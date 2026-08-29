Μαρινάκης: Έμφαση σε μεσαία τάξη, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικογένειες ενόψει ΔΕΘ

Σειρά παρεμβάσεων με επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τους φορολογούμενους που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενόψει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Μιλώντας στον Real FM, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε εκτενώς στα βασικά ζητήματα της επικαιρότητας και στις κυβερνητικές προτεραιότητες.

Για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ

Σε ό,τι αφορά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει καταφέρει να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα μέσω της μείωσης φόρων και στη συνέχεια να επιστρέψει μέρος των επιπλέον εσόδων στην κοινωνία.

«η κυβέρνηση αυτή και προσωπικά ο πρωθυπουργός, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ετών και των προηγούμενων διακυβερνήσεων, ειδικά από το 1980 και μετά, με την πολιτική που εφαρμόζει, εξασφαλίζει παραπάνω φορολογικά έσοδα μειώνοντας φόρους και αυτά τα παραπάνω λεφτά τα επιστρέφει πίσω».

Παράλληλα, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των συνεπών πολιτών. «Νομίζω ότι τώρα ειδικά πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους συνεπείς», ανέφερε.

Εξηγώντας την επιλογή αυτή, επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει μέτρα για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, υπογραμμίζοντας πως πλέον θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη σε εκείνους που όλα τα προηγούμενα χρόνια ανταποκρίνονταν στις φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις τους.

«Γιατί μιλάμε και καλά κάνουμε για αυτούς που έχουν ανάγκη στήριξης, στους ευάλωτους δανειολήπτες, και έχουμε κάνει όσα δεν είχαν κάνει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις μαζί για αυτούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα ήρθε η ώρα να δούμε πολύ παραπάνω αυτούς οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια πλήρωναν, συμμορφώνονταν και συνολικά την ελληνική κοινωνία, αλλά ειδικά αυτές τις κατηγορίες των συμπολιτών μας».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ακόμη ότι θα συνεχιστούν οι πολιτικές στήριξης των οικογενειών με παιδιά.

«Και βέβαια να συνεχίσουμε αυτό το οποίο ξεκίνησε πέρσι, δηλαδή να ενισχύουμε πολύ παραπάνω τις οικογένειες με παιδιά».

Για τη στήριξη της μεσαίας τάξης

Αναφερόμενος στην αποτίμηση των οικονομικών μέτρων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι οι επιπτώσεις των διεθνών κρίσεων και κυρίως ο πληθωρισμός έχουν περιορίσει την έκταση στην οποία έγιναν αισθητές οι ελαφρύνσεις στους πολίτες.

«Δεν θα αμφισβητήσω ποτέ ότι όλα αυτά τα οποία θα πω μπορεί να μη φάνηκαν όσο θα θέλαμε να φανούν λόγω του πληθωρισμού, των τριών πολέμων που έχουν ξεσπάσει και κυρίως της πληθωριστικής κρίσης που ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά θα πω εγώ και της πανδημίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οικονομία ή να περιοριστεί η οικονομική δραστηριότητα».

Υπερασπίστηκε, παράλληλα, τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι επί πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν μειωθεί ή καταργηθεί αρκετοί φόροι και φορολογικοί συντελεστές.

«Όμως θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που μείωσε ή κατήργησε τόσους πολλούς φορολογικούς συντελεστές, κατήργησε φόρους, μείωσε φορολογικούς συντελεστές».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες φορολογικές παρεμβάσεις, συγκρίνοντάς τες με την κατάσταση του 2019.

