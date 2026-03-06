ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Μέσι πήγε στον Τραμπ και είδε το... φάντασμα του Μαραντόνα
Ανεμοδείκτης
10:21 - 06 Μαρ 2026

Ο Μέσι πήγε στον Τραμπ και είδε το... φάντασμα του Μαραντόνα

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μέσα στη δίνη των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε χρόνο να εντάξει στο πρόγραμμά του και την πρωταθλήτρια ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο την πρωταθλήτρια MLS, Ίντερ Μαϊάμι, στην οποία αγωνίζεται και ο Λιονέλ Μέσι.

Ο Τραμπ συνεχάρη την ομάδα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και αποθέωσε τον Μέσι, σημειώνοντας πως έχει την τιμή να είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που τον υποδέχεται στον Λευκό Οίκο.

Οι δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες στην εκδήλωση δεν έχασαν, ωστόσο, την ευκαιρία να απευθύνουν ερωτήσεις σχετικά και με τις εξελίξεις στο Ιράν. Και ο Μέσι μπήκε (άθελά του) στο κάδρο δηλώσεων που προκαλούν αντιδράσεις και συγκρίσεις.

Σε ολόκληρη την καριέρα του ο Μέσι συγκρινόταν με τον Μαραντόνα για τις επιδόσεις του εντός των γηπέδων. Τώρα τον συγκρίνουν και για τις επιλογές του έξω από αυτό.

Για κακή του τύχη, άλλωστε, ο Τραμπ δήλωσε ενώπιόν του πως όταν τελειώσει με το Ιράν θα ασχοληθεί με την αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα. Και φυσικά ο συνειρμός έγινε μοιραία.

Άλλωστε, ο Μαραντόνα ήταν στενός φίλος και υποστηρικτής του Φιντέλ Κάστρο. Τώρα ο Μέσι βρίσκεται στο Λευκό Οίκο και ακούει τον Τραμπ να δηλώνει πως θα βάλει τέλος στο καθεστώς της Αβάνας.

O Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη βέβαια πατήσει πόδι και στη Βενεζουέλα, όπου κυβερνούσε κάποτε ένας ακόμα φίλος του Μαραντόνα. Ο Ούγκο Τσάβες.

Έκτοτε ο Μέσι ακούει στα socia media «τα εξ αμάξης».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/03/2026 - 10:52
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Μαθητής γαλλικής καταγωγής νεκρός μετά από πτώση από ξενοδοχείο
Ειδήσεις

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Μαθητής γαλλικής καταγωγής νεκρός μετά από πτώση από ξενοδοχείο

Αγορές Ασίας - Ειρηνικού: Ανάκαμψη λίγο πριν το κλείσιμο - Μικρά κέρδη για Kospi &amp; Nikkei
Χρηματιστήρια

Αγορές Ασίας - Ειρηνικού: Ανάκαμψη λίγο πριν το κλείσιμο - Μικρά κέρδη για Kospi & Nikkei

Άλμα του πληθωρισμού άμεσα λόγω πολέμου (και ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας)
Γρηγόρης Νικολόπουλος

Άλμα του πληθωρισμού άμεσα λόγω πολέμου (και ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας)

Το νέο εγχειρίδιο αλλαγής καθεστώτων του Τραμπ, που χλεύαζε τους «παρεμβατιστές»
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Το νέο εγχειρίδιο αλλαγής καθεστώτων του Τραμπ, που χλεύαζε τους «παρεμβατιστές»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα - «Ανοιγοκλείνει» το Ορμούζ
Ειδήσεις

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα - «Ανοιγοκλείνει» το Ορμούζ

ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων «για ασφάλεια» καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν τροφοδοτεί τον πληθωρισμό
Ειδήσεις

ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων «για ασφάλεια» καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν τροφοδοτεί τον πληθωρισμό

Πληθωρισμός και ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν τη χειρότερη ημέρα του Dow το 2026
Χρηματιστήρια

Πληθωρισμός και ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν τη χειρότερη ημέρα του Dow το 2026

Οι ΗΠΑ έπληξαν ξανά το Ιράν – Πιο κοντά ο κίνδυνος κλιμάκωσης
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ έπληξαν ξανά το Ιράν – Πιο κοντά ο κίνδυνος κλιμάκωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
11/06/2026 - 12:34

