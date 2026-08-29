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Κακλαμάνης: Στην Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση των κατασκηνώσεων φιλοξενίας νέων
Πολιτική
17:00 - 29 Αυγ 2026

Κακλαμάνης: Στην Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση των κατασκηνώσεων φιλοξενίας νέων

Reporter.gr Newsroom
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Σε σημαντικές παρεμβάσεις, που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση, στην ασφάλεια και στην βελτίωση συνολικά των εγκαταστάσεων στις κατασκηνώσεις «ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ» στην Αλεξανδρούπολη, προχώρησε η Βουλή των Ελλήνων με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, να δίνει σήμερα το παρών σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης.  

«Η Βουλή των Ελλήνων αποδεικνύει, ότι δεν είναι απλώς ένα νομοθετικό Σώμα. Αποδεικνύει, ότι οφείλει και είναι ένας ζωντανός οργανισμός με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Με στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η στήριξη των κατασκηνώσεων στην Αλεξανδρούπολη, την πρόσφατη ενίσχυση δομών υγείας και την έμπρακτη συμπαράσταση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τόσο στην Αθήνα, όσο και στην ελληνική περιφέρεια, αποδεικνύουμε ότι το Κοινοβούλιο επιστρέφει στους πολίτες την εμπιστοσύνη που του δείχνουν. Το κοινωνικό μας πρόσωπο δεν είναι διακήρυξη, είναι καθημερινή πράξη ευθύνης», δήλωσε χαρακτηριστικά, ο Πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος συνοδευόταν από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης, Άνθιμο, τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Χρήστο Δερμεντζόπουλο, τον βουλευτή Έβρου της ΝΔ, κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χριστόδουλο Τοψίδη.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης συνομίλησε με παιδιά και εφήβους, που φιλοξενούνται στις κατασκηνώσεις και ξεναγήθηκε στους χώρους, τους οποίους η Βουλή συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό των αθλητικών υποδομών με επιχορήγηση ύψους 110.000 ευρώ.

Τα έργα τα οποία πραγματοποιήθηκαν είναι: Κατασκευή δύο γηπέδων μπάσκετ, συντήρηση του γηπέδου beach volley και του χορτοτάπητα γηπέδων 5Χ5, δύο ξύλινα κιόσκια και δέκα πάγκοι, εμφύτευση εκατό νέων δένδρων, η διαμόρφωση και η φωταγώγηση χώρου.

Οι κατασκηνώσεις «ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ» λειτουργούν από το 1968 υπό την διεύθυνση της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης σε έκταση παραχωρημένη από το Υπουργείο Γεωργίας και φιλοξενούν συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 1.000 παιδιά αλλά και φοιτητές απ’ όλη την Θράκη.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη του κοινωνικού προσώπου, που επιδιώκει σταθερά να «καλλιεργήσει» η Βουλή των Ελλήνων αποδεικνύοντας ότι ο θεσμός βρίσκεται δίπλα στη νεολαία και τις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα δε στις ακριτικές περιοχές της χώρας.

Να σημειωθεί ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά κοινωνικών και προνοιακών δράσεων, μεταξύ των οποίων η χρηματοδότηση εξοπλισμού σε δημόσια νοσοκομεία, η στήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νέους, καθώς και η παροχή χορηγιών σε φορείς που μεριμνούν για την προστασία των παιδιών και δη των ακριτικών κοινοτήτων.

O Πρόεδρος της Βουλής επισκέφτηκε επίσης, το μεγαλύτερο γυναικείο μοναστήρι της Θράκης, την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγία του Έβρου), όπου υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών και δέχθηκε ως δώρο από την ηγουμένη Μακρίνα το βιβλίο «Αντίλαλοι από την Παναγία του Έβρου».

Παρόντες ήταν και εκπρόσωποι θεσμικών και αυτοδιοικητικών φορέων της Αλεξανδρούπολης.

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