«Να θυμίσω ότι σε σχέση με το 2019 και δεν το λέω για να συγκριθούμε με τον κ. Τσίπρα, το λέω γιατί τότε αναλάβαμε, οπότε είναι το σημείο εκκίνησης, πλέον οι συμπολίτες μας πληρώνουν μισό ΕΝΦΙΑ αν έχουν ασφαλισμένα σπίτια, άλλος λιγότερο κατά 35%. Ο φόρος που έχουν από 29% έχει πάει στο 20% -ο φόρος εισοδήματος- και αν έχουν παιδιά 18, 16 και πάει λέγοντας. Έχει καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις, τέλος πάντων και τους αυτοαπασχολούμενους και μια σειρά από άλλους φόρους, 22 ΦΠΑ έχουν μειωθεί και μια σειρά από άλλους φόρους τους έχουμε μειώσει».

Επανερχόμενος στις πιέσεις που προκαλεί η ακρίβεια, ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν έχουν γίνει αισθητές στον βαθμό που θα επιθυμούσε η κυβέρνηση, εξαιτίας της διεθνούς πληθωριστικής κρίσης.

«Ναι, όλα αυτά, το ξαναλέω, δεν έχουν αποτυπωθεί όσο θα θέλαμε να αποτυπωθούν λόγω της παγκόσμιας και ειδικά της πληθωριστικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη. Αλλά προσέξτε, σκεφτείτε όλα αυτά τα απρόοπτα, όλα αυτά τα πρωτοφανή, όλη αυτή η πρωτοφανής κρίση ακρίβειας να έβρισκε την Ελλάδα με μία οικονομία όπως η διαλυμένη οικονομία που παραλάβαμε, που ήταν 27η σε ρυθμούς ανάπτυξης, που είχε 600.000 λιγότερες δουλειές και που η Ελλάδα ήταν 10 μονάδες κάτω, ήταν στο 10 – 11% σε ρυθμούς επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 20%».

Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση και ειδικότερα τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιχειρεί να συγκρίνει διαφορετικές οικονομικές συνθήκες, κάνοντας λόγο για παραπλανητικές συγκρίσεις.

«Γιατί το λέω αυτό; Κάνουν μία λαθροχειρία τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά ο κύριος Τσίπρας που θέλει να επανέλθει με το να ξαναπαρουσιαστεί ως κάτι άλλο. Συγκρίνουν ανόμοια μεγέθη. Η Ελλάδα έχει καταφέρει σε περιόδους πολέμων και κρίσεων να αναπτύσσεται με διπλάσιο μέσο όρο από την Ευρώπη. Δεν είναι κατόρθωμα για να πανηγυρίζουμε γιατί ο κόσμος έχει προβλήματα, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να αντέξουμε και το κυριότερο, να μπορούμε να παίρνουμε μέτρα τα οποία ήρθαν για να μείνουν, να είναι μόνιμα. Από εδώ και πέρα, όσο έχουμε μια κυβέρνηση που συνεχίζει και δημιουργεί πλεονάσματα, παραπάνω έσοδα, όχι από υπερφορολόγηση, μόνο καλύτερες μέρες θα έχουμε μπροστά μας».

Για τη μείωση της προκαταβολής φόρου

Στο θέμα της προκαταβολής φόρου, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι έχουν ήδη γίνει σημαντικές μειώσεις και αποκάλυψε ότι εξετάζεται περαιτέρω παρέμβαση.

«Η προκαταβολή φόρου, να θυμίσω, έχει μειωθεί για τα φυσικά πρόσωπα από το 100 στο 50% και για τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή για τις υπόλοιπες εταιρείες, γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι ατομικές επιχειρήσεις, άρα για αυτές έχει πάει στο 50%, για τις υπόλοιπες εταιρείες έχει πάει στο 80% και ναι, είναι σε αυτά τα οποία εξετάζει ο πρωθυπουργός μέχρι να λάβει τις τελικές αποφάσεις».

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για το συγκεκριμένο μέτρο.

«Δηλαδή η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι σε αυτά τα οποία εξετάζει. Το ξαναλέω, δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση, αλλά είναι κάτι που το κοιτάει».

