Τραμπ: Ας τελειώσουμε πρώτα με το Ιράν και θα ασχοληθούμε με την Κούβα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης (6/3) ότι οι ΗΠΑ θα επικεντρωθούν στην Κούβα μετά την κατάπαυση της σύγκρουσης στο Ιράν. «Αυτό που συμβαίνει με την Κούβα είναι εκπληκτικό και πιστεύουμε ότι θέλουμε να το διορθώσουμε», είπε ο Τραμπ. «Ας τελειώσουμε πρώτα με αυτό», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την απογοήτευσή του για την κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας και πρόσφατα προέτρεψε τους Κουβανούς να έρθουν σε συμφωνία μαζί του. Πρόσθεσε πως η χώρα είναι οικονομικά αδύναμη και φαίνεται «έτοιμη να πέσει» υπό τον αποκλεισμό των ΗΠΑ.

Πρώτα, όμως, είπε ο Τραμπ θέλει να τελειώνει με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας, ωστόσο, πως η επιχείρηση είναι μπροστά από το χρονοδιάγραμμα.

Είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει ιρανικά αντιαεροπορικά όπλα. «Δεν έχουν πολεμική αεροπορία. Δεν έχουν αεράμυνα», τόνισε και υποστήριξε πως οι Ιρανοί ζητούν επανέναρξη συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

«Τηλεφωνούν, λένε: "Πώς θα κάνουμε μια συμφωνία;"», είπε ο Τραμπ. «Είπα: "Αργήσατε λίγο"». Ο πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, στην κορυφή μιας εκδήλωσης για τους Πρωταθλητές Ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ, την ομάδα του Λιονέλ Μέσι.

Δέχθηκε, όμως, ερωτήσεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Για το πετρέλαιο είπε ότι η κυβέρνησή του θα ανακοινώσει σύντομα νέες πρωτοβουλίες για τη μείωση των τιμών του πετρελαίου. «Το είχαμε πολύ χαμηλό, αλλά έπρεπε να κάνω αυτή τη μικρή παράκαμψη», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ καλεί τους Ιρανούς διπλωμάτες να ζητήσουν άσυλο

Επιπλέον, ο Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς διπλωμάτες θα πρέπει να ζητήσουν άσυλο. Οι Ιρανοί διπλωμάτες, είπε, θα πρέπει «να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε ένα νέο και καλύτερο Ιράν με μεγάλες δυνατότητες».

Επανέλαβε επίσης την έκκλησή του προς τα μέλη της ιρανικής κυβέρνησης και του στρατού να παραδοθούν στις ΗΠΑ, οι οποίες, όπως είπε, θα τους χορηγήσουν ασυλία. «Καλώ για άλλη μια φορά όλα τα μέλη της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς, τον στρατό και την αστυνομία, να καταθέσουν τα όπλα τους», είπε ο Τραμπ. «Θα σκοτωθούν μόνο».

Τους πρόσφερε μια επιλογή: «Θα είστε απόλυτα ασφαλείς με πλήρη ασυλία ή θα αντιμετωπίσετε τον απολύτως εγγυημένο θάνατο», είπε ο Τραμπ. «Και δεν θέλω να το δω αυτό».

Θυμίζουμε πως νωρίτερα ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως θέλει να συμμετάσχει προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, όπως έκανε και στη Βενεζουέλα.

Δεν έκρυψε επίσης πως θα ήθελε να δει ξεσηκωμό από τους Κούρδους του Ιράν, κάτι που φαίνεται να δρομολογούν οι μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ και Ισραήλ.





