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Ρωσία: Παρατείνει το «μπλόκο» στις εξαγωγές ντίζελ
Ειδήσεις
20:38 - 29 Αυγ 2026

Ρωσία: Παρατείνει το «μπλόκο» στις εξαγωγές ντίζελ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία αποφάσισε να παρατείνει έως τις 30 Σεπτεμβρίου την απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ από τους παραγωγούς, καθώς οι συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια της χώρας περιορίζουν την εγχώρια διαθεσιμότητα καυσίμων.  

Η απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης δημοσιεύθηκε σήμερα, Σάββατο, στην επίσημη ιστοσελίδα της. «Η απόφαση ελήφθη για τη στήριξη της σταθερότητας της εγχώριας αγοράς καυσίμων», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η παράταση του μέτρου αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη περιορισμένη παγκόσμια προσφορά ντίζελ, η οποία βρίσκεται υπό πίεση εξαιτίας τόσο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή όσο και του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πριν από την κλιμάκωση των ουκρανικών επιθέσεων τους τελευταίους μήνες εναντίον της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας, η Ρωσία αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγείς ντίζελ παγκοσμίως, καλύπτοντας περίπου το 10% της παγκόσμιας προσφοράς.

Η στενότητα στην αγορά έχει ήδη οδηγήσει τα αποθέματα ντίζελ στις ΗΠΑ στο χαμηλότερο εποχικό επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Ενεργειακής Πληροφορίας (EIA). Παράλληλα, η κατάσταση στην Ευρώπη έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε η περιοχή στράφηκε στο Μεξικό για την εξασφάλιση προμηθειών καυσίμων, για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια.

Μόνο μέσα στον Αύγουστο, η Ουκρανία έχει εξαπολύσει τουλάχιστον 21 επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, καταγράφοντας τον υψηλότερο μηνιαίο αριθμό από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Η εκστρατεία των επιθέσεων έχει προκαλέσει ταυτόχρονα νέο κύμα ελλείψεων βενζίνης σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας.

Η απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τους παραγωγούς τέθηκε αρχικά σε ισχύ στις αρχές Ιουλίου ως προσωρινό μέτρο. Ωστόσο, η διάρκειά της παρατάθηκε στη συνέχεια έως και τον Αύγουστο, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας συνεχίστηκαν.

Το μέτρο δεν εφαρμόζεται σε αποστολές καυσίμων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διακυβερνητικών συμφωνιών, ούτε σε εκείνες που αφορούν ανθρωπιστική βοήθεια.

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