Για τα τεκμήρια

Σε σχέση με τα τεκμήρια διαβίωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέδεσε την προοπτική αλλαγών με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Όπως ανέφερε, όσο ενισχύονται τα ηλεκτρονικά εργαλεία ελέγχου και περιορίζεται η φοροδιαφυγή, τόσο περισσότερο μπορεί να επανεξεταστεί η χρήση των τεκμηρίων για τους συνεπείς φορολογούμενους.

«Αυτό το οποίο μπορώ να πω, είναι ότι όσο μεγάλη αλήθεια είναι ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής από ένα σύντομο ανέκδοτο για ολόκληρες δεκαετίες έγινε μια πολιτική που απέδωσε, ειδικά τη δεύτερη τετραετία της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, τόσο όσο προχωρούν τα υπόλοιπα μέτρα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, όπως είναι τα POS, οι μεταβιβάσεις ακινήτων και όλα τα υπόλοιπα τα οποία γίνονται και αποδίδουν, για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει σταδιακά, με έναν τρόπο που θα επιλέξει ο πρωθυπουργός τα τεκμήρια να φύγουν. Γιατί αυτός ο οποίος συμμορφώνεται, αυτός ο οποίος υπακούει στους νόμους…».

Παράλληλα, προσδιόρισε τον χρόνο κατά τον οποίο αναμένεται να θεσμοθετηθούν οι σχετικές κυβερνητικές παρεμβάσεις, διευκρινίζοντας ότι θα περιληφθούν στον προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου και θα τεθούν σε εφαρμογή από τις αρχές του 2027.

«τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός θα νομοθετηθούν στον προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου και θα εφαρμοστούν από 1/1/2027».

Για την απολιγνιτοποίηση

Αναφερόμενος στην ενεργειακή πολιτική και την απολιγνιτοποίηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε την επιλογή της κυβέρνησης να επιταχύνει την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

«Η κυβέρνηση αυτή πήρε μία πολύ μεγάλη απόφαση πριν από επτά χρόνια που εξελέγη, η οποία χωρίς να ξέρουμε τότε τι θα ακολουθήσει, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έχουμε την μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας, σίγουρα μετά από τους μεγάλους πολέμους του προηγούμενου αιώνα. Η επιλογή ενίσχυσης των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της στροφής σε άλλες μορφές ενέργειας θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, για να μην παρεξηγηθώ, να έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και χαμηλότερο ρεύμα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε τιμές λιανικής και πολλές ημέρες σε τιμές χονδρικής».

Υποστήριξε ακόμη ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν έγινε αποκλειστικά για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά και για να ενισχυθεί η ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας και να μειωθεί το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

«αυτή είναι μία πολιτική η οποία δεν υπαγορευόταν μόνο από την ανάγκη να συμμορφωθούμε με μία νέα εποχή και να έχουμε μία πιο “πράσινη” και φιλική στον πολίτη και στη ζωή μας ενέργεια, αλλά δημιούργησε και τη δυνατότητα η Ελλάδα, ειδικά τις ώρες που μπορεί να χρησιμοποιήσει παραπάνω τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή από τον ήλιο, από τον άνεμο, αν δει κανείς και τους δείκτες, να έχει χαμηλότερο ρεύμα λιανικής από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό έγινε σταδιακά. Έγινε με σχέδιο και σίγουρα με μία σειρά από υπόλοιπα έργα τα οποία προχωράνε στη Δυτική Μακεδονία, έγινε χθες μια εκτενής συζήτηση, ακούστηκαν και τα προβλήματα, όλο αυτό δημιουργεί μία νέα σελίδα. Δεν είναι λοιπόν δογματική η απόφαση αυτή. Δεν είναι μία απόφαση η οποία ελήφθη με όρους ιδεοληπτικούς, όπως έχουν ας πούμε άλλοι πολιτικοί χώροι, αλλά με όρους βιωσιμότητας και εν τέλει όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τα επόμενα χρόνια έδειξαν πόσο σημαντικές είναι οι ΑΠΕ για την ενέργεια και την οικονομία».

