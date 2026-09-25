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Η Γερμανία ενέκρινε τη μείωση του φόρου στα καύσιμα με κόστος €2,5 δισ.
Ειδήσεις
17:27 - 25 Σεπ 2026

Η Γερμανία ενέκρινε τη μείωση του φόρου στα καύσιμα με κόστος €2,5 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Σε μείωση της φορολογίας στα καύσιμα προχωρά η γερμανική κυβέρνηση, με το μέτρο να προβλέπει ελάφρυνση της επιβάρυνσης σε βενζίνη και ντίζελ κατά 0,17 ευρώ ανά λίτρο για το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Η Κάτω Βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου ενέκρινε τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, ενώ η Άνω Βουλή δεν διατύπωσε αντιρρήσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για την εφαρμογή της.

Μείωση φόρου έως το τέλος Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με το μέτρο, από τον Οκτώβριο έως και το τέλος Δεκεμβρίου οι φόροι στη βενζίνη και το ντίζελ θα μειωθούν κατά 0,17 ευρώ ανά λίτρο. Στόχος είναι να περιοριστεί η επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων, οι οποίες έχουν ενισχυθεί σημαντικά λόγω της πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν.

Το κόστος της φορολογικής ελάφρυνσης υπολογίζεται σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα κρατίδια.

Νέα μέτρα στήριξης λόγω του ενεργειακού κόστους

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, διατηρώντας τις πιέσεις στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Υπό αυτές τις συνθήκες, η γερμανική κυβέρνηση επαναφέρει μέτρα στήριξης για καταναλωτές και επιχειρήσεις, μετά τις προσωρινές παρεμβάσεις που είχαν εφαρμοστεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Η προηγούμενη μείωση του φόρου στα καύσιμα είχε εφαρμοστεί τον Μάιο και τον Ιούνιο, με δημοσιονομικό κόστος περίπου 1,6 δισ. ευρώ. Το μέτρο είχε συμβάλει προσωρινά στην αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Η νέα φορολογική ελάφρυνση εντάσσεται στις προσπάθειες της κυβέρνησης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να περιορίσει τις επιπτώσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και να στηρίξει τα εισοδήματα και τη δραστηριότητα της οικονομίας.

Στην απόφασή του έπαιξαν φυσικά ρόλο και τα απανωτά αρνητικά εκλογικά αποτελέσματα σε τοπικές εκλογές, όπου το CDU αποδυναμώθηκε σημαντικά και ανέβηκε η ακροδεξιά AfD.

Η συζήτηση για τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα έχει γίνει πια έντονη και στην Ελλάδα με την αντιπολίτευση να πιέζει την κυβέρνηση, η οποία για την ώρα δηλώνει πως για να προχωρήσει πρέπει να υπάρξει σχετική ευρωπαϊκή απόφαση. Διαφορετικά υποστηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πως θα υπάρξει δημοσιονομική ανισορροπία.

Ωστόσο, πέρα από την αντιπολίτευση, υπάρχουν πλέον και φωνές εντός της ΝΔ που ζητούν τη συγκεκριμένη φοροελάφρυνση.

#Poll - Εσείς τι πιστεύετε;

Πρέπει η Ελλάδα να μειώσει τον ΕΦΚ στα καύσιμα χωρίς να περιμένει σχετική ευρωπαϊκή απόφαση;

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Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2026 - 18:09
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