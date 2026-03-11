Η Ντόρα εξηγεί: γιατί έχει πρόβλημα ο Ερντογάν

Σε περιόδους κρίσεων και ειδικά τόσο περίπλοκων όσο αυτή με την πολεμική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή, η εμπειρία και η δυνατότητα γρήγορης και εύστοχης ανάλυσης είναι πολύ χρήσιμα (και κρίσιμα) εφόδια.

Αναμφίβολα και τα δύο αυτά στοιχεία τα διαθέτει η Ντόρα Μπακογιάννη. Και υπό αυτό το πρίσμα είναι χαρακτηριστικά τα όσα είπε (10/3, ΣΚΑΪ), σχετικά με τις ενέργειες της Τουρκίας σε αυτήν την συγκυρία.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Όταν θέλεις δύο λεπτά για να απογειωθεί το F-16 και να φτάσει στην Κύπρο, το στέλνεις για να κάνεις επίδειξη σημαίας. Από την άλλη μεριά, η επίθεση που δέχεται ο Ερντογάν στο εσωτερικό της Τουρκίας έχει βάση. Τι του λέει η αντιπολίτευση; Έχεις μια τεράστια βιομηχανία όπλων, αυτή όμως είναι επιθετική και δεν έχεις αντιαρματικά/αντιαεροπορικά. Δεν έχει αμυντική θωράκιση και τα μόνα που είχε πάρει ήταν οι περίφημοι S-400, που ακόμα είναι στα ντουλάπια και στις αποθήκες και δεν ξέρει πώς να τα χρησιμοποιήσει. Άρα, αυτήν τη στιγμή η Τουρκία είναι γυμνή, για αυτό και βλέπετε 2 πυραύλους (που εκτοξεύθηκαν κατά τουρκικού εδάφους) να αναχαιτίζονται από το ΝΑΤΟ». Απλά και κατανοητά...