Για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και ειδικότερα την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση αξιολογεί την πορεία της κρίσης σε μηνιαία βάση και εξετάζει την ανάγκη λήψης νέων αποφάσεων.

«Μεθαύριο, για την ακρίβεια την Δευτέρα είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Φαίνεται ότι σε κάποια από τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε και τα πηγαίνουμε μήνα-μήνα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε πρέπει να δούμε πως πηγαίνει αυτή η κρίση, υπάρχει ανάγκη για νέες αποφάσεις».

Πρόσθεσε ότι το ζήτημα θα εξεταστεί τη Δευτέρα σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών.

«τη Δευτέρα, σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών, τον υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, ο πρωθυπουργός θα δει όλα τα δεδομένα και οτιδήποτε νεότερο θα το μάθετε τη Δευτέρα».

Για την καταψήφιση της υποψηφιότητας της Έλενας Ακρίτα

Σχετικά με την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, ο κ. Μαρινάκης απέδωσε τη στάση αυτή σε παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις της.

«Αρχικά ξεκινάω από το πολιτικά λιγότερο σημαντικό που είναι η κυρία Ακρίτα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πάω στη συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ που για μένα είναι το μεγάλο πολιτικό θέμα για τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, να επαναλάβω ότι ο λόγος που η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα είναι οι τοξικές αναρτήσεις στις οποίες έχει προβεί κατά καιρούς και γενικότερα ο τρόπος που τοποθετείται δημόσια».

Αναφερόμενος στις πολιτικές αντιπαραθέσεις της περιόδου των «Αγανακτισμένων», υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ρητορική έχει μεταφερθεί τα επόμενα χρόνια στη Βουλή και στο διαδίκτυο.

«Αφού ρωτήθηκα λοιπόν σε χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή στο Open για τον λόγο αυτής της στάσης, προσπάθησα να αναλύσω τις ρίζες αυτού του φαινομένου, κάνοντας αναδρομή στις πλατείες των αγανακτισμένων που δημιουργήθηκαν από το 2010, όπως χαρακτηριστικά είπα. Εκεί που είδαμε να στήνονται κανονικές κρεμάλες κατά πολιτικών αντιπάλων, τους οποίους αποκαλούσαν μεταξύ πολλών άλλων ύβρεων παριστάμενοι, κάποιοι εξ αυτών προδότες και γερμανοτσολιάδες. Δεν απέδωσα ποτέ συγκεκριμένη δήλωση για κρεμάλες στην κυρία Ακρίτα. Εν εντούτοις, η κ. Ακρίτα και το σύνολο των ανθρώπων αυτού του κόμματος στήριζαν προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν εκείνοι, δηλαδή ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, πρωταγωνιστούσαν στις πλατείες των Αγανακτισμένων και μέσω αυτών βρέθηκαν στην εξουσία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε την κριτική του υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες συμπεριφορές εμφανίζονται πλέον και στο κοινοβουλευτικό και διαδικτυακό πεδίο.

«Τα τελευταία χρόνια, όμως, η ρητορική της πλατείας μεταφέρθηκε στη Βουλή και το διαδίκτυο και η κυρία Ακρίτα πρωταγωνιστεί σε συμπεριφορές τοξικότητας. Ξέρετε κάτι; Δεν θα ξανασυστηθούμε το 2026. Η κυρία Ακρίτα, ελλείψει επιχειρημάτων, έκανε μια ακροβασία. Λες και άκουσε πρώτη φορά από ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης να θυμίζει το ρόλο που έπαιξε το κόμμα της στις πλατείες των Αγανακτισμένων».

Ακολούθως αναφέρθηκε στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και στις διαφορετικές πολιτικές διαδρομές στελεχών που συνδέθηκαν στο παρελθόν με το κόμμα.

