Λίντσεϊ Κλάνσι: Η μητέρα που σκότωσε τα τρία παιδιά της – Επιλόχεια ψύχωση ή πλήρης επίγνωση των τριών φόνων;

Η πολύκροτη υπόθεση της 36χρονης σήμερα μητέρας έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στις ΗΠΑ και έχει ανοίξει μια δύσκολη συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία μετά τον τοκετό, την επιλόχεια ψύχωση και τα όρια ανάμεσα στην ψυχική νόσο και την ποινική ευθύνη.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι θάνατοι της 5χρονης Κόρα, του 3χρονου Ντόσον και του 8 μηνών Κάλαν. Η Κλάνσι έχει δηλώσει αθώα λόγω έλλειψης ποινικής ευθύνης. Οι συνήγοροί της δεν αμφισβητούν ότι εκείνη σκότωσε τα παιδιά, υποστηρίζουν όμως ότι βρισκόταν σε τόσο σοβαρή ψυχική κατάσταση, ώστε δεν μπορούσε να αντιληφθεί ή να ελέγξει πλήρως τις πράξεις της.

Η εισαγγελία παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα: αναγνωρίζει ότι η Κλάνσι αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά υποστηρίζει ότι ήξερε τι έκανε και είχε τη δυνατότητα να οργανώσει τις κινήσεις της.

Έπειτα από πέντε εβδομάδες ακροαματικής διαδικασίας, περισσότερους από 70 μάρτυρες της εισαγγελίας και 10 της υπεράσπισης, η δίκη στο Πλίμουθ έχει φτάσει στο κρισιμότερο σημείο της.

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