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Απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για το Χωροταξικό: Απαράδεκτοι ισχυρισμοί χωρίς νομικό έρεισμα
Πολιτική
19:34 - 29 Αυγ 2026

Απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για το Χωροταξικό: Απαράδεκτοι ισχυρισμοί χωρίς νομικό έρεισμα

Reporter.gr Newsroom
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Η Αθήνα απαντά στις νέες αιτιάσεις της Άγκυρας με αφορμή το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και τις Εφοδιαστικές Αλυσίδες, το οποίο περιλαμβάνει και θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου, απορρίπτοντας τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αβάσιμους και απαράδεκτους.  

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σχολιάζοντας τη σχετική τοποθέτηση της τουρκικής πλευράς, επισημαίνει ότι «η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού, κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρεισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση».

Παράλληλα, η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι «η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες Διεθνείς Συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό».

Υπενθυμίζεται πως μία ημέρα νωρίτερα, η Άγκυρα σχολίασε την ανακοίνωση της Ελλάδας για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και τις Εφοδιαστικές Αλυσίδες, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, υποστήριξε ότι συγκεκριμένο πλαίσιο «δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια» για την Αγκυρα σε ό,τι αφορά τα «διασυνδεδεμένα ζητήματα του Αιγαίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

Ο Οντζού Κετσελί είχε επίσης κάνει λόγο για «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες».

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