«Τώρα ως προς το ΠΑΣΟΚ, για μένα αυτό είναι το θέμα, γιατί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της πλατείας ξεκίνησε από την πλατεία και έφτασε στην εξουσία μέσω της πλατείας… Η ρητορική της πλατείας δεν υιοθετήθηκε από όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είπατε για την κυρία Γεροβασίλη και η κυρία Γεροβασίλη είναι ένα πρόσωπο το οποίο ενώ στήριξε το κόμμα αυτό, ήταν υπουργός του κόμματος αυτού, ρητορική της πλατείας από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει υιοθετήσει. Αλλά η ρητορική της πλατείας, οι ρίζες αυτής της ρητορικής τοξικότητας, για να το κάνουμε “πενηνταράκια”, βρίσκονται στην πλατεία και επεκτάθηκαν όλα τα επόμενα χρόνια στη Βουλή, στο διαδίκτυο. Και ξέρετε, ο πάλαι ποτέ ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ που έφτασε στην εξουσία από την πλατεία, δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που βλέπουμε τώρα. Στον τότε ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, ήταν και κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς. Προφανώς σε κάθε κόμμα υπάρχουν διαβαθμίσεις».

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η αρνητική στάση απέναντι στην υποψηφιότητα της κ. Ακρίτα αφορά αποκλειστικά το πρόσωπό της και όχι μια γενικότερη άρνηση της κυβέρνησης να στηρίξει πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.

«η μη υπερψήφιση είναι θέμα προσώπου. Γιατί αυτή η λογική της πλατείας, η οποία πέρασε στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πλατείες, όπως είχαμε δει τότε… Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ένα άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει προβεί σε μια σειρά από τέτοιες αναρτήσεις ή τέτοιες συμπεριφορές, όπως η κυρία Ακρίτα. Ναι, μπορεί να λειτουργήσει κανονικά η Βουλή χωρίς έναν αντιπρόεδρο».

Στη συνέχεια, στράφηκε κατά του ΠΑΣΟΚ, συγκρίνοντας τη στάση του κόμματος απέναντι στον Γιάννη Στουρνάρα και την Έλενα Ακρίτα.

«Και εδώ λοιπόν έρχεται για μένα το μείζον πολιτικό θέμα. Εγώ δεν έκανα τυχαία την αντίστιξη μεταξύ της στάσης του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Στουρνάρα και τη στάση του ΠΑΣΟΚ για την κυρία Ακρίτα. Γιατί προσέξτε, σκεφτείτε, μεταφερθείτε στον χρόνο. Πηγαίνετε τότε που το ΠΑΣΟΚ μαζί με την Νέα Δημοκρατία κρατούσε την Ελλάδα στην Ευρώπη, τότε που αυτοί που πήγαιναν στην πλατεία μας κατηγορούσαν τα στελέχη μας, τους βουλευτές μας για τα χίλια μύρια όσα να τους έλεγε κάποιος, “ξέρετε κάτι; Λίγο μετά από 10 χρόνια, το ΠΑΣΟΚ του 2026 με πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε μια ψηφοφορία στη Βουλή για μια τόσο σημαντική θέση, όπως ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας θα καταψηφίσει, δεν θα υπερψηφίσει τον Γιάννη Στουρνάρα, -θυμίζω τον ρόλο του κύριου Στουρνάρα σε αυτή τη μάχη για να μείνουμε στην Ευρώπη- και θα υπερψηφίσει την κυρία Ακρίτα”, χωρίς μάλιστα να ξέρει και τι θα έχει μεσολαβήσει από τότε μέχρι σήμερα ως προς τις αναρτήσεις. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ του ‘15 αν το άκουγε αυτό, οι ψηφοφόροι του, οι άνθρωποι οι οποίοι αποδεχόμενοι το πολιτικό κόστος και τα δύσκολα μέτρα, προτίμησαν να είναι συνεπείς, όπως και οι δικοί μας βουλευτές απέναντι στις επόμενες γενιές για να μείνει η χώρα στην Ευρώπη, θα νόμιζαν ότι τους κάνει κάποιος πλάκα».

