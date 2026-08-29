Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες «ανοίγουν» τη ΔΕΘ με τρακτέρ στον Λευκό Πύργο

Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, στα Νέα Μάλγαρα.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα στον Λευκό Πύργο, ενώ οι αγρότες προαναγγέλλουν και την κάθοδο τρακτέρ στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι διεκδικήσεις των αγροτών

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε ενόψει των κυβερνητικών ανακοινώσεων στη ΔΕΘ, σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένουν στο προσκήνιο τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου για τη μείωση του κόστους παραγωγής, την καταβολή εκκρεμών ποσών και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος.

Στη σύσκεψη στα Νέα Μάλγαρα έλαβαν μέρος εκπρόσωποι αγροτών από τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, τις Σέρρες, την Καρδίτσα, την Ημαθία, την Πιερία, την Πέλλα και τα Γρεβενά.

Οι αγρότες είχαν καταστήσει σαφές ήδη από τον Ιανουάριο, όταν αποχώρησαν από τα μπλόκα, ότι σε περίπτωση που τα αιτήματά τους δεν ικανοποιούνταν, θα επανέρχονταν με νέα κινητοποίηση στη διάρκεια της 90ής ΔΕΘ.