό, συμπέρασμα: η ασφάλεια στην Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με όρους πολιτικούς και με διάθεση άμβλυνσης των διαφορών για να εξυπηρετηθούν τελικά όλοι εκείνοι οι δήθεν επαγγελματίες του χώρου που εξακολουθούν να πλουτίζουν ασύστολα σε βάρος της ασφάλειας.

Τα παθήματα, δυστυχώς, δεν έχουν γίνει μαθήματα. Η Πολιτεία οφείλει να πάρει επιτέλους ξεκάθαρη θέση αν η διασφάλιση της ασφάλειας στην θάλασσα είναι πράγματι προτεραιότητα ή κάτι που διαρκώς λέγεται από συνήθεια και υποχρέωση, καθώς και αν είναι διατεθειμένη να εφαρμόσει το νόμο. Κάθε άλλη προσέγγιση πολύ απλά διατηρεί την ανασφάλεια και το άνομο συμφέρον και επιβεβαιώνει το λαϊκό απόφθεγμα «Φωνάζει ο Κλέφτης για να φοβηθεί ο Νοικοκύρης», καταλήγει χαρακτηριστικά η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών.

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