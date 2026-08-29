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Ουκρανία: Ρωσική επιδρομή με πάνω από 260 drones – Τουλάχιστον 27 νεκροί
Ειδήσεις
13:44 - 29 Αυγ 2026

Ουκρανία: Ρωσική επιδρομή με πάνω από 260 drones – Τουλάχιστον 27 νεκροί

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ρωσικής αεροπορικής επιδρομής σε αποθήκη στο χωριό Μίλα, στην περιφέρεια της Μπούτσα.

Τον απολογισμό των θυμάτων γνωστοποίησε ο κυβερνήτης της περιοχής, Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω ανάρτησής του στο Telegram, προειδοποιώντας παράλληλα ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την απομάκρυνση των συντριμμιών και τους ελέγχους στην περιοχή.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη 42 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και τέσσερα παιδιά.

Οι ισχυρές εκρήξεις που προκλήθηκαν από το πλήγμα οδήγησαν στην εκκένωση της περιοχής και στην απομάκρυνση 381 κατοίκων, ανάμεσά τους 59 παιδιά.

Με βάση τα στοιχεία της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Κιέβου, από τη ρωσική επίθεση υπέστησαν ζημιές περίπου 50 κτίρια.

Αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) προκάλεσε μεγάλη έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στο χωριό Μίλα. Όπως ανέφερε, από την έκρηξη σκοτώθηκαν τουλάχιστον 27 άνθρωποι, ενώ παράλληλα ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για ενδεχόμενη αμέλεια, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, η αποθήκευση πυρομαχικών κοντά σε κατοικίες ή άλλες κατοικημένες περιοχές απαγορεύεται.

Πάνω από 260 ρωσικά drones

Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν ρωσικά πλήγματα και στις περιφέρειες της Οδησσού, του Ντνίπρο, του Κιέβου, της Ζαπορίζια, του Σούμι, της Χερσώνας, του Χαρκόβου, του Μικολάιφ, του Ντονέτσκ και της Τσερνίχιβ.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν περισσότερα από 260 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι η αεράμυνα της χώρας κατάφερε να καταρρίψει ή να εξουδετερώσει 233 ρωσικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας της 29ης Αυγούστου. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν ως στόχο το Κίεβο και τις γύρω περιοχές, με τις επιθέσεις να συνεχίζονται μέχρι και τις πρωινές ώρες.

Το τελευταίο διάστημα η Ρωσία έχει εντείνει αισθητά τις επιθέσεις της στην Ουκρανία, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικονομικές υποδομές της χώρας. Εμπορικά κέντρα, αποθήκες, εγκαταστάσεις ταχυδρομικών υπηρεσιών και λιμάνια βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο των ρωσικών επιθέσεων.

Μάλιστα, μέσα σε διάστημα μόλις 24 ωρών, στις 27 Αυγούστου, στο Κίεβο ήχησε 13 φορές ο συναγερμός για αεροπορική επίθεση, καταγράφοντας ένα νέο αρνητικό ημερήσιο ρεκόρ για την ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

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