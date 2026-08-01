«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, το Υπουργείο Υγείας διασφαλίζει τη συνέχιση του εθνικού προγράμματος προληπτικής ιατρικής «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» έως το 2030, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή του αποκλειστικά από εθνικούς πόρους μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η τροπολογία προβλέπει ετήσια χρηματοδότηση ύψους 75 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα δρομολογούνται οι απαραίτητες διοικητικές και τεχνικές ενέργειες, ώστε οι πολίτες να αρχίσουν και πάλι να λαμβάνουν στα κινητά τους τηλέφωνα τα δωρεάν παραπεμπτικά για προληπτικές εξετάσεις.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα εξακολουθεί να καλύπτει χωρίς οικονομική επιβάρυνση εξετάσεις πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, καθώς και ελέγχους για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Παράλληλα, η τροπολογία δίνει λύση και στο ζήτημα της συνέχισης του προγράμματος χορήγησης ενέσιμων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Το πρόγραμμα εντάσσεται πλέον στο εθνικό σκέλος χρηματοδότησης, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της θεραπείας για 43.500 δικαιούχους. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η ολοκλήρωση των εκκρεμών πληρωμών και η έκδοση των αναγκαίων υπουργικών αποφάσεων, ώστε να υλοποιηθεί ο επανασχεδιασμός του με εθνική χρηματοδότηση για τις οκτώ προβλεπόμενες δόσεις.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε ότι, με τη νέα ρύθμιση, το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αποκτά μόνιμο χαρακτήρα ως μέρος της εθνικής πολιτικής Υγείας έως το 2030. Όπως ανέφερε, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δράση προληπτικής ιατρικής που έχει υλοποιηθεί στη χώρα, από την οποία έχουν ήδη ωφεληθεί περισσότεροι από έξι εκατομμύρια πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι η λειτουργία της δεν θα διακοπεί με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι, με απόφαση του Πρωθυπουργού, έχουν εξασφαλιστεί εθνικοί πόροι ύψους 75 εκατ. ευρώ ετησίως, προκειμένου να συνεχιστούν και να διευρυνθούν οι δράσεις πρόληψης. Παράλληλα, τόνισε ότι στο εθνικό σκέλος εντάσσεται και το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα προς όφελος των δικαιούχων.

Όπως υπογράμμισε, η πρόληψη αποτελεί σταθερό πυλώνα ενός σύγχρονου Εθνικού Συστήματος Υγείας και όχι μια προσωρινή δράση με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Πρόσθεσε δε ότι, μέσω των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων, το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» επανασχεδιάζεται, διασφαλίζοντας τη συνέχιση των παροχών και την υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων.

Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη ανέφερε ότι η θεσμοθέτηση της πρόληψης ως νέου πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη δημόσια υγεία. Όπως δήλωσε, η κυβερνητική πρωτοβουλία αποτυπώνει τη δέσμευση για καθολική και δωρεάν πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες πρόληψης, με στόχο η φροντίδα υγείας να φτάνει σε κάθε σπίτι και κάθε γειτονιά.