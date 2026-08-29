Νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 20χρονο μοτοσικλετιστή.

Δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους του νεαρού.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 23:00, στη συμβολή των οδών Μαρτύρων Δευτέρα Σεπτεμβρίου και Ειρήνης Άρδα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 20χρονος συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 70χρονος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 20χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα και υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης. Παράλληλα, εξετάζεται και η κατάσταση της υγείας του 70χρονου οδηγού.

Ο ηλικιωμένος οδηγός υποβλήθηκε σε αιμοληψία για αλκοτέστ, με τα αποτελέσματα να αναμένονται τις επόμενες ώρες. Την ίδια ώρα, οι αρχές αναζητούν και διαθέσιμο οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο ενδέχεται να συμβάλει στην αποσαφήνιση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Το νέο θανατηφόρο τροχαίο έρχεται λίγες ώρες μετά από ακόμη ένα δυστύχημα με θύμα έναν νέο άνθρωπο. Συγκεκριμένα, μια 35χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο με μοτοσικλέτα στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Παράλληλα, στη Μάνδρα Αττικής, ένας 70χρονος οδηγός αυτοκινήτου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του έπειτα από τροχαίο.