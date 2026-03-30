Ο μονόδρομος για τη ΝΔ αφού το ΠΑΣΟΚ αποκλείει τη συνεργασία

Σε διακηρυκτικό επίπεδο, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ προσέθεσε ένα στοιχείο στην πολιτική συγκυρία. Δεν είναι κάτι το συνταρακτικό και ήταν απολύτως αναμενόμενο: καμία συνεργασία του κόμματος με τη ΝΔ. Το θέμα στο εξής θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της κατηγορηματικής δέσμευσης εκλογικά.

Τα ενδεχόμενα είναι πλέον συγκεκριμένα. Το ΠΑΣΟΚ, παρά την χαοτική του απόσταση από τη ΝΔ, πιστεύει ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Αν δεν τις κερδίσει όμως, προφανώς θα έχει πρόβλημα, πρωτίστως δε ο Ανδρουλάκης.

Η ΝΔ από την άλλη, έχει κι αυτή ένα δεδομένο και μία τακτική ως απάντηση, βγαλμένη από το εγχειρίδιο. Θα απευθύνεται στο δεξιό της ακροατήριο ζητώντας αυτοδυναμία, με τη διαβεβαίωση ότι δεν θα μοιράσει υπουργεία σε ΠΑΣΟΚους, στους δε κεντρώους και μετριοπαθείς, λέγοντας ότι η ψήφος στη ΝΔ και μόνο στη ΝΔ, θα αποτρέψει κάθε ενδεχόμενο ή σκέψη για συγκυβέρνηση με κάποιο κόμμα της λαϊκιστικής Δεξιάς. Όλα αυτά βέβαια κινούνται στο θεωρητικό πεδίο, οι εκλογές θα δώσουν απάντηση σε όλες τις απορίες…