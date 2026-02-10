Αποχαιρετισμός στο Κέντρο;

Στον βαθμό που έχει κάποια αξία και σημασία η επιστροφή των 40 και πλέον στελεχών στο ΠΑΣΟΚ, οφείλει κάποιος να δει και την συμβολική διάσταση του πράγματος.

Οι περισσότεροι από τους «μετανοήσαντες» επιστρέφουν από το ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο είχαν τρέξει να ενταχθούν όταν έβλεπαν ότι το ΠΑΣΟΚ κατέρρεε με ταχύτητα και δεν είχαν ελπίδα να εκλεγούν ή να πάρουν κάποια θέση.

Τώρα προφανώς πιστεύουν ότι αν υπάρχει έστω και μία μικρή ελπίδα εκλογής ή αξιοποίησης, αυτή υπάρχει μόνο με το ΠΑΣΟΚ και γι’ αυτό επιστρέφουν. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη θέμα με αυτές τις «μεταγραφές». Το σήμα που στέλνουν είναι ότι το κόμμα απευθύνεται στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς επιβεβαιώνεται η επιλογή να αφεθεί το Κέντρο οριστικά στη ΝΔ και τον Μητσοτάκη. Δεν ακούγεται και πολύ σοφή στρατηγική απόφαση…