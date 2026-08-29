Η Τουρκία χάνει το πλεονέκτημα του φτηνού τουρισμού

Η Τουρκία αρχίζει να χάνει σταδιακά το πλεονέκτημα του οικονομικού τουριστικού προορισμού, καθώς η επίμονη άνοδος των τιμών, σε συνδυασμό με τη συναλλαγματική πολιτική της χώρας, αυξάνει το κόστος των διακοπών για τους ξένους επισκέπτες.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραματίζει η πορεία της τουρκικής λίρας, καθώς ο ρυθμός υποτίμησής της παραμένει χαμηλότερος από τον πληθωρισμό. Η συναλλαγματική ισοτιμία αποτελεί συχνά βαρόμετρο για την πορεία μιας οικονομίας και, στο πλαίσιο αυτό, οι τουρκικές αρχές επιδιώκουν να περιορίσουν τον αντίκτυπο της αδυναμίας του νομίσματος στο κόστος.

Βασικός στόχος της πολιτικής αυτής είναι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και ο περιορισμός της επιβάρυνσης για τους Τούρκους καταναλωτές. Παράλληλα, όμως, η συγκεκριμένη στρατηγική καθιστά την Τουρκία ακριβότερη για τους επισκέπτες που διαθέτουν εισόδημα σε ξένο νόμισμα.

Τουριστικοί πράκτορες και ταξιδιωτικά γραφεία επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως ο πόλεμος στο Ιράν, επηρεάζει τη ζήτηση, αλλά και την ικανότητα των επιχειρήσεων του κλάδου να διατηρούν ανταγωνιστικές τιμές.

«Πολλοί αντιμετώπιζαν παλαιότερα την Τουρκία ως έναν φθηνό προορισμό. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ και εξακολουθούν να περνούν υπέροχα, αλλά δεν είναι πια τόσο φθηνά όσο παλιά», δήλωσε ο Τόνι Μπασόγλου, ο οποίος διατηρεί εμπορική εταιρεία και ενοικιάζει βίλες στην επαρχία της Αττάλειας, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Οι συνολικές τουριστικές αφίξεις στην Τουρκία υποχώρησαν κατά 3,6% σε ετήσια βάση τον Μάιο, κατά 4% τον Ιούνιο και κατά ακόμη 0,3% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Μεταξύ των αγορών που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες μειώσεις ήταν εκείνες της Ευρώπης.

Ειδικότερα, τον περασμένο μήνα ο αριθμός των Βρετανών τουριστών μειώθηκε κατά 11% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Οι Βρετανοί αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη ομάδα ξένων επισκεπτών στην Τουρκία. Παράλληλα, η βρετανική ταξιδιωτική εταιρεία Holiday Extras διαπιστώνει ότι μέρος της ζήτησης που κατευθυνόταν στο παρελθόν προς την Τουρκία μετατοπίζεται πλέον σε οικονομικότερους προορισμούς, όπως η Σλοβενία, το Μαυροβούνιο και η Τυνησία.

Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότεροι Τούρκοι αναζητούν φθηνότερες επιλογές για τις διακοπές τους στο εξωτερικό. Εδώ και χρόνια, αρκετοί από όσους έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν βίζα διαπιστώνουν ότι ένα ταξίδι εκτός χώρας, ακόμη και στη γειτονική Ελλάδα, μπορεί να κοστίζει λιγότερο από τις διακοπές εντός Τουρκίας.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των εγχώριων ταξιδιών αναψυχής μειώθηκε το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πρόκειται για την πρώτη υποχώρηση που καταγράφεται από την έναρξη της πανδημίας του Covid-19.

Παρότι ο αριθμός των ξένων τουριστών μειώνεται, όσοι εξακολουθούν να επισκέπτονται τη χώρα φαίνεται πως δαπανούν περισσότερα χρήματα. Ως αποτέλεσμα, η υποχώρηση των αφίξεων δεν έχει μέχρι στιγμής επηρεάσει αντίστοιχα τα τουριστικά έσοδα, τα οποία το 2025 αντιστοιχούσαν στο 4,1% του ΑΕΠ της Τουρκίας.

Ο τουρισμός αποτελεί, παράλληλα, σημαντική πηγή εισροής ξένου συναλλάγματος για την Τουρκία, στηρίζοντας το εξωτερικό της ισοζύγιο και συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση της λίρας.

Για τους επενδυτές στον τουριστικό κλάδο, ωστόσο, το βασικό ζήτημα δεν είναι ο αριθμός των επισκεπτών, αλλά η διατήρηση των περιθωρίων κέρδους υπό την πίεση του αυξανόμενου κόστους και της συναλλαγματικής πολιτικής, σύμφωνα με τον Εμρέ Ναρέν, αντιπρόεδρο της Martı Otel İşletmeleri, η οποία διαχειρίζεται ξενοδοχειακές μονάδες στην τουρκική Ριβιέρα.

Η έναρξη του πολέμου με το Ιράν, «στην κορύφωση της περιόδου των πρώιμων κρατήσεων», επιδείνωσε τις δυσκολίες, πρόσθεσε ο Ναρέν.

«Η σεζόν ξεκίνησε με δυσκολίες. Η δραστηριότητα άρχισε να βελτιώνεται μόλις τον Ιούλιο», ανέφερε.