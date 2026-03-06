Ο Μέσι πήγε στον Τραμπ και είδε το... φάντασμα του Μαραντόνα

Μέσα στη δίνη των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε χρόνο να εντάξει στο πρόγραμμά του και την πρωταθλήτρια ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο την πρωταθλήτρια MLS, Ίντερ Μαϊάμι, στην οποία αγωνίζεται και ο Λιονέλ Μέσι.

Ο Τραμπ συνεχάρη την ομάδα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και αποθέωσε τον Μέσι, σημειώνοντας πως έχει την τιμή να είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που τον υποδέχεται στον Λευκό Οίκο.

Οι δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες στην εκδήλωση δεν έχασαν, ωστόσο, την ευκαιρία να απευθύνουν ερωτήσεις σχετικά και με τις εξελίξεις στο Ιράν. Και ο Μέσι μπήκε (άθελά του) στο κάδρο δηλώσεων που προκαλούν αντιδράσεις και συγκρίσεις.

Σε ολόκληρη την καριέρα του ο Μέσι συγκρινόταν με τον Μαραντόνα για τις επιδόσεις του εντός των γηπέδων. Τώρα τον συγκρίνουν και για τις επιλογές του έξω από αυτό.

Για κακή του τύχη, άλλωστε, ο Τραμπ δήλωσε ενώπιόν του πως όταν τελειώσει με το Ιράν θα ασχοληθεί με την αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα. Και φυσικά ο συνειρμός έγινε μοιραία.

Άλλωστε, ο Μαραντόνα ήταν στενός φίλος και υποστηρικτής του Φιντέλ Κάστρο. Τώρα ο Μέσι βρίσκεται στο Λευκό Οίκο και ακούει τον Τραμπ να δηλώνει πως θα βάλει τέλος στο καθεστώς της Αβάνας.

O Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη βέβαια πατήσει πόδι και στη Βενεζουέλα, όπου κυβερνούσε κάποτε ένας ακόμα φίλος του Μαραντόνα. Ο Ούγκο Τσάβες.

Έκτοτε ο Μέσι ακούει στα socia media «τα εξ αμάξης».