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Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon
Χρηματιστήρια
23:34 - 31 Ιουλ 2026

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Reporter.gr Newsroom
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Η τελευταία συνεδρίαση του Ιουλίου στη Wall Street ολοκληρώθηκε με σημαντικές διακυμάνσεις, αλλά με ξεκάθαρη επικράτηση των αγοραστών, καθώς οι επενδυτές έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στα ισχυρά αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων, παραμερίζοντας προσωρινά τη νέα άνοδο των αποδόσεων στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και τις επίμονες ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού.  

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά περισσότερες από 200 μονάδες, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και ο S&P 500 και ο Nasdaq, σε μια συνεδρίαση όπου η μετοχή της Amazon βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Στο κλείσιμο της τελευταίας συνεδρίασης του μήνα και της εβδομάδας, ο Dow Jones κατέγραψε κέρδη 0,53%, διαμορφούμενος στις 52.485 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,70% και έκλεισε στις 7.489 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα κατά 1%, φτάνοντας στις 25.373 μονάδες. Η άνοδος του τελευταίου συνδέθηκε κυρίως με τα καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα της Amazon, τα οποία αναζωπύρωσαν την αισιοδοξία για τις προοπτικές των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τις υπηρεσίες cloud.

Παρά τις έντονες μεταβολές που χαρακτήρισαν τις συνεδριάσεις της εβδομάδας, οι βασικοί δείκτες ολοκλήρωσαν το πενθήμερο με θετικό πρόσημο. Ο Dow Jones και ο S&P 500 ενισχύθηκαν περίπου κατά 0,9% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ ο Nasdaq σημείωσε κέρδη περίπου 1,2%.

Σε μηνιαίο επίπεδο, ωστόσο, η εικόνα ήταν διαφορετική, καθώς ο S&P 500 και ο Nasdaq ολοκλήρωσαν τον Ιούλιο με απώλειες, ενώ ο Dow Jones κατάφερε να διατηρήσει οριακά θετικό πρόσημο.

Η Amazon σημείωσε άνοδο περίπου 15%, μετά την ανακοίνωση εσόδων για το δεύτερο τρίμηνο που ξεπέρασαν τις προβλέψεις της αγοράς. Καθοριστική συμβολή στην αντίδραση της μετοχής είχε η ισχυρή ανάπτυξη της δραστηριότητας cloud, ενισχύοντας την εκτίμηση των επενδυτών ότι οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να δημιουργούν σημαντικές αποδόσεις και να στηρίζουν την ανάπτυξη των κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών.

Αντίθετη πορεία ακολούθησε η Apple, η οποία δέχθηκε έντονες πιέσεις και υποχώρησε περισσότερο από 9%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε έσοδα υψηλότερα των εκτιμήσεων για το τρίτο δημοσιονομικό τρίμηνο. Η αύξηση κατά 22% στις πωλήσεις iPhone δεν κατάφερε να αντισταθμίσει την απογοήτευση των επενδυτών από τις χαμηλότερες επιδόσεις στον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος θεωρείται κρίσιμος για τη μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας.

Θετική ήταν η εικόνα και στον κλάδο των ημιαγωγών. Το ETF iShares Semiconductor (SOXX) κατέγραψε άνοδο άνω του 1%, με τη στήριξη των AMD και Micron, συνεχίζοντας την ανοδική δυναμική που είχε διαμορφωθεί από την προηγούμενη συνεδρίαση, όταν είχε σημειώσει το ισχυρότερο ημερήσιο ράλι από τον Απρίλιο του 2025.

Το θετικό κλίμα στον τεχνολογικό τομέα είχε αρχίσει να διαμορφώνεται από την Πέμπτη, όταν η Microsoft εκτοξεύθηκε κατά 16% μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων καλύτερων των προβλέψεων και την επιτάχυνση της ανάπτυξης της πλατφόρμας Azure. Οι επενδυτές εξέλαβαν τα στοιχεία ως ένδειξη ότι η στρατηγική της εταιρείας στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης μεταφράζεται ήδη σε σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Η μετοχή της Microsoft συνέχισε την ανοδική της πορεία και την Παρασκευή, προσθέτοντας περίπου 2,5%, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει τον Ιούλιο με συνολικά κέρδη άνω του 20%, την καλύτερη μηνιαία επίδοση από τον Οκτώβριο του 2007.

Παρά το θετικό φινάλε της εβδομάδας, ο Ιούλιος ήταν ένας δύσκολος μήνας συνολικά για τον τεχνολογικό κλάδο. Ο Nasdaq-100 έκλεισε τον μήνα με απώλειες σχεδόν 7%, καταγράφοντας τη χειρότερη μηνιαία επίδοση από τον Μάρτιο του 2025.

Οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές αποδόθηκαν στη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν, στις έντονες διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου, στη πιο αυστηρή στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, αλλά και στις ισχυρές πωλήσεις που είχαν προηγηθεί στον κλάδο των ημιαγωγών.

Παράλληλα, οι επενδυτές εξακολουθούν να εξετάζουν με επιφύλαξη το κατά πόσο οι τεράστιες δαπάνες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να δικαιολογήσουν τις ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων.

Στα εμπορεύματα, το Brent ενισχύθηκε 2% στα 89 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός έκανε βουτιά 1,75% στις 4.087 δολάρια ανά ουγκιά.

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