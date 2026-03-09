Δημοσκόπηση ALCO: Οι ψηφοφόροι αφήνουν στην άκρη τους «πειραματισμούς» εν μέσω γεωπολιτικής καταιγίδας

Σύμφωνα με τα ευρήματα νέας δημοσκόπησης της ALCO, που παρουσιάστηκαν την Δευτέρα (9/3) στον Alpha, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου με 25,1%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,8%, η Ελληνική Λύση με 8,7%, το ΚΚΕ με 7,4% και η Πλεύση Ελευθερίας με 7,2%. Το ΜέΡΑ25 καταγράφεται στο 3,1%.

Εκτός Βουλής βρίσκονται η Νίκη με 2,2%, η Νέα Αριστερά με 1%, η Φωνή Λογικής με 2,7% και το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,2%, ενώ το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν άλλο κόμμα φτάνει το 7,5%.

Σύμφωνα με την ανάλυση της έρευνας, τα ευρήματα επηρεάζονται από τις διεθνείς εξελίξεις και ιδιαίτερα από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή, αν και η δημοσκόπηση είχε ήδη ξεκινήσει όταν κλιμακώθηκαν τα γεγονότα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μικρή άνοδο περίπου δύο ποσοστιαίων μονάδων και, έπειτα από περίπου 10–11 μήνες, ξεπερνά ξανά το όριο του 25% στην πρόθεση ψήφου, κερδίζοντας κυρίως από κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της.

Παράλληλα, άνοδο καταγράφουν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25, κυρίως λόγω αύξησης της συσπείρωσης των ψηφοφόρων τους και περιορισμού των διαρροών. Ειδικά το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μειώνει τις μετακινήσεις ψηφοφόρων προς τα αριστερά.

Η έρευνα δείχνει ότι ευνοούνται κόμματα που διατυπώνουν πιο καθαρές θέσεις σε ζητήματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα, όπως το Κυπριακό, ενώ αντίθετα φαίνεται να πιέζονται νεότεροι πολιτικοί σχηματισμοί. Το κατά πόσο αυτή η τάση θα έχει διάρκεια παραμένει ανοιχτό, καθώς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διαχείριση της διεθνούς κρίσης από την κυβέρνηση και τις επιπτώσεις της στην οικονομία, όπως οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης.

Η πιθανότητα στήριξης ενός νέου κόμματος διαμορφώνεται στο 10% τον Μάρτιο, από 18% που ήταν τον Ιανουάριο. «Αρκετά πιθανό» δηλώνει το 19% (από 23% τον Ιανουάριο), «λίγο πιθανό» το 19% (από 16%), ενώ «καθόλου πιθανό» απαντά το 40% (από 31%). Η εικόνα δείχνει σαφή διάθεση αποφυγής πολιτικού πειραματισμού και υποχώρηση της δυναμικής για νέες πολιτικές επιλογές. Συνολικά καταγράφεται μείωση 12 μονάδων σε σχέση με τον Ιανουάριο, επιβεβαιώνοντας την τάση για μεγαλύτερη αναζήτηση σιγουριάς, κάτι που περιορίζει το ενδεχόμενο επιλογής ενός νέου κόμματος.

Στο ερώτημα για τη στάση απέναντι σε ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα του Τσίπρα δεν παρατηρούνται σημαντικές μετατοπίσεις. Διατηρεί το ενδιαφέρον εκείνων που είχαν ήδη θετική στάση από τον Ιανουάριο, κυρίως πρώην ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και αναποφάσιστων.

Παράλληλα, καταγράφεται κάμψη στη δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού, με πτώση τεσσάρων μονάδων. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να σχετίζεται τόσο με το πολεμικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί γύρω από το πρόσωπό της όσο και με δηλώσεις που έχει υιοθετήσει.

Σημειώνεται επίσης ότι το 50% των πολιτών δηλώνει πως δεν ταυτίζεται με κανένα από τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα.

Για την κυβέρνηση προκύπτουν σημαντικά ευρήματα: το 68% θεωρεί ότι για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη απαιτείται πολιτική αλλαγή, ενώ το 67% εκτιμά ότι μια πιθανή καταδίκη στην υπόθεση των υποκλοπών θα βλάψει την κυβέρνηση. Παράλληλα, το 84% δηλώνει ότι δεν πιστεύει πως η κυβέρνηση μπορεί να πείσει ότι είναι σε θέση να χειριστεί αποτελεσματικά και να αμβλύνει το πρόβλημα της ακρίβειας.

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