Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα, έχοντας καθιερώσει με επιτυχία τις μάρκες Geely και Zeekr στην ελληνική αγορά.

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα, γιορτάζοντας μια χρονιά γεμάτη σημαντικά ορόσημα, στρατηγικές επενδύσεις και εντυπωσιακή ανάπτυξη. Μέσα σε μόλις δώδεκα μήνες, η εταιρεία κατάφερε να εδραιωθεί ως ένας νέος, ισχυρός και αξιόπιστος οργανισμός στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, φέρνοντας στη χώρα δύο από τις πλέον σύγχρονες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες στον κόσμο: την Geely και την Zeekr.

Από την πρώτη ημέρα, η GEO Mobility Hellas ακολούθησε μια ξεκάθαρη στρατηγική: όχι απλώς να εισαγάγει δύο νέες μάρκες στην Ελλάδα, αλλά να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τον Έλληνα οδηγό, επενδύοντας στην ποιότητα, στην εξυπηρέτηση και στη συνολική εμπειρία ιδιοκτησίας.

Ένα επιτυχημένο ξεκίνημα πωλήσεων που εξελίχθηκε σε δυναμική πορεία

Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά-σταθμό για την εταιρεία. Η Geely πραγματοποίησε την είσοδό της στην ελληνική αγορά με το νέο ηλεκτρικό Geely EX5, το οποίο απέσπασε εξαιρετικές εντυπώσεις για την ποιότητα κατασκευής, την προηγμένη τεχνολογία, την ασφάλεια και την εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής, ενώ συγκαταλέχθηκε στα δέκα καλύτερα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς στον θεσμό Car of the Year 2026. Μέσα στον ένα χρόνο παρουσίας του μοντέλου στην Ελληνική αγορά, το Geely EX5 κατέκτησε την 2η θέση των πωλήσεων της κατηγορίας του επιτυγχάνοντας 10% μερίδιο αγοράς.

Λίγο αργότερα, η παρουσίαση το νέου Geely Starray EM-i Super Hybrid διεύρυνε την προϊοντική γκάμα της μάρκας, προσφέροντας μια προηγμένη electric-hybrid πρόταση βασισμένη σε τεχνολογία που έχει βραβευτεί με Guinness World Record.

Παράλληλα, η GEO Mobility Hellas πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία το λανσάρισμα της Zeekr, της premium μάρκας high-tech ηλεκτροκίνησης του Ομίλου Geely. Με τα μοντέλα Zeekr X, Zeekr 001, Zeekr 7X και Zeekr 7GT, η εταιρεία έφερε στην Ελλάδα μια νέα φιλοσοφία σύγχρονης πολυτέλειας και τεχνολογικής υπεροχής, τοποθετώντας τη χώρα ανάμεσα στις πρώτες αγορές της Νότιας Ευρώπης που υποδέχθηκαν τη μάρκα.

Μέσα σε μόλις εννέα μήνες παρουσίας στην Ελλάδα, η Zeekr κατατάσσεται πλέον στις κορυφαίες premium ηλεκτρικές μάρκες στην χώρα μας, ενώ το 1ο εξάμηνο του 2026 αναρριχήθηκε στην 4η θέση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων μεταξύ των premium μαρκών.

Επενδύοντας στην δημιουργία ενός ισχυρού δίκτυού Συνεργατών και στην εμπειρία του Πελάτη

Μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η GEO Mobility Hellas επένδυσε ουσιαστικά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου Πωλήσεων και After Sales σε όλη την Ελλάδα.

Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η δημιουργία του πρώτου Geely Experience Store και του πρώτου Zeekr Experience Store στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο Μαρούσι, δύο πρωτοποριακών χώρων που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία γνωριμίας με τις μάρκες, συνδυάζοντας τεχνολογία, σχεδιασμό και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία προχώρησε στη σταδιακή ανάπτυξη του πανελλαδικού εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών, ενισχύοντας την παρουσία της τόσο στην Αττική και την Θεσσαλονίκη, όσο και στις περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Ανατολικής Στέρεας. με σημεία που χαρακτηρίζονται από σύγχρονες εγκαταστάσεις πωλήσεων και εξουσιοδοτημένου After Sales Service.

Η συνεχής διεύρυνση του εξουσιοδοτημένου δικτύου επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της GEO Mobility Hellas να βρίσκεται δίπλα σε κάθε πελάτη, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες, άμεση τεχνική υποστήριξη και υψηλού επιπέδου after sales εξυπηρέτηση σε όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος.