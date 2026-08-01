ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09:02 - 01 Αυγ 2026

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα, έχοντας καθιερώσει με επιτυχία τις μάρκες Geely και Zeekr στην ελληνική αγορά.

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα, γιορτάζοντας μια χρονιά γεμάτη σημαντικά ορόσημα, στρατηγικές επενδύσεις και εντυπωσιακή ανάπτυξη. Μέσα σε μόλις δώδεκα μήνες, η εταιρεία κατάφερε να εδραιωθεί ως ένας νέος, ισχυρός και αξιόπιστος οργανισμός στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, φέρνοντας στη χώρα δύο από τις πλέον σύγχρονες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες στον κόσμο: την Geely και την Zeekr.

Από την πρώτη ημέρα, η GEO Mobility Hellas ακολούθησε μια ξεκάθαρη στρατηγική: όχι απλώς να εισαγάγει δύο νέες μάρκες στην Ελλάδα, αλλά να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τον Έλληνα οδηγό, επενδύοντας στην ποιότητα, στην εξυπηρέτηση και στη συνολική εμπειρία ιδιοκτησίας.

Ένα επιτυχημένο ξεκίνημα πωλήσεων που εξελίχθηκε σε δυναμική πορεία

Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά-σταθμό για την εταιρεία. Η Geely πραγματοποίησε την είσοδό της στην ελληνική αγορά με το νέο ηλεκτρικό Geely EX5, το οποίο απέσπασε εξαιρετικές εντυπώσεις για την ποιότητα κατασκευής, την προηγμένη τεχνολογία, την ασφάλεια και την εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής, ενώ συγκαταλέχθηκε στα δέκα καλύτερα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς στον θεσμό Car of the Year 2026. Μέσα στον ένα χρόνο παρουσίας του μοντέλου στην Ελληνική αγορά, το Geely EX5 κατέκτησε την 2η θέση των πωλήσεων της κατηγορίας του επιτυγχάνοντας 10% μερίδιο αγοράς.

Λίγο αργότερα, η παρουσίαση το νέου Geely Starray EM-i Super Hybrid διεύρυνε την προϊοντική γκάμα της μάρκας, προσφέροντας μια προηγμένη electric-hybrid πρόταση βασισμένη σε τεχνολογία που έχει βραβευτεί με Guinness World Record.

Παράλληλα, η GEO Mobility Hellas πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία το λανσάρισμα της Zeekr, της premium μάρκας high-tech ηλεκτροκίνησης του Ομίλου Geely. Με τα μοντέλα Zeekr X, Zeekr 001, Zeekr 7X και Zeekr 7GT, η εταιρεία έφερε στην Ελλάδα μια νέα φιλοσοφία σύγχρονης πολυτέλειας και τεχνολογικής υπεροχής, τοποθετώντας τη χώρα ανάμεσα στις πρώτες αγορές της Νότιας Ευρώπης που υποδέχθηκαν τη μάρκα.

Μέσα σε μόλις εννέα μήνες παρουσίας στην Ελλάδα, η Zeekr κατατάσσεται πλέον στις κορυφαίες premium ηλεκτρικές μάρκες στην χώρα μας, ενώ το 1ο εξάμηνο του 2026 αναρριχήθηκε στην 4η θέση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων μεταξύ των premium μαρκών.

Επενδύοντας στην δημιουργία ενός ισχυρού δίκτυού Συνεργατών και στην εμπειρία του Πελάτη

Μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η GEO Mobility Hellas επένδυσε ουσιαστικά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου Πωλήσεων και After Sales σε όλη την Ελλάδα.

Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η δημιουργία του πρώτου Geely Experience Store και του πρώτου Zeekr Experience Store στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο Μαρούσι, δύο πρωτοποριακών χώρων που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία γνωριμίας με τις μάρκες, συνδυάζοντας τεχνολογία, σχεδιασμό και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία προχώρησε στη σταδιακή ανάπτυξη του πανελλαδικού εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών, ενισχύοντας την παρουσία της τόσο στην Αττική και την Θεσσαλονίκη, όσο και στις περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Ανατολικής Στέρεας. με σημεία που χαρακτηρίζονται από σύγχρονες εγκαταστάσεις πωλήσεων και εξουσιοδοτημένου After Sales Service.

Η συνεχής διεύρυνση του εξουσιοδοτημένου δικτύου επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της GEO Mobility Hellas να βρίσκεται δίπλα σε κάθε πελάτη, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες, άμεση τεχνική υποστήριξη και υψηλού επιπέδου after sales εξυπηρέτηση σε όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Υγεία
31/07/2026 - 21:15

Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Πολιτική
31/07/2026 - 20:50

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 20:17

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 19:56

Τράπεζες: Τα «κλειδιά» των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου – Ψηλότερα ο πήχης για το 2026

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:35

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:15

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/07/2026 - 18:53

Η Ford προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:47

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Πολιτική
31/07/2026 - 18:33

Γεωργιάδης: Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:11

Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας ο «Προσωπικός Βοηθός» με ετήσια χρηματοδότηση €53 εκατ.

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 17:48

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:39

Ρέθυμνο: Στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά – Τι δείχνει η έρευνα

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:21

Στις φλόγες η περιφερειακή Αιγάλεω: Αγωνιώδεις εκκενώσεις στο Χαϊδάρι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οικονομία
31/07/2026 - 17:11

ΑΑΔΕ: Ναρκωτικά, λεφτά μέχρι και… παπαγάλους βρήκαν οι ελεγκτές στα τελωνεία

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 16:46

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την Amazon

Ναυτιλία
31/07/2026 - 16:38

Δικαιώθηκε η ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου – Ακυρώθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού

Ειδήσεις
31/07/2026 - 16:25

Άλλος ένας «καυτός» Αύγουστος στην Ευρώπη – Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και ενεργειακές πιέσεις

Νομίσματα
31/07/2026 - 16:10

Πιέσεις σε Bitcoin και Ethereum – Αυξάνονται τα «στοιχήματα» για διόρθωση

Υγεία
31/07/2026 - 16:03

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 16:00

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνουν» οι Λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