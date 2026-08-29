Μύκονος και Ρόδος: Έξι συλλήψεις για παράνομη κατάληψη αιγιαλού

Έξι άτομα συνελήφθησαν σε Μύκονο και Ρόδο, στο πλαίσιο των εντατικών αστυνομικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στο Νότιο Αιγαίο για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την κατάληψη του αιγιαλού και τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις 27 και 28 Αυγούστου 2026 και οδήγησαν στη σύλληψη έξι ατόμων, τα οποία είτε ήταν νόμιμοι εκπρόσωποι είτε είχαν την ευθύνη λειτουργίας καταστημάτων, όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στη Μύκονο οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων, ηλικίας από 40 έως 62 ετών. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκε ότι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τα οποία είχαν την ευθύνη, είχαν προχωρήσει σε παράνομη κατάληψη τμημάτων του αιγιαλού, τοποθετώντας τραπεζοκαθίσματα και ομπρελοκαθίσματα.

Μάλιστα, σε ορισμένες από τις περιπτώσεις που καταγράφηκαν, ο εξοπλισμός είχε τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη των τεσσάρων μέτρων από την ακτογραμμή. Η συγκεκριμένη πρακτική είχε ως αποτέλεσμα να περιορίζεται και να δυσχεραίνεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών προς τη θάλασσα, κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων.

Στη Ρόδο, αντίστοιχα, συνελήφθη ένας 46χρονος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι και στην προκειμένη περίπτωση είχε πραγματοποιηθεί παράνομη κατάληψη τμήματος του αιγιαλού, με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον συγκεκριμένο χώρο.

Οι έλεγχοι των αστυνομικών υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου συνεχίζονται με στόχο την τήρηση του θεσμικού πλαισίου για τη χρήση του αιγιαλού και την προστασία του δικαιώματος των πολιτών για ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στις παραλίες.