Χαρακτήρισε, μάλιστα, τη στάση του ΠΑΣΟΚ αδικαιολόγητη και ασυνεπή, υποστηρίζοντας ότι δεν συμβαδίζει με τη στάση που είχε τηρήσει το κόμμα σε προηγούμενες κρίσιμες περιόδους.

«Η στάση αυτή του ΠΑΣΟΚ είναι ανεξήγητη, είναι ανακόλουθη και προσβάλλει για εμένα τις πολύ δύσκολες αποφάσεις που πήρε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια. Έρχεται λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, εγώ επαναλαμβάνω, δεν θα τους αφήσουμε χωρίς να πάρουμε απάντηση και λέει την εξής δικαιολογία. “Εμείς κύριοι”, λέει το ΠΑΣΟΚ, “όποια πρόταση και να έρθει από τα υπόλοιπα κόμματα, πλην ακροδεξιών κομμάτων και προσώπων, την υπερψηφίζουμε”. Τους έβγαλα λοιπόν χθες τις ψήφους. Ο κ. Χουρδάκης ήταν η πρόταση τότε της κυρίας Κωνσταντοπούλου για τη θέση του αντιπροέδρου. Σήμερα ο κ. Χουρδάκης έχει προσχωρήσει το ΠΑΣΟΚ. Άρα φαντάζομαι δεν τον θεωρούν ακροδεξιό και δεν είναι ο άνθρωπος έτσι. Από τους 32 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της τότε Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ δεν υπερψήφισαν τον κ. Χουρδάκη, 24 βουλευτές. Άρα, το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ δια του κυρίου Τσουκαλά ότι είναι πάγια τακτική του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίζει τα πρόσωπα με βάση τις προτάσεις των κομμάτων πλην ακροδεξιών, πέφτει στο κενό. Άρα είναι παρελκυστική η στάση του ΠΑΣΟΚ. Και ποιο είναι το κίνητρο της υπερψήφισης; Το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει πλέον ψυχή τε και σώματι, το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, για να είμαστε και συγκεκριμένοι, σε αυτή τη λογική, τη λογική Τσίπρα, μια λογική εντελώς διαφορετική».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία θεωρεί τη συγκεκριμένη στάση συμβατή με τις θέσεις της και με όσα, όπως είπε, έζησε η χώρα τα προηγούμενα χρόνια.

«Εμάς η στάση μας είναι ξεκάθαρη και νομίζω ότι είναι και μία στάση η οποία απηχεί των απόψεων και των προθέσεων όχι μόνο των βουλευτών μας, των στελεχών μας, αλλά και των ανθρώπων που απευθυνόμαστε και των ανθρώπων της κοινής λογικής που είτε είναι κομματικά στελέχη είτε όχι, έζησαν όλα αυτά τα οποία ζήσαμε ως συνολικά ως χώρα τα τελευταία χρόνια, όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, το οποίο έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

«Είδα και το πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Τα ΝΕΑ λοιπόν Ελλάδα, Κύπρος Γαλλία στηρίζουν το έργο, το οποίο είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος να θυμίσω και βέβαια μείζονος σημασίας γιατί αίρει μια ενεργειακή απομόνωση, την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Μην ξεχνάμε τον στόχο του έργου αυτού. Το έργο λοιπόν θα συνεχιστεί με βάση τον προγραμματισμό της αναδόχου εταιρείας και οι ελληνικές αρχές θα προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για το έργο έρευνας και την πόντιση του καλωδίου, στο μέτρο που θα λάβουν χώρα εντός της ελληνικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Το Διεθνές δίκαιο προβλέπει σε κάθε περίπτωση ενημέρωση τρίτων, ιδίως ναυτιλομένων. Για ποιο λόγο; Για την προστασία της θαλάσσιας ασφάλειας, δηλαδή τεχνικά ζητήματα που αφορούν το έργο θα διευθετηθούν μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και των αρμόδιων. Αντίστοιχα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων υφίστανται πάρα πολλά σε όλη τη Μεσόγειο. Όπως είναι προφανές, σε μια εποχή μεγάλης διασυνδεσιμότητας».