Παπαθανάσης: Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιδότηση έως 95%

Ειδήσεις
11/06/2026 - 12:27

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες

Ειδήσεις
11/06/2026 - 12:24

Σκάνδαλο Πολεοδομίας: Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 12:12

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε ΕΚΤ και Μέση Ανατολή

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
11/06/2026 - 12:11

Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Madney φιλοξενούν τον Ανδρέα Σάμαρη στο «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr

Αυτοδιοίκηση
11/06/2026 - 12:06

Μπακογιάννης για δάνειο €75 εκατ. Δήμου Αθηναίων: Ο Δούκας βάζει την Αθήνα σε τροχιά μνημονίων

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:59

Φωτιά στη νησίδα Τουρλίδα Μεσολογγίου – Κινητοποιήθηκαν εναέρια μέσα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:55

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
11/06/2026 - 11:51

Η Παπουτσάνης υποστηρίζει 650 οικογένειες μέσω της ανθρωπιστικής οργάνωσης Humanity Greece

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:41

Γερμανία: Οι ελλείψεις υλικών επιβραδύνουν τη βιομηχανική παραγωγή και αυξάνουν τις τιμές

Οικονομία
11/06/2026 - 11:31

Η ένταση επενδύσεων παραμένει χαμηλότερη του μ.ο. της ΕΕ σε 10 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:14

Τρία χρόνια μετά το ναυάγιο της Πύλου τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:06

Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν ευνοεί τον καταναλωτή

Πολιτική
11/06/2026 - 10:59

Υποψήφιοι με τη ΝΔ στις εκλογές Παπαστεργίου (Τρίκαλα), Σδούκου (Ά Αθήνας) και Παπαϊωάννου (Ά Θεσσαλονίκης)

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
11/06/2026 - 10:55

Όμιλος Ηρακλής: Τα «κλειδιά» για ανάπτυξη άνω του 5% – Επενδύσεις €600 εκατ. και ισχυρό αποτύπωμα στο Ελληνικό

Ειδήσεις
11/06/2026 - 10:52

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα - «Ανοιγοκλείνει» το Ορμούζ

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 10:44

Πτωτική στροφή στην Ασία: Στο -4% ο Kospi με πίεση από την τεχνολογία

Ειδήσεις
11/06/2026 - 10:33

Eurogroup και ECOFIN με Γκεοργκίεβα και Γιούνκερ: Στο επίκεντρο η ενέργεια και η δημοσιονομική πολιτική

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 10:32

Delivery: Τι παρήγγειλαν οι Έλληνες το 2025

Οικονομία
11/06/2026 - 10:29

Παπαθανάσης: 14,4 εκατ. ευρώ για τον μετασχηματισμό της Ακρινής Κοζάνης σε Πρότυπο Πράσινο Οικισμό

Ειδήσεις
11/06/2026 - 10:24

ΡΑΑΕΥ: Ολοκληρώνεται η πιστοποίηση και των 14 ΦοΔΣΑ – Προϋπόθεση για κοινοτικές χρηματοδοτήσεις

Οικονομία
11/06/2026 - 10:19

ΕΒΕΠ: Δράσεις, αντιδράσεις και επιδράσεις του πληθωρισμού στην αγορά

Ναυτιλία
11/06/2026 - 10:16

Η Celestyal θα μεταδίδει ζωντανά τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου εν πλω

Σχόλια Αγοράς
11/06/2026 - 10:14

Χρηματιστήριο: Στόχος παραμένει η διάσπαση του υψηλού Φεβρουαρίου που είναι και υψηλό 17 ετών

Ειδήσεις
11/06/2026 - 09:59

Βόρεια Κορέα και Κίνα ήρθαν... πιο κοντά, αλλά τα όρια παραμένουν

Ειδήσεις
11/06/2026 - 09:52

ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων «για ασφάλεια» καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν τροφοδοτεί τον πληθωρισμό

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/06/2026 - 09:39

Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων: Τα πρώτα «σήματα» της σεζόν - Οι τιμές των ξενοδοχείων

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
11/06/2026 - 09:30

Deal ΔΕΗ – Vodafone: Οι νέες ισορροπίες και το στοίχημα της συγκέντρωσης στις τηλεπικοινωνίες

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
11/06/2026 - 09:18

Prodea Investments: Επενδύσεις σχεδόν €400 εκατ. σε φιλοξενία, logistics και κατοικίες

Πολιτική
11/06/2026 - 08:35

Ρούτε-Πιερρακάκης: Συζήτησαν τις οικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