ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες «ανοίγουν» τη ΔΕΘ με τρακτέρ στον Λευκό Πύργο
Ειδήσεις
17:50 - 29 Αυγ 2026

Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες «ανοίγουν» τη ΔΕΘ με τρακτέρ στον Λευκό Πύργο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, στα Νέα Μάλγαρα.  

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα στον Λευκό Πύργο, ενώ οι αγρότες προαναγγέλλουν και την κάθοδο τρακτέρ στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι διεκδικήσεις των αγροτών

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε ενόψει των κυβερνητικών ανακοινώσεων στη ΔΕΘ, σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένουν στο προσκήνιο τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου για τη μείωση του κόστους παραγωγής, την καταβολή εκκρεμών ποσών και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος.

Στη σύσκεψη στα Νέα Μάλγαρα έλαβαν μέρος εκπρόσωποι αγροτών από τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, τις Σέρρες, την Καρδίτσα, την Ημαθία, την Πιερία, την Πέλλα και τα Γρεβενά.

Οι αγρότες είχαν καταστήσει σαφές ήδη από τον Ιανουάριο, όταν αποχώρησαν από τα μπλόκα, ότι σε περίπτωση που τα αιτήματά τους δεν ικανοποιούνταν, θα επανέρχονταν με νέα κινητοποίηση στη διάρκεια της 90ής ΔΕΘ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαρινάκης: Έμφαση σε μεσαία τάξη, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικογένειες ενόψει ΔΕΘ
Πολιτική

Μαρινάκης: Έμφαση σε μεσαία τάξη, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικογένειες ενόψει ΔΕΘ

Νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 20χρονο μοτοσικλετιστή.
Ειδήσεις

Νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 20χρονο μοτοσικλετιστή.

Μητσοτάκης από Κοζάνη: Πάνω από τα €950 ο κατώτατος μισθός πριν από τις εκλογές
Πολιτική

Μητσοτάκης από Κοζάνη: Πάνω από τα €950 ο κατώτατος μισθός πριν από τις εκλογές

90ή ΔΕΘ: Εννέα ημέρες και όλες οι συναυλίες με €39 με το Full Access Pass
Ειδήσεις

90ή ΔΕΘ: Εννέα ημέρες και όλες οι συναυλίες με €39 με το Full Access Pass

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/08/2026 - 18:35

Κως: Χειροπέδες σε 36χρονο για ηλεκτροσυγκόλληση σε ημέρα υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
29/08/2026 - 18:16

Fitch: Σταθερό το A+ για τη Γαλλία παρά τις δημοσιονομικές πιέσεις

Ειδήσεις
29/08/2026 - 17:50

Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες «ανοίγουν» τη ΔΕΘ με τρακτέρ στον Λευκό Πύργο

Οικονομία
29/08/2026 - 17:31

Λιανεμπόριο: Ο τζίρος ανεβαίνει, αλλά η πραγματική κατανάλωση πιέζεται

Πολιτική
29/08/2026 - 17:00

Κακλαμάνης: Στην Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση των κατασκηνώσεων φιλοξενίας νέων

Ειδήσεις
29/08/2026 - 16:26

Κόλπος του Άντεν: Εκρηκτική άνοδος της πειρατείας – Τουλάχιστον 90 ναυτικοί κρατούνται όμηροι

Υγεία
29/08/2026 - 16:04

Τα κύματα καύσωνα επηρεάζουν τον εγκέφαλό μας: Τι δείχνουν επιστημονικές μελέτες              

Πολιτική
29/08/2026 - 15:55

Μαρινάκης: Έμφαση σε μεσαία τάξη, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικογένειες ενόψει ΔΕΘ

Ειδήσεις
29/08/2026 - 15:28

Νεκρός εντοπίστηκε 48χρονος αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο Μεσολογγίου

Ειδήσεις
29/08/2026 - 14:55

Σέρρες: Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για διαρρήξεις και κλοπές

Ειδήσεις
29/08/2026 - 14:26

ΗΠΑ: Συνελήφθη από την ICE ο ακροδεξιός Μάιλο Γιαννόπουλος – Κινδυνεύει με απέλαση

Ειδήσεις
29/08/2026 - 13:57

Μύκονος και Ρόδος: Έξι συλλήψεις για παράνομη κατάληψη αιγιαλού

Ειδήσεις
29/08/2026 - 13:44

Ουκρανία: Ρωσική επιδρομή με πάνω από 260 drones – Τουλάχιστον 27 νεκροί

Πολιτική
29/08/2026 - 13:22

Ανδρουλάκης: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη τετραετία στασιμότητας

Ειδήσεις
29/08/2026 - 12:50

ΗΠΑ: Το κρίσιμο «τεστ» του πληθωρισμού και τα σενάρια αύξησης των επιτοκίων από Σεπτέμβρη

Ειδήσεις
29/08/2026 - 12:15

Νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 20χρονο μοτοσικλετιστή.

Ειδήσεις
29/08/2026 - 11:54

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην 3η Σεπτεμβρίου

Ειδήσεις
29/08/2026 - 11:49

«Απογειώνεται» το αεροδρόμιο Ηρακλείου – Πάνω από 10 εκατ. επιβάτες και το 2026

Πολιτική
29/08/2026 - 11:29

«Πυρά» Μητσοτάκη κατά ΠΑΣΟΚ: Συντάσσεται με αυτούς που 10 χρόνια πριν κατέστρεψαν τη χώρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
29/08/2026 - 11:17

Νέο CUPRA BORN: Πιο τολμηρό, πιο προηγμένο, πιο συναρπαστικό

Πολιτική
29/08/2026 - 10:54

Στην Επίδαυρο για την παράσταση «Ίων» ο Νίκος Ανδρουλάκης

Οικονομία
29/08/2026 - 10:40

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται έως δύο ενοίκια – Εισοδηματικά όρια και ημερομηνίες

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/08/2026 - 10:21

ΑΑΔΕ-myAGRO: Απλουστεύσεις στην υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

Πολιτική
29/08/2026 - 10:18

Μητσοτάκης: Όποιος μιλά για επιστροφή στον λιγνίτη κοροϊδεύει την κοινωνία της Δ. Μακεδονίας

Ειδήσεις
29/08/2026 - 10:01

Πετρέλαιο Βενεζουέλας: Στα χέρια των ΗΠΑ 65 δισ. βαρέλια για 100 χρόνια με υπογραφή Τραμπ

Πολιτική
28/08/2026 - 23:45

Μάντζος: Στόχος της ΝΔ να ενισχύσει την πλειοψηφία της και να αποδυναμώσει την αντιπολίτευση στη Βουλή

Ειδήσεις
28/08/2026 - 23:30

Ηχηρή επανεμφάνιση Χαμενεΐ: Ζητά εθνική ενότητα και κοινωνική συνοχή εν μέσω οικονομικών πιέσεων

Χρηματιστήρια
28/08/2026 - 23:29

Wall: Πτώση μετά το «σήμα» Γουόρς για τα επιτόκια – Εβδομαδιαία κέρδη για S&P και Nasdaq

Εργασιακά
28/08/2026 - 23:23

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου

Ειδήσεις
28/08/2026 - 23:18

Άγκυρα: Επαναφέρει τις «γκρίζες ζώνες» με αφορμή το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