Ερωτηθείς εάν θα υπάρξει ενημέρωση ή εμπλοκή της Τουρκίας, ξεκαθάρισε ότι το έργο θα προχωρήσει με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, χωρίς να τίθεται ζήτημα τουρκικής άδειας.

«Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το έργο αυτό θα προχωρήσει με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας. Έχει να κάνει καθαρά με όλα τα τεχνικά τα οποία θα ακολουθηθούν. Δεν προβλέπεται, ούτε πρόκειται να υπάρξει ζήτημα άδειας, άρα ερωτήματος για άδεια. Έχει ανακοινωθεί ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα υπηρετηθεί πιστά από την ανάδοχο εταιρεία. Από κει και πέρα, προφανώς οι ακριβείς λεπτομέρειες θα παρατεθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη, εν προκειμένω, σε ό, τι μας αφορά, από το αρμόδιο Υπουργείο».

Για την προκλητικότητα της Άγκυρας

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στις κινήσεις της Άγκυρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της τόσο σε επίπεδο αποτρεπτικής ισχύος όσο και μέσω των διεθνών συμμαχιών της.

«Η Ελλάδα μέσα σε επτά χρόνια είναι πιο ισχυρή σε όλα τα επίπεδα από ποτέ. Και ως προς την αποτρεπτική της δύναμη και ως προς τις συμφωνίες, τις συμμαχίες της και ως προς τη θέση της **στον χάρτη και μάλιστα στην πιο δύσκολη γεωπολιτικά συγκυρία. Τρεις πόλεμοι και κάποιοι πολύ κοντά μας έχουν ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλες και πολύ σοβαρές συνέπειες. Η διαφορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που είναι μια κυβέρνηση που επενδύει στον διάλογο, επενδύει στην καλή γειτονία, αλλά ούτε αφελής είναι ούτε υποχωρητική είναι ότι αυτή η ενίσχυση αποτυπώνεται με πράξεις με ουσία και όχι με τυμπανοκρουσίες και ψευτοπατριωτικές κορώνες. Πιστέψτε με, για την Ελλάδα και για κάθε κράτος η πρώτη στρατηγική, αυτή που ακολουθούμε, είναι πολύ πιο ωφέλιμη».

Για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Σχετικά με την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και τις νέες αμυντικές πρωτοβουλίες, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι οι σχετικές αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί από το ΚΥΣΕΑ και ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Όλα αυτά έχουν αποφασιστεί μέσω του ΚΥΣΕΑ. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα δώσει αναλυτικές πληροφορίες και, μάλιστα μεθαύριο για την ακρίβεια στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών θα έχω και εγώ τη δυνατότητα να παραθέσω περισσότερα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι πολύ λεπτά θέματα αυτά. Σίγουρα είναι μία από τις εμβληματικές αμυντικές πρωτοβουλίες της χώρας από πολλές απόψεις. Αντιλαμβάνονται αυτοί που μας ακούν τη σημασία της “ασπίδας του Αχιλλέα” και συμπληρώνουν ένα παζλ το οποίο συνεχώς θα μεγαλώνει μαζί με την ενίσχυση δια θαλάσσης, από αέρος, τη θωράκιση της χώρας δηλαδή από άποψη εξοπλιστικών. Είναι κάτι το οποίο περνά τη χώρα μας και σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή τη συζήτηση σε μία νέα εποχή. Λίγη υπομονή μέχρι τη Δευτέρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι πριν και από το αρμόδιο υπουργείο, αλλά και πριν από την ημέρα αυτή».

Για την ανάρτηση σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα

Τέλος, σχετικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για παλαιότερη ανάρτησή του σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης αρνήθηκε ότι το συγκεκριμένο tweet υπήρξε ποτέ στον λογαριασμό του.

