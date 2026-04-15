Οι ωραίοι έχουν... χρέη, κ. Λαζαρίδη

Εκνευρισμένος από τις δημοσιογραφικές ερωτήσεις, ο Μακάριος Λαζαρίδης, απάντησε πως προσελήφθη παράτυπα στη ΓΓ Νέας Γενιάς του υπουργείου Παιδείας «επειδή είναι ωραίος». Ξεχνά, όμως, ότι οι «ωραίοι» και ιδιαίτερα οι «ωραίοι» βουλευτές και υπουργοί έχουν... χρέη.

Κι όταν λέμε χρέη, εννοούμε βασικά το χρέος του απέναντι στην κοινωνία να δώσει επαρκείς εξηγήσεις. Γιατί το ότι έχει πτυχίο από κολλέγιο δεν αναιρεί το γεγονός ότι η πρόσληψή του έγινε παράτυπα, αφού τότε ήταν απαραίτητο το πτυχίο πανεπιστημίου για τη θέση του επιστημονικού συνεργάτη.

Επίσης, εννοούμε το χρέος του να σέβεται όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από τα πολιτικά τους πιστεύω και να μη χαρακτηρίζει «τεμπέληδες» όλους τους αριστερούς, σε μία εξωφρενική γενίκευση.

Και φυσικά ο κ. Λαζαρίδης έχει χρέος να μας εξηγήσει πώς γίνεται να έχει 15.000 ένσημα, που αντιστοιχούν σε 50 χρόνια εργασίας, ενώ είναι 57 ετών.

Κοινώς, έχει χρέος να μη μας δουλεύει.