ΗΠΑ: Συνελήφθη από την ICE ο ακροδεξιός Μάιλο Γιαννόπουλος – Κινδυνεύει με απέλαση

Ο Βρετανός ακροδεξιός – και πρώην υποστηριχτής του Τραμπ – Μάιλο Γιαννόπουλος, που έχτισε την καριέρα του με αμφιλεγόμενες και προκλητικές ομιλίες για το μεταναστευτικό, έχει τεθεί υπό κράτηση από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), με την απέλασή του να είναι πολύ πιθανή.

Ο Γιαννόπουλος συνελήφθη την Πέμπτη (29/8) από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) σε αεροδρόμιο της Λουιζιάνας, καθώς είχε λήξει η βίζα του, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Ο συντηρητικός ακτιβιστής κρατείται στη Λουιζιάνα, η οποία αποτελεί τον τελικό προορισμό για χιλιάδες μετανάστες που απελαύνονται από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο επίκεντρο την πορεία μιας από τις πλέον αμφιλεγόμενες μορφές της σύγχρονης αμερικανικής πολιτικής σκηνής. Για να γίνει κατανοητό πώς ένας από τους πιο φανατικούς υπέρμαχους της αντιμεταναστευτικής πολιτικής κατέληξε να βρίσκεται αντιμέτωπος με τις ίδιες τις αρχές τις οποίες στο παρελθόν υποστήριζε με θέρμη, αξίζει να ανατρέξουμε στο πολιτικό και προσωπικό παρελθόν του Μάιλο Γιαννόπουλος.

Ποιος είναι ο Μάιλο Γιαννόπουλος

Ο Μάιλο Γιαννόπουλος γεννήθηκε στην Αγγλία, από Έλληνα πατέρα και Βρετανίδα μητέρα, και αργότερα εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ, όπου αναδείχθηκε σε συντηρητικό ακτιβιστή με έντονα προκλητική παρουσία. Έγινε γνωστός μέσα από τα άρθρα του στην ακροδεξιά ιστοσελίδα Breitbart News, τις δημόσιες ομιλίες του και την ιδιαίτερα ενεργή παρουσία του στο διαδίκτυο.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ το 2016, υπήρξε ένας από τους πλέον θερμούς υποστηρικτές του και προσέλκυσε σημαντικό κοινό, κυρίως λόγω της ανοιχτής απόρριψης της «πολιτικής ορθότητας». Πολλές από τις τοποθετήσεις του, ωστόσο, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, καθώς επικριτές του τον κατηγόρησαν ότι χρησιμοποιούσε ρατσιστική και μισαλλόδοξη ρητορική με στόχο να προκαλεί εντάσεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Ο Γιαννόπουλος έχει χαρακτηρίσει τον φεμινισμό «καρκίνο», έχει δηλώσει ότι η Αμερική «έχει πρόβλημα με τους μουσουλμάνους», έχει προβεί σε υποτιμητικές αναφορές για τρανς άτομα και έχει ιδρύσει υποτροφία που απευθυνόταν αποκλειστικά σε νεαρούς λευκούς άνδρες. Ο ίδιος έχει μάλιστα αυτοχαρακτηριστεί ως ο «πιο φανταστικός υπερκακός του διαδικτύου».

Παρότι στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι είναι ομοφυλόφιλος, παρουσιάζοντας τη σεξουαλικότητά του ως μέρος της δημόσιας εικόνας του και του ρόλου του ως «προκλητικού κριτικού», τα τελευταία χρόνια έχει δηλώσει ότι δεν αυτοπροσδιορίζεται πλέον με αυτόν τον τρόπο.

Γιατί συνελήφθη

Ο Γιαννόπουλος εισήλθε νόμιμα στις ΗΠΑ στις 14 Μαΐου 2019, όμως, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, «επέλεξε να παραμείνει στη χώρα πέραν της επιτρεπόμενης διάρκειας, παραβιάζοντας τους νόμους της χώρας». Στις 22 Ιουλίου, δικαστής εξέδωσε την τελική απόφαση απέλασής του, καθώς ο ίδιος δεν είχε παρουσιαστεί στην προγραμματισμένη ακρόαση.