«Σας ευχαριστώ πολύ που με ρωτάτε για αυτό. Κατ’ αρχάς αυτό να ξέρετε, είναι και ένα δείγμα της ένδειας επιχειρημάτων και της απελπισίας όλων όσων, ειδικά πολιτικών αντιπάλων το χρησιμοποιούν. Τι κάνουν όταν δεν έχουν τι να απαντήσουν, αναρτούν ένα ανύπαρκτο, ανύπαρκτο, το οποίο δεν υπάρχει στο προφίλ μου tweet, το οποίο μάλιστα ακόμα και αν υπήρχε, χρονολογείται το 2012. Το 2012 εγώ ήμουν 24 ετών και δεν είχα κάποια πολιτική ιδιότητα ούτε στο κοινοβούλιο, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε καν πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, ούτε αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ δεν ήμουν. Ήμουν αν δεν κάνω λάθος ασκούμενος δικηγόρος, ή τότε έδινα εξετάσεις για να γίνω δικηγόρος. Εδώ λοιπόν και 6- 7 χρόνια από τότε που έχω μία πολιτική ιδιότητα, είτε στην ΟΝΝΕΔ είτε στη Νέα Δημοκρατία, όλο αυτό το συνονθύλευμα του πολιτικού αυτού χώρου, κάθε φορά που θέλει να απαντήσει χρησιμοποιεί κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο προφίλ μου και προφανώς ούτε το υιοθετώ ούτε το πιστεύω».

Χαρακτήρισε, μάλιστα, την επίμαχη ανάρτηση ανύπαρκτη και έκανε λόγο για ψευδή δημοσιεύματα και πολιτικές επιθέσεις σε βάρος του.

«Όχι δεν υπάρχει. Δεν έχει γίνει. Ανύπαρκτο είναι. Είναι ένα ανύπαρκτο tweet. Προσέξτε όμως, είναι ακόμα χειρότερο. Εγώ έχω δεχτεί όπως και όχι μόνο εγώ, δεν έχει να κάνει με εμένα ο πολιτικός αυτός πόλεμος από την πλευρά αυτή. Γι’ αυτό και μίλησα για τους αγανακτισμένους και τις πλατείες. Ξεκινάει απ’ το 2012 και είναι κατά οποιουδήποτε δεν υιοθετεί τη λογική της πλατείας. Έχουμε δεχθεί, ειδικά από τότε που ανέλαβα καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου, σωρεία επιθέσεων και συκοφαντιών. Έχω επιλέξει μέχρι τώρα να μην μετατρέψω την κόντρα αυτή σε μια δικαστική κόντρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι για όλα δεν υπάρχει πρώτη φορά. Δηλαδή όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και ο καθένας βάζει το όνομά του σε ένα ψηφοδέλτιο και η τιμή και η υπόληψή του είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε μία από όλες αυτές τις επιθέσεις θα επιλέξω ενδεχομένως κάποια στιγμή και εγώ να αλλάξω στρατηγική. Το ότι τώρα μέχρι τώρα δεν έχω κινηθεί νομικά κατά των ανθρώπων που με συκοφαντούν είτε δια του τύπου, είτε με χαρακτηρισμούς. Δηλαδή ξέρετε, αυτό είναι το λιγότερο. Έχει μια σημασία, αλλά αν καθίσετε και αθροίσετε τους χαρακτηρισμούς, τα επίθετα, τους παραπλανητικούς τίτλους, τις συκοφαντίες, τότε τελειωμό δεν έχει. Ούτε απέναντι σε εμένα, ούτε απέναντι σε πολλά …. Αλλά τη χάρη δεν θα τους την κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να λέμε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Έχουμε δημοκρατία. Να υπηρετούμε μία λογική και μία πολιτική όχι εύκολων υποσχέσεων. Και στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θα μας κρίνουν όλους στις εκλογές».