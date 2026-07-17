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Πέντε Διεθνείς Διακρίσεις για την Πειραιώς στα Euromoney Awards for Excellence 2026
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:48 - 17 Ιουλ 2026

Πέντε Διεθνείς Διακρίσεις για την Πειραιώς στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς απέσπασε πέντε διακρίσεις στο πλαίσιο του διεθνούς κύρους θεσμού Euromoney Awards for Excellence 2026, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της προσήλωση στην πολυδιάστατη εταιρική υπευθυνότητα και στο βιώσιμο, καινοτόμο τραπεζικό μοντέλο που αναπτύσσει, με επίκεντρο την εξυπηρέτηση του πελάτη.

Καλύτερη Τράπεζα στην Ευρώπη για την Εταιρική Υπευθυνότητα (Europe's Best Bank for Corporate Responsibility)

Καλύτερη Τράπεζα Λιανικής στην Ελλάδα (Greece's Best Retail Bank)

Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για Μεγάλες Επιχειρήσεις (Greece's Best Bank for Large Corporates)

Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για την Εταιρική Υπευθυνότητα (Greece's Best Bank for Corporate Responsibility)

Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για ESG (Greece's Best Bank for ESG)

Η Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα, από το 1992 που ξεκίνησε ο θεσμός των Euromoney Awards, που κατακτά τον πανευρωπαϊκό τίτλο «Europe's Best Bank for Corporate Responsibility» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μια διάκριση που αποτελεί ορόσημο για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Το 2025, όταν η Πειραιώς κατέκτησε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο βραβείο, το Euromoney χαρακτήρισε τη διάκριση «historic milestone», καθώς το βραβείο Εταιρικής Υπευθυνότητας απονεμήθηκε για πρώτη φορά ως Pan-European Award, ενώ μέχρι τότε απονεμόταν χωριστά για τη Δυτική Ευρώπη και χωριστά για την Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη. Ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως σημειώνεται, συνδυάζοντας μακροχρόνια δέσμευση, αυστηρή διακυβέρνηση και μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο, μετατρέπει την Εταιρική Υπευθυνότητα από ένα σύνολο πρωτοβουλιών σε στρατηγικό μοχλό κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Με την επανάληψη της διάκρισης το 2026, η Πειραιώς γίνεται ο μοναδικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός που κατακτά τον τίτλο αυτόν για δύο συνεχόμενες χρονιές.

Η Εταιρική Υπευθυνότητα EQUALL εδράζεται στο τρίπτυχο Αξία – Άνθρωποι – Χώρα και έχει ως στόχο να «χτίζει ένα μέλλον δυνατοτήτων, προάγοντας ίσες ευκαιρίες για κοινωνική συνοχή μεταξύ γενεών και κοινοτήτων». Οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στους άξονες Κοινωνία, Πολιτισμός και Περιβάλλον έχουν ωφελήσει περισσότερους από 50.000 ανθρώπους από το 2022 έως σήμερα, με στρατηγικό στόχο οι ωφελούμενοι να υπερβούν τους 85.000 έως το 2030.

Οι φετινές διακρίσεις αποτυπώνουν παράλληλα το εύρος και τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου της Πειραιώς. Η αναγνώρισή της ως Καλύτερη Τράπεζα Λιανικής στην Ελλάδα και Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για Μεγάλες Επιχειρήσεις, επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική της αποδίδει σε όλο το φάσμα των τραπεζικών υπηρεσιών, από την καθημερινή εξυπηρέτηση ιδιωτών και νοικοκυριών έως τη χρηματοδότηση και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας.

Η διάκριση ως Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για ESG ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευση της Πειραιώς στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαφάνεια και την υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση.

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Πειραιώς, κ. Χρήστου Μεγάλου:

«Η επιστροφή μέρους της αξίας που δημιουργούμε στην κοινωνία αποτελεί δέσμευση της Πειραιώς. Μέσα από το EQUALL έχουμε διαμορφώσει ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο που τοποθετεί την Εταιρική Υπευθυνότητα στον πυρήνα της λειτουργίας μας, στηρίζοντας τους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες, αναδεικνύοντας την πολιτιστική μας κληρονομιά και ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η κατάκτηση του βραβείου Europe's Best Bank for Corporate Responsibility για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επιβεβαιώνει ότι μια στρατηγική βασισμένη στη μετρήσιμη αξία, στη μακροπρόθεσμη δέσμευση και στη συνεπή υλοποίηση μπορεί να αναγνωριστεί στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη δημιουργία διαχρονικής αξίας για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας, τους μετόχους μας και την ελληνική κοινωνία».

Ο θεσμός Euromoney Awards for Excellence, που καθιερώθηκε το 1992, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τραπεζικό κλάδο. Οι βραβεύσεις προκύπτουν μέσα από αυστηρή ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση τραπεζικών οργανισμών από περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως. Τα πλήρη αποτελέσματα δημοσιεύονται στο www.euromoney.com.

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