Στη συνέχεια, την Πέμπτη, συνελήφθη από την ICE στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Λούις Άρμστρονγκ» της Νέας Ορλεάνης και εξακολουθεί να κρατείται, εν αναμονή της απέλασής του.

Μετά τη σύλληψή του, η ακροδεξιά influencer και υποστηρίκτρια του Τραμπ, Λόρα Λούμερ, με την οποία έχει έρθει σε έντονη αντιπαράθεση, υποστήριξε σε ανάρτησή της στο X ότι είχε καταγγείλει τον Γιαννόπουλο στην ICE και στο FBI. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η Λούμερ είχε οποιαδήποτε σχέση με τη σύλληψή του, καθώς η ICE έχει αυξήσει τους ελέγχους στα αεροδρόμια.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πού ακριβώς δραστηριοποιούνταν ο Γιαννόπουλος στις ΗΠΑ πριν από το 2019. Είναι γνωστό, πάντως, ότι από τουλάχιστον το 2015 συμμετείχε συχνά σε δημόσιες εκδηλώσεις και ομιλίες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το 2017 είχε δηλώσει ότι βρισκόταν στις ΗΠΑ με βίζα O-1, η οποία χορηγείται σε άτομα με «εξαιρετικές ικανότητες».

Γιατί είναι γνωστός

Η ευρύτερη αναγνωρισιμότητα του Γιαννόπουλου ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία το συντηρητικό πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ βρισκόταν σε διαδικασία έντονων αλλαγών, την ώρα που ο τότε προεδρικός υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ διαμόρφωνε μια ιδιαίτερα δυναμική και αντικαθεστωτική βάση υποστηρικτών.

Μέχρι το 2017, ο Γιαννόπουλος αρθρογραφούσε στο Breitbart News και πραγματοποιούσε ομιλίες με προκλητικούς τίτλους, όπως «10 πράγματα που ο Μάιλο μισεί στον Ισλαμισμό» και «Συγγνώμη, κορίτσια! Αλλά οι πιο έξυπνοι άνθρωποι στον κόσμο είναι όλοι άνδρες».

Το ίδιο έτος αποφάσισε να στραφεί εναντίον των πανεπιστημίων που θεωρούσε ότι κυριαρχούνταν από την Αριστερά. Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε περιοδεία με λεωφορείο σε αμερικανικά πανεπιστήμια, υποστηρίζοντας ότι στόχος της ήταν η προώθηση της ελευθερίας του λόγου και η ανάδειξη φωνών που δεν ακούγονταν.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του υποστήριξε ότι η «κουλτούρα του βιασμού» στις πανεπιστημιουπόλεις δεν υφίσταται, παρομοίασε την κοινωνική δικαιοσύνη με ασθένεια και σε αρκετές περιπτώσεις χλεύασε φοιτητές. Οι προσκλήσεις για τις ομιλίες του προέρχονταν συνήθως από συντηρητικές φοιτητικές οργανώσεις.

Η επιθετική και μισαλλόδοξη ρητορική του προκαλούσε έντονες αντιδράσεις στους φοιτητές, οι οποίοι υποστήριζαν ότι δεν θα έπρεπε να του δίνεται δημόσιο βήμα. Πολλές εκδηλώσεις του συνοδεύτηκαν από διαμαρτυρίες, ενώ μία ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ ακυρώθηκε όταν οι κινητοποιήσεις πήραν βίαιη τροπή.

Εκείνη την περίοδο ο Γιαννόπουλος εμφανιζόταν ως ένας από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές του Τραμπ, τον οποίο αποκαλούσε «μπαμπάκα». Παράλληλα, συνέδεε συχνά τη δημοτικότητα που αποκτούσε με το ίδιο συντηρητικό ρεύμα που είχε συμβάλει στην άνοδο του Τραμπ στην προεδρία.

