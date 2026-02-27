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Η αψυχολόγητη ανάρτηση του Τσίπρα για τις υποκλοπές, το εξώδικο και η συνέχεια… επί της οθόνης
Ανεμοδείκτης
13:19 - 27 Φεβ 2026

Η αψυχολόγητη ανάρτηση του Τσίπρα για τις υποκλοπές, το εξώδικο και η συνέχεια… επί της οθόνης

Reporter.gr Newsroom
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Στον απόηχο της απόφασης του πλημμελειοδικείου για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, ακούστηκαν τα αναμενόμενα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Παρατηρώντας τις αντιδράσεις, διαπιστώνει κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν σχετικά προσεκτικοί. Εντύπωση όμως προξένησε η μάλλον βεβιασμένη και σε ασύμμετρα οξείς τόνους ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έβγαλε μία άλλη, δική του καταδικαστική απόφαση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Αποτέλεσμα αυτής της κάπως αψυχολόγητης δήλωσης ήταν να λάβει άμεσα εξώδικο από τον πρώην γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού, όπως ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ενημέρωσε με νέα ανάρτησή του, λίγες ώρες αργότερα. Λέει βέβαια ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια, δεδομένης και της λεπτομέρειας ότι πλέον ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ένας απλός πολίτης, που ενδέχεται να βρεθεί σε σοβαρές δικαστικές περιπέτειες…

{https://www.facebook.com/tsiprasalexis/posts/pfbid037R9RUp6FeUbz1MsL1nkkXcfCpEsRQPWkVFGN3tYbfKwKffTKv4PDSCn6Y1rbdEbml}

{https://www.facebook.com/tsiprasalexis/posts/pfbid0me1ByDFjV3mamTg4djnpX1GqUP9xxpc3kgycKeYU6ofPsC5C5ZPhS5tCfRqJchgkl}

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