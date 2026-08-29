«Βουτιά» έως και 40% στα δέματα από την Κίνα ελέω ευρωπαϊκού δασμού

Η επιβολή δασμού 3 ευρώ από την Ε.Ε. στα μικροδέματα από την Κίνα φαίνεται να περιορίζει αισθητά τις εισαγωγές, με τον όγκο των αποστολών να καταγράφει διψήφια πτώση και τις πωλήσεις των Temu και AliExpress να υποχωρούν σημαντικά.

Πιο αναλυτικά, οι εισαγωγές μικροδεμάτων από την Κίνα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφουν πτώση της τάξης του 30% έως 40%, μετά την επιβολή, από την 1η Ιουλίου, δασμού ύψους 3 ευρώ στα δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ. Το μέτρο αποτελεί προσπάθεια της Ε.Ε. να περιορίσει τον όγκο των παραγγελιών που φτάνουν στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω κινεζικών ηλεκτρονικών πλατφορμών, όπως οι Shein, Temu και AliExpress.

Για αρκετά χρόνια, προϊόντα από την Κίνα κατέκλυζαν την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς οι καταναλωτές μπορούσαν να προμηθεύονται ρούχα, αξεσουάρ, ηλεκτρονικά γκάτζετ και διάφορα είδη καθημερινής χρήσης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Η μεγάλη αυτή ροή ενισχυόταν από την εξαίρεση που ίσχυε για τις συγκεκριμένες αποστολές από την καταβολή δασμών.

Μόνο το 2025 εκτιμάται ότι έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 5,9 δισεκατομμύρια προϊόντα χαμηλής αξίας, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 16 εκατομμύρια δέματα ημερησίως. Η μαζική εισροή προκάλεσε αντιδράσεις από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες έκαναν λόγο για άνισους όρους ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν οι ανησυχίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση των προϊόντων. Σε αυτό το πλαίσιο, από την 1η Ιουλίου τέθηκε σε εφαρμογή δασμός 3 ευρώ για κάθε κατηγορία προϊόντος που περιλαμβάνεται σε πακέτα συνολικής αξίας μικρότερης των 150 ευρώ.

Σύμφωνα με το Euronews, το οποίο επικαλείται δεδομένα των γαλλικών τελωνειακών αρχών, ο αριθμός των μικρών δεμάτων που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά έχει υποχωρήσει κατά 30% έως 40% από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο νέος φόρος.

Η γαλλική κυβέρνηση αντιμετωπίζει την εξέλιξη αυτή ως ένδειξη ότι η αυστηροποίηση των κανόνων μπορεί πράγματι να επηρεάσει τις καταναλωτικές επιλογές και να περιορίσει τη ζήτηση για προϊόντα που εισάγονται μέσω των συγκεκριμένων πλατφορμών.

Τα στοιχεία για την πορεία των πωλήσεων αποτυπώνουν διαφορετικές επιδόσεις μεταξύ των κινεζικών εταιρειών. Από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο, ο όγκος των πωλήσεων της Temu μειώθηκε κατά 50%, ενώ της AliExpress κατά 37%. Η Shein παρουσίασε σαφώς μικρότερη υποχώρηση, μόλις 15%, εξέλιξη που αποδίδεται μεταξύ άλλων στη δημιουργία μεγάλης αποθήκης στην Πολωνία, μέσω της οποίας η εταιρεία μπορεί να εξυπηρετεί την ευρωπαϊκή αγορά αποφεύγοντας τους δασμούς που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες.

Παράλληλα, οι νέοι κανόνες συνδέονται και με την προσπάθεια των ευρωπαϊκών αρχών να ενισχύσουν τους ελέγχους για την ασφάλεια των προϊόντων. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2025 στην Ε.Ε. έδειξε ότι τουλάχιστον έξι στα δέκα προϊόντα χαμηλής αξίας που ελέγχθηκαν δεν πληρούσαν τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις ή τα προβλεπόμενα πρότυπα ασφαλείας. Η αλλαγή του καθεστώτος αναμένεται, επομένως, να διευκολύνει τις τελωνειακές αρχές στον εντοπισμό προϊόντων που ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για τους καταναλωτές.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη επιβάρυνση δεν αποτελεί μόνιμη λύση. Το μέτρο αναμένεται να αντικατασταθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης του ευρωπαϊκού τελωνειακού συστήματος, η οποία προγραμματίζεται για το 2028. Παράλληλα, ένα ακόμη μέτρο ενδέχεται να εφαρμοστεί ήδη από τον Νοέμβριο, με την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων που θα προορίζονται για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης και της διακίνησης των δεμάτων.

Η μικρότερη πτώση των πωλήσεων της Shein, πάντως, ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο μέλλον. Οι κινεζικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν ή ακόμη και να αποφεύγουν τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στα σύνορα, δημιουργώντας αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι, ενώ οι Βρυξέλλες φαίνεται να έχουν καταφέρει προς το παρόν να περιορίσουν τον όγκο των εισαγωγών μικροδεμάτων, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο οι νέοι κανόνες θα επιφέρουν ουσιαστική και μακροπρόθεσμη αλλαγή στο ευρωπαϊκό εμπόριο και στον ανταγωνισμό μεταξύ ευρωπαϊκών και κινεζικών επιχειρήσεων.