«Ο κόσμος έχει κουραστεί να του λέμε πώς να ζει, πώς να μιλάει, ποια γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιεί», είχε δηλώσει στο CNN το 2017. «Η ένταση των συναισθημάτων στο κοινό μου, ο ενθουσιασμός που μου δείχνει, προέρχεται από το ίδιο ένστικτο, το ίδιο είδος κινητήριας δύναμης που έφερε τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο».

Πώς περιορίστηκε η επιρροή του

Τον Φεβρουάριο του 2017, ο Γιαννόπουλος βρέθηκε αντιμέτωπος με κύμα αντιδράσεων μετά από δηλώσεις του που φάνηκε να δικαιολογούν την παιδοφιλία.

Υπό την πίεση των αντιδράσεων, παραιτήθηκε από το Breitbart και ζήτησε δημόσια συγγνώμη, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι τα μέσα ενημέρωσης είχαν διαστρεβλώσει τα λεγόμενά του. Την ίδια ημέρα έχασε το συμβόλαιο για την έκδοση βιβλίου του από τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster, ενώ ακυρώθηκε και η προγραμματισμένη εμφάνισή του στο Συνέδριο Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης (CPAC).

Μετά τις εξελίξεις αυτές, ο Γιαννόπουλος άρχισε να επικεντρώνεται στην αποκήρυξη του σεξουαλικού του προσανατολισμού. Σε ανάρτησή του στο Telegram υποστήριξε ότι σχεδίαζε να ιδρύσει στη Φλόριντα κλινική που θα βοηθούσε «άνδρες που βασανίζονται από έλξη προς το ίδιο φύλο».

Το Twitter είχε αποκλείσει τον Γιαννόπουλο ήδη από το 2016, ενώ το 2019 καταργήθηκε και ο λογαριασμός του στο Facebook, περιορίζοντας περαιτέρω τη διαδικτυακή του παρουσία.

Το 2022, σε ανάρτησή του στο Telegram, υποστήριξε ότι είχε εργαστεί ως άμισθος ασκούμενος για την αμφιλεγόμενη Ρεπουμπλικανή βουλευτή από τη Γεωργία, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν. Παράλληλα, παρέμεινε ενεργός στην πολιτική, συμμετέχοντας στην προεκλογική εκστρατεία του Kanye West το 2024, ο οποίος είχε εξυμνήσει τον Αδόλφο Χίτλερ και είχε προχωρήσει σε σειρά αντισημιτικών δηλώσεων.

Μετά την εξαγορά του Twitter από τον Ίλον Μασκ, ο Γιαννόπουλος ανέκτησε την πρόσβαση στον λογαριασμό του και επέστρεψε σε ιδιαίτερα έντονη διαδικτυακή δραστηριότητα.

Τι έχει πει για τη μετανάστευση

Ο Γιαννόπουλος έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της αυστηρής εφαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, με σειρά αναρτήσεων στον λογαριασμό του στο X κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και τη δέσμευσή του για δραστική αύξηση των απελάσεων ανθρώπων χωρίς νόμιμα έγγραφα, ο Γιαννόπουλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση όφειλε να τηρήσει την προεκλογική της υπόσχεση.

«Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πράγμα στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε ώστε να υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση», είχε γράψει σε ανάρτησή του στο X τον Ιούνιο του 2025. «Έχει μεγαλύτερη σημασία από τα χρέη που μετρώνται σε φανταστικό χρήμα. Πρέπει να απελάσουμε εκατομμύρια και εκατομμύρια ανθρώπους. Χωρίς αυτό, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία».

Τον Σεπτέμβριο του 2025, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο ενός Μεξικανού από πυρά της ICE στη Μινεάπολις, ο Γιαννόπουλος ζήτησε «πλήρη νομική ασυλία για τους πράκτορες της ICE όταν βρίσκονται σε υπηρεσία».

Παράλληλα, είχε προτείνει τη δημιουργία σημείων ελέγχου της ICE σε πολυσύχναστες περιοχές της Καλιφόρνιας, μεταξύ άλλων σε πρατήρια καυσίμων και διασταυρώσεις, καθώς και «άμεση απέλαση για όποιον δεν μπορεί να αποδείξει ότι βρίσκεται νόμιμα στις ΗΠΑ».