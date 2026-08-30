Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ποιοι παίρνουν έως 2.500 ευρώ – Όλα τα κριτήρια

Συνολική χρηματοδότηση ύψους 2.294.500 ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος σε 1.120 φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Το μέτρο αφορά φοιτητές που πραγματοποιούν τις σπουδές τους σε πόλη διαφορετική από εκείνη της μόνιμης κατοικίας τους και έχει ως στόχο τη μείωση του κόστους που επωμίζονται οι οικογένειες για τη στέγαση των φοιτητών.

Η οικονομική ενίσχυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς το ίδρυμα διαθέτει τμήματα σε πέντε διαφορετικές πόλεις: Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία.

Πώς κατανέμεται το επίδομα

Με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο, από τους 1.120 φοιτητές που θα λάβουν την ενίσχυση:

1.011 φοιτητές δικαιούνται το ποσό των 2.000 ευρώ.

109 φοιτητές δικαιούνται το αυξημένο ποσό των 2.500 ευρώ.

Συνολικά, το ποσό που έχει εγκριθεί για την καταβολή του επιδόματος ανέρχεται σε 2.294.500 ευρώ.

Σοφία Ζαχαράκη: Στήριξη των οικογενειών και ίσες ευκαιρίες

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ανέδειξε τη σημασία της φοιτητικής μέριμνας για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Όπως σημείωσε, η δυνατότητα ενός νέου να σπουδάσει στην πόλη και στο πανεπιστήμιο που έχει επιλέξει συνδέεται άμεσα με την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Παράλληλα, επισήμανε ότι για τις οικογένειες των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, το κόστος της στέγασης αποτελεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και τη στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου, με στόχο τον περιορισμό των οικονομικών εμποδίων που μπορεί να δυσκολεύουν την ολοκλήρωση των σπουδών.

Μέσω Gov.gr οι αιτήσεις και οι πληροφορίες

Οι αιτήσεις, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ψηφιακής πύλης Gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της πλατφόρμας για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η ενίσχυση αποσκοπεί στην κάλυψη μέρους του κόστους στέγασης των φοιτητών που βρίσκονται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, παρέχοντας πρόσθετη οικονομική στήριξη στις οικογένειες κατά τη διάρκεια των σπουδών.