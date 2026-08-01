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Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
10:03 - 01 Αυγ 2026

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Αλεξάκης
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Ισχυρή αύξηση πωλήσεων και διψήφια άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε η Holcim το πρώτο εξάμηνο του 2026, αναβαθμίζοντας τις προβλέψεις της για το σύνολο της χρήσης. Με βάση, δε, τη σχετική ανακοίνωση, η στρατηγική NextGen Growth 2030, οι στοχευμένες εξαγορές και η αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμα δομικά υλικά αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης του ομίλου.

Οι καθαρές πωλήσεις της Holcim διαμορφώθηκαν στα 7,925 δισ. ελβετικά φράγκα, αυξημένες κατά 5,2% σε οργανική βάση έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2025, ενώ το δεύτερο τρίμηνο η οργανική ανάπτυξη επιταχύνθηκε στο 6,4%.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η επίδοση στη λειτουργική κερδοφορία, με τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (Recurring EBIT) να αυξάνονται οργανικά κατά 11,5%, φτάνοντας τα 1,438 δισ. ελβετικά φράγκα. Το περιθώριο Recurring EBIT ανήλθε στο 18,1%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ενισχύθηκαν κατά 7,4%, στα 1,69 ελβετικά φράγκα.

Εξαγορές που ενισχύουν το αναπτυξιακό αποτύπωμα

Κατά το πρώτο εξάμηνο, η Holcim ολοκλήρωσε επτά στρατηγικές συναλλαγές – έξι εξαγορές και μία αποεπένδυση – διευρύνοντας την παρουσία της σε αγορές και δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Σημαντικότερη ήταν η εξαγορά της Xella, η οποία ενισχύει τη θέση του ομίλου σε 22 ευρωπαϊκές αγορές στις ολοκληρωμένες δομικές λύσεις, καθώς και η απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της Cementos Pacasmayo στο Περού, ενδυναμώνοντας την παρουσία της Holcim στη Λατινική Αμερική.

Το επενδυτικό πλάνο συμπληρώθηκε από εξαγορές στη Ρουμανία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και τη Νέα Ζηλανδία, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε η αποεπένδυση των δραστηριοτήτων του ομίλου στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Η βιωσιμότητα ως μοχλός κερδοφορίας

Η Holcim συνεχίζει να ενισχύει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, ανταποκρινόμενη στη διεθνή ζήτηση για βιώσιμες κατασκευαστικές λύσεις.

Το σκυρόδεμα ECOPact αντιπροσώπευσε το 30% των συνολικών πωλήσεων έτοιμου σκυροδέματος, ενώ το τσιμέντο ECOPlanet έφτασε στο 40% των συνολικών πωλήσεων τσιμέντου.

Παράλληλα, μέσω της τεχνολογίας ECOCycle, η εταιρεία αύξησε κατά 36% τον όγκο των ανακυκλωμένων υλικών από κατασκευές και κατεδαφίσεις, στους 4,7 εκατ. τόνους, ενώ με την εξαγορά της Xella το δίκτυο κέντρων κυκλικής κατασκευής διευρύνθηκε στα 134 κέντρα παγκοσμίως.

NextGen Growth 2030 και αναβάθμιση στόχων

Ο διευθύνων σύμβουλος της Holcim, Μίλιαν Γκούτοβιτς, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής NextGen Growth 2030, η οποία συνδυάζει οργανική ανάπτυξη, στοχευμένες εξαγορές και επενδύσεις σε λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Με βάση την πορεία του πρώτου εξαμήνου, ο όμιλος αναβάθμισε το guidance για το 2026 και πλέον προβλέπει:

  • οργανική αύξηση καθαρών πωλήσεων περίπου 5%,
  • οργανική αύξηση του Recurring EBIT περίπου 10%,
  • περαιτέρω βελτίωση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας,
  • ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 2 δισ. ελβετικών φράγκων,
  • αύξηση άνω του 20% στον όγκο των ανακυκλωμένων υλικών από κατασκευές και κατεδαφίσεις.

Συνολικά, η διοίκηση εκτιμά ότι η στρατηγική ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου βιώσιμων προϊόντων και τις πρόσφατες εξαγορές, θα συνεχίσει να στηρίζει την κερδοφορία και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους τα επόμενα χρόνια.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/08/2026 - 10:09
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