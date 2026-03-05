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Άλμα του πληθωρισμού άμεσα λόγω πολέμου (και ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας)
Γρηγόρης Νικολόπουλος
12:37 - 05 Μαρ 2026

Άλμα του πληθωρισμού άμεσα λόγω πολέμου (και ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας)

Γρηγόρης Νικολόπουλος
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Η είδηση ότι η ελληνικών συμφερόντων (οικογένεια Μαρτίνου) ναυτιλιακή εταιρεία Minerva πέτυχε το υψηλότερο ιστορικά ναύλο ύψους 436.000 δολαρίων την ημέρα για τη μεταφορά πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ, είναι μια σαφής ένδειξη του πληθωρισμού που θα προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει και τα καράβια που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τις χώρες του Κόλπου, δεν μπορούν να περάσουν. Όταν περνάνε, τα ναύλα είναι τεράστια και αυτό μετακυλίεται στο κόστος όλων των προϊόντων.

Η ταυτόχρονη άνοδος της τιμής του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των ναύλων, πυροδοτεί αυξήσεις σε όλα ανεξαιρέτως και παντού, αφού το κόστος της ενέργειας είναι σημαντικό κομμάτι της τιμής κάθε προϊόντος και υπηρεσίας, αυξάνει τις τιμές του ρεύματος, ενώ το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αυξάνουν το κόστος παραγωγής όλων των βιομηχανιών και λειτουργίας των νοικοκυριών (ρεύμα, βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης). Και μη ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο είναι η βασική ύλη παραγωγής πλαστικών, χημικών και πλήθος άλλων προϊόντων, όπως και το αλουμίνιο, η τιμή του οποίου εκτινάσσεται, είναι η βάση για την πλειοψηφία των μεταλλικών προϊόντων και συσκευασιών.

Ο πληθωρισμός που θα χτυπήσει πολύ γρήγορα τις δυτικές οικονομίες, θα προκαλέσει νέο κύμα ανατιμήσεων και στην Ελλάδα. Εδώ βεβαίως οι ανατιμήσεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό, διότι ο πόλεμος θα είναι η μόνιμη δικαιολογία όλων των κερδοσκόπων και των καρτέλ που μαστίζουν τη χώρα και δρουν ανεξέλεγκτα.

Και ενώ τα ελληνικά νοικοκυριά δεν μπορούν λόγω ακρίβειας να αντιμετωπίσουν τις μηνιαίες βασικές ανάγκες τους, η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει τίποτα στο μέτωπο της ακρίβειας. Οι μηχανισμοί ελέγχου της αγοράς υπολειτουργούν, τις ελάχιστες φορές που λειτουργούν και επιβάλλουν πρόστιμα, αυτά δεν πληρώνονται, ανταγωνισμός δεν υπάρχει, έχει πνιγεί από τα καρτέλ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν ελέγχει τίποτα και η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης επικεντρώνεται μόνο στα δημοσιονομικά πλεονεκτήματα, ενώ έχει θυσιάσει την εξασφάλιση του ανταγωνισμού στο βωμό μιας εντελώς λανθασμένης για την περίπτωση της μικρής ελληνικής οικονομίας, οικονομικής πολιτικής, που ευνοεί μόνο τις ελάχιστες μεγάλες επιχειρήσεις.

Αυτό λοιπόν που περιμένουμε αμέσως από αυτόν τον μήνα είναι την αύξηση των τιμών όλων των προϊόντων και υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και το ρεύμα και οι βενζίνες και την αύξηση της δυσκολίας μας να καλύψουμε τις ανάγκες μας.



Τελευταία τροποποίηση στις 05/03/2026 - 13:42
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