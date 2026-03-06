Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Μαθητής γαλλικής καταγωγής νεκρός μετά από πτώση από ξενοδοχείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί διέμενε σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στην οδό Σολωμού 72, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής με το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούσε. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο μαθητής έπεσε από τον τρίτο όροφο του κτηρίου.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το παιδί είχε ήδη χάσει τη ζωή του. Η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.