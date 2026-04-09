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Ο Ανδρουλάκης τα έβαλε και με τη Σώτη Τριανταφύλλου
Ανεμοδείκτης
13:44 - 09 Απρ 2026

Ο Ανδρουλάκης τα έβαλε και με τη Σώτη Τριανταφύλλου

Reporter.gr Newsroom
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Οσο η χώρα συνταράσσεται(;) από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, φαίνεται ότι κάποιες πολιτικές δυνάμεις επιμένουν να επενδύουν σε αυτό, μάλλον κάνοντας λανθασμένους υπολογισμούς. Μεταξύ αυτών και το ΠΑΣΟΚ.

Σχολιάζοντας αυτήν την πτυχή της πολιτικής επικαιρότητας, η συγγραφέας Σώτη Τριανταφύλλου ανέφερε μεταξύ άλλων την Μεγάλη Δευτέρα, μιλώντας στο κανάλι One και στον Σταμάτη Ζαχαρό: «Ως κόμμα το ΠΑΣΟΚ –πιθανότατα και η υπόλοιπη Αριστερά– δεν δικαιούται να ομιλεί με ηθικούς όρους που επί 20 χρόνια έκανε ό,τι έκανε. Το ακούω ότι έχουν ακουστεί πολλά και για την οικογένεια Μητσοτάκη, όχι για τον ίδιο, σε επίπεδο φημολογίας… Βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που η αλήθεια και το ψέμα έχουν συγχωνευθεί και διαλυθεί και κανείς δεν ξέρει τι να πιστέψει. Αυτή η συνωμοσιολογία υπάρχει σε χώρες που είναι δεύτερης ταχύτητας στη Δύση»

Αυτό το σχόλιο ενόχλησε ασύμμετρα πολύ την Χαριλάου Τρικούπη. Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Μαρινίκη Θεοδώρου, νομικός, υποψήφια ευρωβουλευτής το 2024, και μια εκ των αν. γραμματέων του Τομέα Οικονομικών, έγραψε στο Facebook, απευθυνόμενη στην Σώτη Τριανταφύλλου: «Σε μια εποχή που όλοι αυτοανακηρύσσονται ηθικοί κριτές, ίσως το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιος “δικαιούται” να μιλά με ηθικούς όρους, αλλά αν έχουμε ακόμη το θάρρος να τους υπηρετούμε στην πράξη, ως άνθρωποι και ως κοινωνία, κυρία Σώτη Τριανταφύλλου. Από πότε η ηθική είναι προνόμιο συγκεκριμένων και “αλάθητων”; Είναι ηθικός όρος μια απόλυτη και ακυρωτική φράση; Εμείς οι άνθρωποι λοιπόν, όχι μόνο δικαιούμαστε, αλλά οφείλουμε να μιλάμε και να παλεύουμε για το καλύτερο, ειδικά όταν η παρακμή απλώνεται παντού». Αυτή την βαρυσήμαντη ανάρτηση, θέλησε να υιοθετήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναπαράγοντάς την…

{https://www.facebook.com/androulakis.nikos/posts/pfbid0xbdVPSMVvsiLKwMULrW9BaV4NrtP25u33wjnAT9XNq9PfSraHThiRtpy6qfKjGgjl}

Τελευταία τροποποίηση στις 09/04/2026 - 13:55
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